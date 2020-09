Amazfit Zepp E è già disponibile all’acquisto in Italia, a distanza di circa un mese dalla presentazione ufficiale e dal lancio in Cina. Lo smartwatch Huami, brand dietro alla serie Mi Band, è un prodotto elegante pensato per l’utilizzo in qualsiasi situazione (o quasi): andiamo a ripassare i dettagli e a scoprire il prezzo di vendita per il nostro Paese.

Amazfit Zepp E è disponibile in Italia

Amazfit Zepp E è stato lanciato lo scorso 20 agosto in Cina, e contrariamente a quanto avviene di solito non abbiamo dovuto aspettare molto per vederlo in Italia. Il nuovo smartwatch, proposto in variante rettangolare e rotonda (per ora da noi avvistata solo la seconda), ha in quest’ultima versione un display AMOLED da 1,28 pollici a risoluzione 416 x 416 (1,65 pollici per quella rettangolare), con una batteria da 188 mAh che garantisce circa 7 giorni di autonomia e fino a 15 in modalità orologio standard.

Per quanto riguarda le funzionalità dedicate alla salute, Amazfit Zepp E non rimane indietro: troviamo infatti il sensore per la misurazione del battito cardiaco, quello per i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue e la misurazione della pressione. In più non mancano il chip NFC per i pagamenti in mobilità, il rilevamento di 11 attività sportive, tra le quali il nuoto (resistenza in acqua fino a 8 ATM), e tutte le tipiche funzioni da smartwatch come il contapassi, il monitoraggio del sonno e la gestione delle notifiche dello smartphone attraverso la connettività Bluetooth.

Amazfit Zepp E è stato lanciato in Cina a 1499 yuan (cinturino in silicone) e 1599 yuan (cinturino in pelle), corrispondenti rispettivamente a circa 190 e 203 euro. In Italia è disponibile all’acquisto a partire da Amazon al prezzo di 239 euro, per ora solo nella variante circolare.