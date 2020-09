Non è stato privo di ostacoli l’iter che ha portato alla definizione del bonus mobilità 2020 con cui ottenere fino a 500 euro di rimborso sull’acquisto di monopattini e bici elettriche, ma alla fine c’è una data da segnare in rosso sul calendario per presentare la fattura di un acquisto già fatto o per ricevere “l’autorizzazione” ad acquistare un mezzo per il 40% del prezzo.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo arriva l’ultima conferma che sarà mercoledì 4 novembre 2020 il giorno in cui l’applicazione web sarà operativa, quindi gli interessati potranno registrarsi sul portale del Ministero dell’Ambiente a partire da quella data.

Fino al 31 dicembre 2020 chi ha acquistato una bicicletta – anche a pedalata assistita – o un mezzo a propulsione elettrica – monopattini, hoverboard e one-wheel – o ancora abbonamenti ai servizi per la mobilità condivisa – autovetture escluse – potrà avviare l’iter che porterà al rimborso del 60% dell’importo indicato su fatture o scontrini parlanti emessi dal 4 maggio 2020 in poi, comunque fino al raggiungimento di 500 euro.

Regole e paletti del bonus mobilità 2020

Non sono previsti tetti di reddito, il bonus è ottenibile una sola volta, bisogna avere raggiunto la maggiore età e risiedere in un capoluogo di regione o provincia, in una città metropolitana o in un comune con più di di 50 mila abitanti. Soprattutto però l’intestatario della fattura o dello scontrino parlante deve possedere l’identità digitale (SPID).

Il rimborso viene emesso sul conto corrente bancario del richiedente, con l’IBAN che va allegato alla richiesta da inoltrare entro il 3 gennaio 2021, ma bisogna registrarsi al portale comunque entro la fine dell’anno. Coloro che invece otterranno il buono in vista di un acquisto dovranno utilizzarlo nei trenta giorni successivi all’emissione.

Lo stanziamento del Governo per il bonus mobilità 2020 è di 210 milioni di euro, per cui rimborsi e buoni saranno emessi fino all’esaurimento dei fondi.

