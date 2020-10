Continuano le truffe via SMS e recentemente molte persone sono cadute vittime dell’ennesima truffa che fa leva sullo smishing (phishing tramite SMS). La frode online riguarda la possibilità di aggiudicarsi un iPhone a un prezzo simbolico estremamente basso per un prodotto del genere.

La truffa inizia con la ricezione di un SMS che invita a cliccare urgentemente su un link per ricevere un regalo da Amazon, ma il collegamento porta l’ignaro utente su una pagina Web fasulla apparentemente uguale a quella del colosso dell’e-commerce.

“Secondo Avviso: (Nome utente), Abbiamo cercato di contattarti per il tuo regalo di AMAZON-PRIME, Per richiederlo segui questo link: http:/….. (Nome Link).. “

Nella falsa pagina Web di Amazon la vittima è invitata a rispondere a un semplice questionario e successivamente a inserire i dati della propria carta di credito per pagare la somma irrisoria necessaria per ottenere lo smartphone di Apple.

Naturalmente il cybertruffatore non invierà alcun prodotto, ma oltre che per sottrarre l’importo al malcapitato, i dati da lui forniti vengono utilizzati per sottoscrivere abbonamenti a pagamento.

Attenzione ai falsi SMS da Amazon: sono truffe

Si tratta di un esempio di smishing basato su improbabili offerte che si verificano sempre più frequentemente, tuttavia è giusto specificare che il soggetto utilizzato dai cybercriminali, Amazon in questo caso, è estraneo ai fatti.

I consigli in questi contesti sono sempre gli stessi: diffidare di opportunità inverosimili a prezzi ridicoli, verificare l’autenticità del link prima di aprirlo e non comunicare mai informazioni personali. Tra le ultime truffe ricordiamo il “pacco” col finto SMS di Poste Italiane e i falsi SMS da Euronics.