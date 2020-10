Gli Zepp E sono già disponibili in Italia sullo store online ufficiale

Zepp E, l’ultimo smartwatch presentato da Huami – produttore divenuto famoso dalle Mi Band di Xiaomi, capace di conquistare la gloria personale col brand Amazfit e ora pronto ad un nuovo importante capitolo – lo scorso mese di agosto nel duplice formato circolare e rettangolare, arriva sul mercato italiano anche attraverso un canale di distribuzione ufficiale: lo store online Zepp.shop ha il wearable subito disponibile in entrambi i formati.

A dire il vero, gli Zepp E si erano già affacciati sul mercato italiano il mese scorso su Amazon, questa volta però lo fanno in una “casa” propria, lo store ufficiale Zepp.shop è infatti online. Per adesso, gli unici prodotti disponibili all’acquisto sono proprio i due smartwatch, ma è già presente una sezione dedicata agli accessori (sebbene per il momento non ne sia presente alcuno).

Zepp E sullo store ufficiale: info e prezzi

Zepp E Circle viene proposto al prezzo di listino di 249,90 euro e permette di scegliere tra le colorazioni Onyx Black e Ice Blue. Ecco il link per acquistarlo:

Zepp E Circle a 249,90 euro su Zepp.shop

Zepp E Square viene proposto al prezzo di listino di 249,90 euro e permette di scegliere tra le colorazioni Onyx Black e Moon Gray. Ecco il link per acquistarlo:

Zepp E Square a 249,90 euro su Zepp.shop

Lo store spedisce i prodotti dall’Italia e prevede tempistiche estremamente rapide: elaborazione e gestione dell’ordine in meno di 24 ore lavorative e consegna, gratuita al di sopra dei 30 euro, in un tempo medio di 24 ore lavorative nelle principali città italiane e per tutte le zone facilmente raggiungibili (per isole ed aree remote il tempo di consegna medio è pari a 48 ore lavorative). Va inoltre segnalato che lo store accetta i pagamenti tramite PayPal.

Stavate tenendo d’occhio questo nuovo smartwatch? Preferite il formato circolare oppure quello rettangolare? Ditecelo nei commenti.

