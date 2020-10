Da Trony torna il “Tasso Zero” con il nuovo volantino, già disponibile ma valido dal 3 al 26 ottobre 2020. Le offerte, che riguardano come sempre tanti prodotti tech come smartphone, PC, TV e wearable, sono valide solo in alcuni punti vendita sparsi per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia: scopriamo le occasioni migliori.

Le offerte Trony del volantino “Tasso Zero”

“Acquisti oggi e paghi da gennaio 2021”: questa la principale arma messa in campo da Trony con il suo nuovo volantino. La promozione permette di portarsi a casa i prodotti in 20 rate a tasso zero, senza costi accessori (TAN e TAEG 0%) ed è disponibile nei negozi di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ecco le migliori offerte del volantino Trony:

Offerte smartphone e wearable Trony

Offerte TV Trony

TV QLED 8K Samsung QE65Q800T a 3299 euro;

TV QLED Samsung QE55Q60T a 799 euro (65″ a 999 euro);

TV OLED LG 55GZ6LA a 2299 euro (65″ a 2999 euro);

TV OLED LG 55CX6LA a 1799 euro (65″ a 2499 euro);

TV LED LG 65NANO816NA a 899 euro;

TV LED LG 55UN730006LC a 449 euro;

TV LED LG 43UM7050 a 299 euro;

TV OLED Sony KD55AG9 a 1999 euro;

TV LED Sony KD55XH8096 a 799 euro;

TV OLED Panasonic TX-55GZ950E a 1149 euro.

Offerte informatica Trony

Lenovo IdeaPad 3 81WE00D0IX a 799 euro;

ASUS ZenBook UM431DA-AM005T a 649 euro;

HP 15S-FQ1026NL a 499 euro;

Lenovo Tab M10 ZA6W0110SE a 139 euro.

Se non siete riusciti a trovare ciò che far per voi potete sfogliare il volantino Trony completo a questo link e continuare a seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech, che propone ogni giorni tante occasioni sulla tecnologia.

