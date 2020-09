I monopattini elettrici sono sul mercato già da qualche anno, ma gli italiani hanno cominciato ad apprezzarli solo in tempi più recenti e nel 2020 – stando alla crescita delle vendite nei primi 7 mesi dell’anno – se ne sono definitivamente innamorati.

Il discorso è più ampio e coinvolge anche gli altri mezzi di micro-mobilità elettrica, e-mobility, se preferite, ma naturalmente i monopattini elettrici sono i principali protagonisti di questa crescita.

È innegabile, in ogni caso, anche l’incidenza di altri fattori, dal clima estivo alla voglia di un approccio più eco-friendly alla mobilità, passando per i servizi di sharing e senza tralasciare il bonus mobilità e i timori nell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici causa Coronavirus.

Monopattini elettrici: che crescita nel 2020!

Pur tenendo conto di tutti questi fattori favorevoli, la crescita delle vendite nei primi 7 mesi del 2020 è stata imponente: secondo le rilevazioni GfK, sono stati vendute oltre 125.000 unità tramite i canali della tecnologia di consumo.

Questi numeri si traducono in una crescita di valore del comparto e-mobility – che comprende monopattini elettrici, skateboard elettrici, hoverboard e one wheel – del 140% rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019.

Il mese in cui si è registrato il picco di vendite è stato quello di luglio (+52,6% a unità), ma in generale tutto il post-lockdown ha inciso tantissimo sul dato complessivo. In questo senso va ricordato ancora una volta il fattore Bonus Mobilità 2020 (per gli acquisti dal 4 maggio 2020).

Come detto, la stragrande maggioranza di questa accresciuta popolarità è riconducibile ai monopattini elettrici, che allo stato attuale sono arrivati a rappresentare oltre il 90% dell’intero comparto. Va però sottolineato che, come si evince dall’elencazione riportata qui sopra, il comparto in questione non tiene conto delle biciclette elettriche e di quelle a pedalata assistita, che altrimenti avrebbero avuto sicuramente un peso significativo.

Nello stesso periodo di riferimento è cresciuto significativamente anche il prezzo medio di vendita dei dispositivi per la mobilità elettrica: mentre nel 2019 era stato di 193 euro, nei primi 7 mesi del 2020 abbiamo avuto una media di 320 euro.

Monopattini elettrici: quali comprare?

L’incognita più grande resta sempre quella di capire su quali modelli affidarsi, per questo motivo abbiamo realizzato una guida all’acquisto che permetta di aiutarvi nella scelta più consapevole.

