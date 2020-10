Zepp E Square è disponibile all’acquisto in Italia, finalmente anche su Amazon

A pochi giorni dall’ultima volta, torniamo a parlare di Zepp E, il più recente smartwatch presentato da Huami – produttore che, prima di intraprendere questa nuova avventura, era già stato reso famoso dalle Mi Band di Xiaomi e dagli ottimi wearable a marchio Amazfit –: il modello Square è finalmente disponibile all’acquisto in Italia anche su Amazon.

Come vi avevamo ricordato qualche giorno fa, in occasione dell’approdo sullo store online ufficiale italiano, Zepp E è stato presentato ufficialmente lo scorso mese di agosto e viene proposto in due form factor diversi: Square e Circle. Dal punto di vista tecnico non ci sono differenze, ma l’impatto estetico è notevolmente diverso e sicuramente la maggior parte degli utenti avrà una preferenza in favore dell’uno piuttosto che dell’altro.

Zepp E Square è disponibile su Amazon Italia

La disponibilità di Zepp E su Amazon non è una novità in senso assoluto: ve ne avevamo parlato ancora prima di introdurvi lo store ufficiale Zepp.shop.

Mentre però sullo store ufficiale sono arrivati contemporaneamente entrambi i formati, in un primo momento il colosso dello shopping online proponeva soltanto la versione Circle. La lacuna comunque è stata subito colmata e Zepp E Square è acquistabile su Amazon.it, con tutte le consuete garanzie: è venduto da Amazfit Official Store EU e spedito da Amazon con Prime. Ecco le varianti acquistabili in questo momento:

Stavate tenendo d’occhio questo nuovo smartwatch? Preferite il formato circolare oppure quello rettangolare? Ditecelo nei commenti e non dimenticate di dare un’occhiata alle offerte sugli smartwatch dell’Amazon Prime Day 2020.