Avete visto un’offerta interessante su Privalia e volete accertarvi se sia un sito affidabile o meno? Nella casella di posta elettronica avete trovato un buono sconto Privalia regalato da un vostro amico e non sapete come usarlo?

In questo articolo proveremo a rispondere a tutte le domande più frequenti degli utenti che si apprestano a fare il loro primo acquisto sul portale.

Cos’è Privalia

Privalia è un outlet online dove acquistare i prodotti di numerosi brand internazionali: dall’abbigliamento alla casa, dalle offerte viaggi agli articoli tech, si può comprare davvero di tutto. Ogni giorno vengono poi proposti codici sconto su un determinato brand, così da rendere ancora più appetibile l’ordine.

Si distingue dagli altri marketplace per l’esclusiva formula di vendite-evento: le vendite si basano su eventi dedicati agli iscritti, di conseguenza il catalogo prodotti non riveste un’importanza centrale come su Amazon o Zalando.

Nasce nel 2006 a Barcellona dall’idea dei due fondatori Lucas Carné e José Manuel Villanueva. Oggi il portale fa parte della società francese Veepee (ex Vénte Privée), specializzata come e-commerce dal 2001. Dal 2018 viene guidata dal CEO italiano Fabio Bonfà.

Come funziona Privalia

Questo capitolo è interamente dedicato al funzionamento del sito in tutti i suoi aspetti: cliccate e andate all’argomento che vi interessa di più.

Come usare buono

Il buono viene scalato in automatico dall’importo dell’ordine, non c’è quindi bisogno di inserirlo nel carrello quando si sta acquistando un prodotto. Gli eventuali buoni a disposizione, con relativa scadenza, sono visibili sul proprio profilo seguendo il percorso Il mio account > Buoni regalo.

Privalia offre un buono sconto a chi invita un amico a iscriversi al portale tramite un link, a patto che la persona destinataria dell’invito completi la registrazione. Un altro modo per ricevere un buono è rispondere ai questionari che il sito di tanto in tanto invia via email agli iscritti per conoscere le loro opinioni.

Nota: il buono ricevuto dopo l’iscrizione di un amico è valido solo in caso di spesa superiore ai 60 euro.



Come si paga su Privalia

I metodi di pagamento accettati sono le carte di credito o debito appartenenti ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron e MasterCard (anche PostePay), oltre al saldo disponibile nell’account PayPal. Il processo di acquisto è reso sicuro grazie all’adozione del protocollo SSL (Secure Socket Layer), con i dati che vengono trasmessi dall’utente al server centrale in forma cifrata. Non è invece possibile pagare in contanti o tramite bonifico bancario.

Una volta effettuato il pagamento il sistema elaborerà in automatico la fattura, che si potrà scaricare andando su Il mio account e poi sulla sezione Ordini.



Quale corriere usa Privalia

Privalia si affida a più corrieri: GLS, Poste Italiane, Novati e Loghistes. Se si riscontrano dei problemi nella tracciatura di un ordine, il consiglio è di contattare direttamente il corriere comunicando il numero di tracking ricevuto via email al momento dell’accettazione di un ordine. Gli indirizzi di contatto da usare sono i seguenti:

assistenza GLS: privalia.assistance@gls-italy.com

assistenza Poste Italiane: numero verde 803.160

assistenza Novati: privalia@novatitrasporti.it

assistenza Loghistes: assistenza.veepee@loghistes.it

Come tracciare ordini

Quando l’ordine viene preso in carico dal corriere, Privalia invia tramite email il numero di tracking per consentire all’utente di tracciare la spedizione passo dopo passo. Basterà infatti copiare il numero e incollarlo nella pagina dedicata alla ricerca della spedizione di ciascun corriere:

Come ampliare un ordine

Privalia permette di aggiungere a un ordine uno o più prodotti, a patto però che appartengono alla stessa campagna e che questa sia ancora attiva. Ad esempio, se si ordina una base di ricarica wireless tramite una campagna di Xiaomi, si può poi aggiungere un altro prodotto tech della stessa campagna andando su Il mio account > Ordini > + Info e selezionando il banner per ampliare l’ordine.

Nota: se una campagna è generica e in essa sono presenti articoli di più marche, l’ordine potrà contenere prodotti di brand differenti.



Come annullare un ordine

L’annullamento di un ordine comporta la cancellazione dello stesso. Non sempre però è possibile annullarlo, ma solo quando compare lo stato Confermato.

Per cancellare un ordine su Privalia bisogna andare su Il mio account, selezionare l’ordine che si vuole annullare, quindi cliccare +Info e confermare la scelta. Nel caso la campagna collegata all’ordine sia terminata o se si invia una richiesta di cancellazione via email e non tramite l’area privata, l’annullamento non sarà accettato.



Come fare reclamo Privalia

Nell’eventualità di problemi relativi a un ordine e se non si riceve un’assistenza adeguata, si può sporgere reclamo inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Privalia – Via Tortona n° 27, 20144 Milano. In alternativa è possibile comunicare il reclamo all’indirizzo PEC privalia@pec.it.



Come si fa un reso

Resofacile è il servizio pensato da Privalia per i clienti che intendono effettuare il reso dell’articolo. Si ha tempo fino a un massimo di 14 giorni dalla ricezione del pacco al proprio domicilio per avviare la procedura. Il costo del servizio Resofacile è pari a 7 euro (sale a 29 euro nel caso il prodotto pesi più di 20 kg).

