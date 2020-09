Quando Microsoft ha annunciato che avrebbe trasferito il suo browser Edge al motore Chromium, ha promesso di portarlo su tutte le piattaforme più popolari, anche se all’epoca Linux non era incluso, tuttavia, all’inizio di quest’anno il colosso di Redmond ha ufficialmente confermato i piani per Microsoft Edge su Linux.

Microsoft Edge arriverà su Linux il mese prossimo

A partire da ottobre gli utenti Linux potranno scaricare il browser di Microsoft dal sito Web di Edge Insider o tramite i gestori di pacchetti nativi e avranno la stessa esperienza di navigazione degli utenti su Windows e macOS, inoltre Microsoft Edge offrirà l’accesso alle sue funzionalità integrate di privacy e sicurezza anche su Linux.

Oggi il gigante di Redmond ha anche annunciato che finora si è impegnato nel progetto Chromium con oltre 3.700 commit. Parte di questo lavoro ha riguardato il supporto per i touchscreen, ma il team ha anche contribuito in aspetti come le funzionalità di accessibilità e gli strumenti per sviluppatori, oltre che ai fondamentali del browser.

Attualmente Microsoft Edge è disponibile su Windows 7, 8 e 10, oltre che su macOS, iOS e Android e il prossimo mese sarà disponibile anche su Linux in versione beta a partire dal canale Dev.

