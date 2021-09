Sebbene le nostre città siano invase dalle fat bike, non è semplice trovare una fat bike che realmente possa essere utilizzata in città dove le salite e i Km da macinare non si contano facilmente. Engwe ha pensato bene di progettare una fat bike in grado di superare tutti i limiti che solitamente affiggono le “ebike con le ruote grosse”, si chiama EP-2 Pro e non costa nemmeno un occhio della testa.

Engwe EP-2 Pro Design

La Engwe EP-2 Pro è molto bella dal punto di vista estetico. Non è come una Super73 ma ha un look sicuramente accattivante. Il design è assolutamente piacevole alla vista, la versione arancione è decisamente più bella dal vivo che dalle immagini sul sito, si evince chiaramente tutta la cura per la costruzione e per i dettagli. Il telaio pieghevole è tutto in lega di alluminio (certificazione IPX5), molto resistente e ben assemblato, l’intera bici pesa circa 30 kg.

C’è una maniglia che rende più semplice il trasporto e la chiusura della bici. Ci sono già montati dei bei parafanghi, ci sono due freni a disco meccanici, due cerchi in lega di magnesio, ottima la forcella anteriore ammortizzata (possibilità di regolare e bloccare l’ammortizzazione) ed anche la sella è ammortizzata. Oltre al sella, anche il manubrio è regolabile in altezza. Ottimi i pedali che si ripiegano facilmente senza dover toccare la parte esposta del pedale, super resistente il portapacchi posteriore che integra anche la luce led posteriore che funziona anche in maniera indipendente da quella led frontale.

Davvero di livello anche il display di controllo che con la massima luminosità ha una visibilità perfetta anche sotto luce diretta del sole. Unica pecca di questa Engwe EP-2 Pro è la presenza di un campanello classico, sarebbe stato bello vedere un campanello elettrico. In fondo la bici, è davvero solida, massiccia e ben studiata, unico neo ma facilmente risolvibile.

Engwe EP-2 Pro Specifiche tecniche

Ecco la lista di specifiche tecniche di Engwe EP-2 Pro:

Motore brushless 750 W

Batteria 48 V 12.8 A

Velocità massima di fabbrica 25 Km/h

Velocità massima motore 48 Km/h

Autonomia dichiarata 40 Km electric / 80 Km assistita

Cambio Shimano Tourney

Ruote da 20″

Cerchi in magnesio

Freni a disco

Forcella ammortizzata

Sella ammortizzata

Display di controllo

Luci LED

Portapacchi

Parafanghi

Telaio in alluminio (pieghevole)

30 Kg di peso

Certificazione IPX5

Engwe EP-2 Pro Prestazioni

La Engwe EP-2 Pro è una fat bike elettrica veloce, scattante e super comoda da utilizzare. Arriva con la velocità massima bloccata a 25 Km/h per essere perfettamente in regola con la legge ma si può facilmente impostare anche la massima potenza che la spinge fino a 48/50 Km/h. Tra le altre cose grazie al cambio Shimano, la ciclistica di questa fat bike è leggermente meglio di altre, il che significa che sarà molto più piacevole modulare il proprio stile di guida attraverso il cambio.

I livelli di assistenza del motore sono regolabili attraverso il display, la configurazione di base arriva con 5 livelli di assistenza che danno man mano maggior spinta del motore. C’è l’acceleratore, può essere attivato o disattivato oppure utilizzato in modalità Walking che permette di portare “a mano” la bici facendosi aiutare dal motore ad una velocità bloccata di 6 Km/h.

La Engwe EP-2 Pro è adatta a qualsiasi tipo di utilizzo, anche quello estremo. Grazie alla combinazione di fattori tecnici come telaio, ruote grande, ammortizzazione e frenata solida, si riesce sempre a guidare questa Engwe EP-2 Pro in sicurezza, qualsiasi sia il manto stradale, qualsiasi sia la condizione del manto, buche, ostacoli e chi più ne ha più ne metta vengono gestiti alla grandissima. La potenza del motore da 750 W c’è e si fa sentire. In una città come Napoli, piena zeppa di salite e discese non proprio ideali per una fat bike, questa Engwe non molla mai e anche a pendenze veramente impegnative non farà mai sentire la fatica della salita.

Complessivamente si tratta di una fat bike che compie alla grande il suo dovere e riesce anche dove, solitamente, altre fat bike si arrendono. Non vuol dire che sia perfetta per qualsiasi tipo di utilizzo ma che qualsiasi sia il percorso da fare, lei riesce a farlo. Per una fat bike con ruote così grandi, un peso ed un telaio così solido, non è assolutamente scontato, questo è un segno che Engwe ha prima pensato bene questa ebike e poi l’ha sviluppata con precisione.

Engwe EP-2 Pro Autonomia

Engwe dichiara fino a 60 Km in full electric, 80 Km in modalità assistita. Noi ne abbiamo fatti circa 35/40 Km in elettrico e 60 Km in assistita. Ovviamente tutto dipende dal percorso, da quante salite si fanno, dal vostro peso, se portate zaini pesanti e così via. Tirando le somme quello dichiarano è un risultato che sembra essere fin troppo ottimistico, nella realtà, in strada è molto più probabile portare a casa circa 40 Km con una ricarica che 80 Km. Il valore su cui muoversi per una valutazione reale è 40 Km di media.

La batteria si ricarica da 0 a 100 in circa 7 ore e può si può ricaricare direttamente dal corpo della bici oppure, molto più comodamente, si può rimuovere la batteria dal corpo della bici e caricarla come se fosse uno smartphone. L’alimentatore ha una ventola abbastanza rumorosa ma ha anche un comodo led di stato che indica l’avvenuta ricarica.

Engwe EP-2 Pro Prezzo, codici sconto e promozione

La Engwe EP-2 Pro è una fat bike progettata bene, è in grado di superare due grandi limiti che le fat bike hanno, autonomia e capacità di fare le vere salite. Grazie al motore da 750 W e alla ciclistica migliorata, le salite vengono gestite alla grande e non è cosa da poco considerato il peso e l’enorme aderenza delle ruote. Stessa cosa per l’autonomia, sebbene non sia in linea con quanto dichiarato, è una buona durata della batteria tenendo in considerazione peso e ruote.

Per tutto il resto, è fantastica. Veloce, scattante e super comoda in strada. Ottima la forcella anteriore ammortizzata, molto bene la sella piacevole, il display si vede che è un piacere ed è totalmente personalizzabile. Poco da dire, ha chiaramente una struttura poco adatta alla portabilità ma decisamente solida per ogni tipo di utilizzo e soprattutto sicura.

Sul sito Engwe costa circa 1355 Euro, attualmente è in sconto a 1186 euro ma con il codice sconto che trovate in basso, il prezzo cala a 855 Euro e porta questa Engwe EP-2 Pro ad avere un ottimo rapporto qualità-prezzo per essere una fat bike con queste specifiche. Ecco il codice sconto per la Engwe EP-2 Pro:

Acquista Engwe EP-2 Pro sul sito ufficiale a 855 Euro con codice sconto

Codice sconto: tuttoengwe1

Questa Engwe EP-2 Pro se presa con il codice sconto, diventa davvero una delle migliori fat bike low cost perché, oggettivamente, riesce a fare cose che le altre fat bike si sognano. Viene spedita dall’Europa, quindi in una settimana viene consegnata senza dogana o tasse.

Scatti realizzati con Canon EOS 90D – Acquista su Amazon