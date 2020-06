Se siete incappati in alcuni siti online dove erano presenti a catalogo alcuni modelli di smartphone di fascia alta a prezzi ridicoli, allora anche voi siete stati vittima di un tentativo di truffa. Questo è quello che viene a galla da un interessante rapporto Avast sul grande universo di truffe online che ruotano attorno al mercato degli smartphone.

Diffidate dalle offerte troppo basse

Se, ad oggi, francesi, polacchi e brasiliani rappresentano i principali bersagli di queste truffe, registriamo un triste incremento anche degli utenti italiani. Sono circa 140 mila le persone minacciate da queste truffe che, molto spesso, sono vittime di un sistema vecchio e ben oleato, ad oggi maturato al punto tale da utilizzare anche strategie SEO per scalare la classifica dei risultati Google.

Infatti, a seguito di una semplice ricerca sul web, l’utente vittima viene attirato in una pagina web in cui sono presenti sconti importanti per acquistare uno smartphone di fascia alta. Con la scusa di rispondere ad un semplice questionario e del pagamento di un prezzo simbolico (molto spesso di pochissimi euro), l’utente ignaro fornisce anagrafica e i dati di credito ai malfattori che si celano dietro il finto sito web.

Molte di queste truffe riescono ad eludere sistemi di protezione antivirus in quanto sono in grado di dirottare gli utenti su varie pagine web prima di mostrare il contenuto malevolo; in questo modo l’utente, e l’antivirus, possono essere confusi e raggirati.

Se state cercando qualche offerta per acquistare un nuovo telefono affidatevi a chi lo fa di mestiere: su questa pagina trovate tutte informazioni per accedere alle offerte sugli smartphone. Se proprio volete affidarvi alle care e vecchie ricerche sul web, diffidate da chi vi promette smartphone di fascia molto alta a poche decine di euro.