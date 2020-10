L’Amazon Prime Day arriva anche per gli smartwatch: le offerte più succose

Le offerte dell’Amazon Prime Day 2020 sono particolarmente numerose e comprendono una miriade di prodotti tech e non. In mezzo a tutti questi sconti sono presenti diversi smartwatch, da modelli particolarmente votati al fitness ad altri più eleganti per qualsiasi occasione: insomma, potrebbe essere il momento giusto per approfittarne.

Smartwatch in offerta con l’Amazon Prime Day 2020

Questo Amazon Prime Day 2020 è particolarmente ricco di sconti anche per quanto riguarda i dispositivi wearable. Sono presenti diverse offerte sugli smartwatch che riguardano praticamente ogni fascia di prezzo, tutte valide fino a domani (13 e 14 ottobre), salvo esaurimento scorte.

Con un Black Friday ancora in divenire e in dubbio con l’emergenza sanitaria in risalita, aspettare le eventuali promozioni del mese prossimo potrebbe non valere la pena. Vi ricordiamo che se siete alla ricerca di altre tipologie di offerte avete a disposizione il nostro live dedicato, il canale Telegram e tutti i nostri speciali linkati qui di seguito.

Offerte per categoria