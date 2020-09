Sembra che Disney stia sperimentando uno strumento ufficiale per il suo servizio Disney+ che permette di sincronizzarsi con un amico e di riprodurre in streaming un film o una serie TV contemporaneamente.

Il codice sorgente sul sito Disney+ sembra riferirsi a una funzionalità di prossima uscita denominata Group Watch, un termine che è apparso centinaia di volte in javascript sulla pagina di destinazione di Mulan, il remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1998.

Disney+ potrebbe lanciare la funzionalità Group Watch

La funzionalità potrebbe essere collegata al debutto di Premier Access e sembra consentire a più utenti di trasmettere in streaming un film o una serie TV contemporaneamente, presumibilmente solo per le persone che hanno un abbonamento Disney + attivo.

Oltre alla visualizzazione simultanea, Group Watch sembra supportare le reazioni tramite emoji, tuttavia la funzionalità potrebbe non estendersi a tutti i titoli del servizio.

Il codice suggerisce che gli utenti potranno utilizzare l’app mobile o il sito Web di Disney+ per invitare fino a 6 amici al proprio Group Watch. Sembra che la funzionalità possa essere limitata a un flusso alla volta e che gli utenti che tentano di unirsi a più party Group Watch contemporaneamente potrebbero essere disconnessi dall’ultimo gruppo di appartenenza.

Il fatto che Disney+ si stia preparando a lanciare una funzionalità come Group Watch sembra verosimile, in quanto lo streaming simultaneo è diventato più utile che mai vista l’attuale impossibilità di andare al cinema, inoltre Mulan è alle porte e rappresenta un esperimento su larga scala per stabilire se queste versioni dirette al digitale abbiano senso per le produzioni Disney ad alto budget e se potranno incrementare ulteriormente la già ampia base di abbonati a Disney+.

Aziende concorrenti come Netflix testano regolarmente funzionalità che non sono necessariamente disponibili per gli abbonati in generale, inoltre, una funzionalità come Group Watch è già offerta da servizi simili come nel caso di Netflix Party. Al momento non c’è una data per questa nuova funzionalità che Disney+ potrebbe lanciare.

