Avete ricevuto anche voi un SMS sospetto da parte di “Euronics” che vi avvisa della vincita di qualche premio? Ebbene, come potevate forse già immaginare, si tratta di una truffa che sfrutta il nome della popolare catena di elettronica.

Euronics non sta inviando questi SMS: si tratta di una truffa

In questi giorni alcuni utenti stanno ricevendo SMS truffa da parte di qualcuno che si spaccia per Euronics, la nota catena di elettronica. Se qualche giorno fa veniva promesso un iPhone 11 come premio (Euronics stessa ha avvertito il popolo del web sui social e dispone di una pagina dedicata), più di recente viene citato un presunto secondo premio di una lotteria a cui mai nessuno effettivamente ha partecipato, come nel caso qui in basso. Il messaggio in questione contiene addirittura il nome del ricevente.

Naturalmente si tratta di una truffa: al di là della difficoltà a vincere simili premi, risulta ancora più improbabile arrivare a vincere prodotti con un concorso a cui mai si è partecipato, no? Se per gli utenti un po’ “esperti” si tratta sin da subito di un palese tentativo di phishing, per quelli meno avvezzi alla tecnologia potrebbe essere meno ovvio.

Se dunque avete ricevuto un SMS di questo tipo con mittente “Euronics”, sappiate che nulla ha a che vedere con la vera Euronics: ci dispiace dirvelo, ma non avete vinto proprio niente, se non un classico tentativo di phishing che ha l’intento di impossessarsi di dati personali o finanziari. Cancellate subito l’SMS e non premete sul link indicato al suo interno.

Potrebbe interessarti: come verificare se un sito è affidabile