Per richiedere un reso bisogna per prima cosa effettuare il login, dopodiché si entra in Il mio account e si seleziona il link Resofacile. A questo punto occorre scaricare e stampare la bolla di reso, da inserire poi all’interno del pacco prima di richiuderlo e spedirlo tramite Poste Italiane.

Nota: non c’è bisogno di inserire l’indirizzo di Privalia, in quanto è già contenuto nell’etichetta impiegata dal corriere SDA per effettuare il reso.



Privalia Premium

I vantaggi di avere un account Privalia Premium sono molteplici: spese di spedizione gratuite in caso di ordine pari o superiore a 50 euro, promozioni esclusive e accesso in anteprima alle vendite dei prodotti (a partire dalle ore 19 della sera prima).

Come richiedere Privalia Premium? Occorre collegarsi a questo indirizzo e cliccare sul bottone Richiedi Premium. Può essere attivato per un periodo limitato di tre mesi al prezzo di 10,95 euro oppure attivato tramite il carrello nella fase di check-out di un ordine al costo di 6 euro.

Le condizioni di utilizzo dell’account premium sono riportate qui.



Come cancellarsi

In caso di esperienza negativa con uno o più ordini oppure se non si trovano articoli interessanti, gli utenti hanno facoltà di eliminare l’account Privalia in qualsiasi momento. L’operazione è irreversibile e comporta la disiscrizione automatica dalla newsletter.

Se si è certi di voler cancellarsi, la procedura da seguire è molto semplice: andare su Il mio account, selezionare Disattivare il mio account e pigiare sul tasto Sì, voglio disattivare il mio account. Nel caso ci si voglia cancellare soltanto dalla newsletter, sempre dalla stessa pagina cliccare sul bottone Disattiva solo le comunicazioni.

Offerte Privalia

Le offerte disponibili su Privalia Italia raggiungono sconti superiori 70%, confermando la natura di outlet della piattaforma: grazie alle promozioni attive giornalmente e sponsorizzate tramite i social media e la newsletter, viene considerata tra le migliori app di sconti in un settore dove la concorrenza di certo non manca.

Gli sconti di Privalia Outlet riguardano più categorie di prodotti, tra cui quelli tecnologici. A questo proposito, segnaliamo che fino al 16 giugno sarà attiva la campagna Xiaomi con articoli scontati di oltre il 70%. Tra i gadget scontati più interessanti ci sono la Xiaomi Mi Home Security Camera 1080P, lo Xiaomi Mi Led TV 4A da 32 pollici, la Xiaomi Mi Casual Daypack e il Power Bank Fast Charge da 20.000 mAh.

Anche cliccando su Privalia Catalogo (tasto dedicato in alto a destra nella homepage del sito) si può accedere alle offerte disponibili in quel momento sul portale, collegate sempre alle campagne visibili soltanto agli iscritti.

App Privalia

L’app Privalia – Outlet con i migliori marchi di moda è disponibile sul Play Store di Google per dispositivi Android e su App Store per iPhone e iPad:

Il download dell’app è gratuito. Una volta eseguito l’accesso, il funzionamento di Privalia Mobile è del tutto paragonabile a quello della versione desktop eccetto alcuni dettagli. Manca ad esempio la possibilità di eliminare l’account, opzione disponibile soltanto da computer. Non c’è nemmeno il servizio Resofacile: se si vuole richiedere un reso si è quindi obbligati a usare il sito dal PC.

Assistenza Privalia

Come contattare Privalia telefonicamente? Il numero di telefono per chiedere assistenza è lo 02.400.42.003 (a pagamento). Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 del mattino fino alle ore 21:00. Per contattare Privalia via mail si può fare riferimento agli indirizzi di posta elettronica attenzionealcliente@privalia.com e privalia@pec.it.

Prima di rivolgersi all’assistenza tramite telefono o per email consigliamo di cercare la risoluzione del problema direttamente nella nostra guida oppure collegandosi alla sezione Aiuto del sito, dove è inclusa la FAQ generale pensata appositamente per gli utenti più in difficoltà. La pagina Aiuto è disponibile cliccando qui.

I temi principali affrontati nella sezione Aiuto sono: Non trovo l’ordine che voglio rendere, In che status si trova il mio ordine, Restituzioni passo per passo, Cambia indirizzo. Nella sottosezione Problemi Tecnici, si riceve assistenza scritta per:

difficoltà nell’accedere alla Vetrina difficoltà ad entrare nella pagina di pagamento mancata ricezione dell’email di attivazione accesso fallito per aver digitato credenziali errate problemi di navigazione pagina visualizzata non correttamente



Privalia è affidabile?

La maggioranza delle opinioni su Privalia confermano che il portale è affidabile. Su Trustpilot il punteggio medio è superiore a 3,6 (calcolato su quasi 6 mila recensioni). Nel corso degli anni la società spagnola, inglobata oggi dai francesi di Veepee, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio come Sito web per l’anno 2015 e il Netcomm e-commerce award nel 2013.

Un altro punto che testimonia la sicurezza di Privalia riguarda le modalità di pagamento accettate. Gli articoli in vendita durante le campagne-evento sono acquistabili soltanto con PayPal, carta di credito, debito o prepagata, con l’adozione del protocollo SSL. C’è invece il divieto di usare i contanti o il bonifico bancario, due metodi di pagamento meno sicuri rispetto a quelli elencati qui sopra.

Infine, garantisce per Privalia il gruppo francese Veepee, attivo dal 2001 nel settore dell’e-commerce e oggi una delle aziende più autorevoli nel proprio campo, con un fatturato di circa 4 miliardi di euro ogni anno.