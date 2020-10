Dopo Euronics ed Expert, anche Trony dà il benvenuto al mese di ottobre e presenta il volantino Il regalo lo scegli tu, che consente di ricevere un regalo a scelta tra un’impastatrice Ferrari G3, un ferro da stiro Polti e un forno a microonde Toshiba acquistando qualunque prodotto purché la spesa complessiva sia di 399 euro.

Le migliori offerte del volantino Trony

Il volantino di Trony, valido fino al 25 ottobre 2020 e soltanto in punti vendita della Calabria e della Sicilia (NdR, ma potrebbe essere attivo anche altrove) propone offerte su diversi smartphone Android, acquistando i quali si potrà ricevere uno dei regali summenzionati. Naturalmente gli smartphone non sono gli unici prodotti interessanti in promozione, per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito anche le migliori offerte su alcuni smart TV, auricolari, notebook e tablet (per le altre vedasi questo link).

Offerte smartphone

Huawei P40 a 649,99 euro

a 649,99 euro Redmi Note 9 a 199,99 euro

a 199,99 euro OPPO A9 2020 a 179,90 euro

a 179,90 euro Huawei P40 Lite 5G a 329,99 euro

a 329,99 euro Samsung Galaxy A51 a 279,99 euro

a 279,99 euro Samsung Galaxy S20 a 699,99 euro

a 699,99 euro Huawei P Smart 2020 a 179,99 euro

Offerte notebook e tablet

Huawei MateBook D14 a 649 euro

a 649 euro Lenovo SmartTab M8 a 129,99 euro

a 129,99 euro ASUS Notebook F509JA-BR002T a 499 euro

Offerte smart TV e stampanti

Brother Stampante DCPL2510D a 139,99 euro

a 139,99 euro Samsung Smart TV 55″ QLED Q80T a 1.199 euro

a 1.199 euro LG Smart TV 55″ UltraHD 55NANO816 a 799,99 euro

È opportuno ricordare che, per ricevere in regalo un prodotto (a scelta, a secondo della spesa, tra forno, ferro da stiro e impastatrice), bisogna comunque sostenere una spesa di almeno 399 euro. Se volete visionare il volantino valido per la vostra regione, vi basterà consultare il sito di Trony direttamente a questo indirizzo.