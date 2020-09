Expert è pronta a rinnovare il suo catalogo per ottobre lanciando il volantino Buongiornissimo…il regalo è servito, che consente di ricevere in regalo una macchina da caffè Lavazza Jolie Plus (comprese 216 capsule “A modo mio”, il cui valore complessivo è 124 euro) acquistando uno tra gli elettrodomestici selezionati.

Le migliori offerte del volantino Expert

Il nuovo volantino Expert, valido fino al 30 agosto in negozi del gruppo “DGGroup” (NdR, non escludiamo comunque che vi partecipino altri gruppi), include sconti anche su vari smartphone Android, tra l’altro acquistabili in 10 oppure 20 rate a tasse zero (TAN Fisso 0%, Taeg 0%). Gli smartphone che godono della promo non sono in realtà molti, per cui qui di seguito abbiamo deciso di segnalarvi anche le migliori occasioni per smart TV e notebook (per l’elenco completo si veda la galleria a fine articolo).

Smartphone

OPPO A91 a 269,90 euro

a 269,90 euro Redmi Note 8T a 159,90 euro

a 159,90 euro OPPO A90 2020 a 179,90 euro

a 179,90 euro Samsung Galaxy A71 a 329 euro

a 329 euro Redmi Note 8 Pro a 219,90 euro

a 219,90 euro Samsung Galaxy S20 a 599 euro

Notebook e tablet

Acer Swift 3 SF31441R6AC a 499 euro

a 499 euro Lenovo Tab M10 (2nd Gen) a 249 euro

a 249 euro Lenovo Ideapad Flex 5 14IIL05 a 799 euro

a 799 euro Microsoft Surface Pro 7 128 GB a 899 euro

Smart TV e fotocamere

Canon Fotocamera EOS M50 a 649,90 euro

a 649,90 euro LG Smart TV OLED UltraHD 55″ 55CX6LA a 1.699 euro

a 1.699 euro LG Smart TV Led UltraHD 49″ 49NANO816NA a 599 euro

a 599 euro Sony Smart TV Led UltraHD 65″ KD65XH8096BAEP a 1.099 euro

È evidente che i prodotti in promo non godono, se si tiene contro dello street price, di offerte davvero “super”, ma questa di Expert è l’occasione giusta per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, potete dare un’occhiata al volantino completo a questo indirizzo, dove troverete gli sconti sugli elettrodomestici.