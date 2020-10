Dopo le proposte de “Il regalo lo scegli tu” e del “Tasso Zero“, da Trony “Arrivano gli sconti anche a tasso zero” con il nuovo volantino valido da domani, 6 ottobre 2020, fino al 25 dello stesso mese. Le offerte saranno disponibili in alcuni punti vendita della Sardegna e riguardano tanti prodotti tech tra cui smartphone, TV, wearable e PC: siete pronti a scoprire le più interessanti?

Le offerte Trony del volantino a tasso zero (6 – 25 ottobre 2020)

Grazie al nuovo volantino Trony sarà possibile acquistare prodotti a partire da 299 euro (e fino a 5000) approfittando del tasso zero, con TAN e TAEG 0%, e del pagamento rateale in 20 mesi, con costi accessori azzerati. Come anticipato le offerte toccano smartphone, tablet, PC, smartwatch, smartband e smart TV: andiamo a scoprire gli sconti migliori tra le proposte Trony.

Offerte smartphone e wearable Trony

Offerte TV Trony

Samsung QLED 8K 65Q800T a 2999 euro;

Samsung QLED 4K 55Q70T a 849 euro;

Samsung LED 4K 65TU8070 a 699 euro;

LG OLED 4K 65GX6LA a 2799 euro;

LG OLED 4K 55GX6LA a 1999 euro;

LG LED 4K 65NANO816NA a 999 euro;

LG LED 4K 75UN71006LC a 999 euro;

Panasonic LED 4K TX-55HX580 a 429 euro;

Toshiba LED 4K 55UA2063DA a 379 euro.

Offerte informatica Trony

notebook Lenovo 15ARH05 a 999 euro;

All-in-one Lenovo IdeaCentre A540-24ICB a 799 euro;

notebook Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 a 529 euro;

PC desktop HP Pavilion TP01-0121NL a 749 euro;

notebook HP 15S FQ1026NL a 499 euro;

Huawei MateBook D14 AMD Ryzen 5 a 649 euro;

Samsung Galaxy Tab A (SM-T515) 4G a 199 euro;

Huawei MediaPad T10s 3-32 GB Wi-Fi a 199 euro;

Lenovo Tab TB-X606F Wi-Fi a 189 euro.

Debuttano nel volantino Trony anche la nuova gamma OPPO Reno4 (da 399 euro) e il pieghevole Motorola RAZR 5G (1599 euro). Per scoprire tutte le offerte Trony e i negozi aderenti potete sfogliare il volantino completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo che potete consultare le altre offerte Trony a questo link e continuare a seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Allora, avete intenzione di farvi avanti oppure aspettate l’Amazon Prime Day 2020 per i vostri acquisti tech?

Potrebbe interessarti: offerte TV Amazon Prime Day 2020