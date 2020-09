Con l’arrivo della pandemia, l’utilizzo delle estensioni del browser per la sincronizzazione della riproduzione tra più utenti è aumentato e vari servizi come Amazon Prime Video hanno aggiunto la riproduzione di gruppo nativa.

Disney ha annunciato oggi che aggiungerà la funzionalità per la visione di gruppo nel suo servizio di streaming Disney+, in modo da poter guardare i contenuti in compagnia degli amici in remoto. Questa funzionalità era stata suggerita dal codice sorgente sul sito Disney+ all’inizio di questo mese.

Disney+ aggiunge la funzionalità Group Watch

La novità si presenta tramite un nuovo pulsante GroupWatch disponibile nelle pagine dei dettagli dei contenuti di Disney+, il quale crea un collegamento per la condivisione con gli amici di film e serie TV.

GroupWatch consente di aggiungere fino a sei persone, ma tutti gli utenti invitati devono avere i rispettivi abbonamenti al servizio di streaming on-demand di Disney.

E’ possibile creare inviti solo da smartphone o da Web, tuttavia si può partecipare alla visione di gruppo da tutte le piattaforme, che si tratti di desktop, notebook, smartphone, Smart TV, o altri dispositivi. Una volta avviata la sessione ogni partecipante ha facoltà di mettere in pausa, riavvolgere o far avanzare rapidamente la riproduzione.

Disney ha testato la funzionalità GroupWatch in Canada il 10 settembre e successivamente in Australia e in Nuova Zelanda il 18 settembre, mentre ora è disponibile negli Stati Uniti. La feature dovrebbe espandersi in Europa nel corso di questo autunno.

