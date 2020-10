A pochi giorni dal lancio di Surface Laptop Go e una serie di nuovi accessori, il colosso di Redmond ha annunciato ieri con un post sul blog che il suo motore di ricerca Bing verrà rinominato in “Microsoft Bing” per meglio integrarlo nella famiglia di prodotti Microsoft.

Bing diventa Microsoft Bing e ottiene un nuovo logo

Anche se l’azienda non l’ha riconosciuto, il rebrand di Bing è accompagnato anche da un logo rinnovato, come si può vedere nell’immagine del profilo dell’account Twitter ufficiale. Sembra molto simile al logo originale, ma con i bordi ammorbiditi e una tinta azzurra per abbinarsi al design delle icone di Windows 10.

Microsoft sta anche espandendo il suo programma Dona con Bing che permette di effettuare donazioni a varie organizzazioni non profit utilizzando i punti ottenuti eseguendo ricerche online con il motore di ricerca Microsoft, giocando ai giochi Xbox e altro. Il programma ora include 1,4 milioni di organizzazioni e si sta espandendo in più paesi.

Per aderire all’iniziativa è sufficiente selezionare l’organizzazione preferita e attivare la “Modalità di donazione” che dona automaticamente i punti accumulati a tale organizzazione, tuttavia fa riflettere il fatto che questa notizia arrivi quasi in contemporanea con un recente aggiornamento di Windows che consente agli utenti di disabilitare Bing in modo permanente.

Potrebbe interessarti: Migliori notebook Microsoft di Ottobre 2020: ecco i nostri consigli