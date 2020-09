Con il programma “Free Play Days” di Google Stadia, la piattaforma gaming di Google si accoda ad una pratica ormai abbracciata dai più grandi publisher del mercato video ludico: dare modo agli utenti di provare gratis un gioco per un periodo di tempo ristretto.

The Division 2 gratis per 4 giorni

In questo caso, dal 24 al 28 settembre 2020, tutti gli utenti Google Stadia Pro potranno giocare gratuitamente a The Division 2. Rispetto a quanto offerto dalle altre console, la possibilità di giocare gratis per un weekend ad un gioco popolarissimo come The Division 2, rende i giocatori liberi di saltare immediatamente nel gioco ed iniziare ad affrontare tutte le missioni con i propri amici. Infatti, essendo Google Stadia una piattaforma di gioco in streaming, non sarà necessario attendere diverse ore per effettuare il download dell’intero gioco come invece accadrebbe su altre piattaforme.

Come sottolineato dal community blog di Google Stadia, “Ricevi quattro giorni gratuiti con Tom Clancy’s The Division 2! Chiunque abbia Stadia Pro può saltare su stadia.com a partire da questo giovedì per un fine settimana di azione cooperativa istantanea basata sulla squadra. Se non hai ancora Stadia Pro, puoi provarlo gratuitamente per un mese e ottenere l’accesso a questo weekend di gioco gratuito come bonus extra! Inizia con Tom Clancy’s The Division 2 il 24 settembre alle 18:00 e gioca gratuitamente fino a lunedì 28 settembre alle 18:00 PT“.