Considerato spesso un servizio secondario, le videochiamate rappresentano in questi giorni una funzionalità essenziale della vita di tutti noi. Che sia per scambiarci un saluto o organizzare il lavoro da smart working, tutte le varie applicazioni come WhatsApp, Messenger e Facetime hanno visto letteralmente esplodere l’utilizzo di questa funzionalità finora rilegata a minimi utilizzi. Ovviamente saprete che se utilizzate il traffico dati della propria offerta mobile per fare queste videochiamate, inevitabilmente consumerete i GB del vostro piano tariffario.

La domanda che sorge spontanea dunque è: quanti GB consuma una videochiamata? In questo approfondimento vi daremo la risposta per i due servizi più diffusi ma, come noterete, i risultati sono molto simili e quindi validi anche per altre applicazioni.

Quanti GB consuma una videochiamata Skype

Partiamo con l’analizzare qual è, all’incirca, la velocità minima richiesta e la velocità consigliata per effettuare videochiamate su Skype:

videotelefonata standard: 128 kbps la minima, 300 kbps la consigliata;

videochiamata ad alta qualità: 400 kbps la minima, 500 kbps la consigliata;

videochiamata in HD: 1,2 Mpbs la minima, 1,5 Mbps la consigliata;

videotelefonata di gruppo (3 persone): 512/128 Kbps la minima, 2 Mbps/512 kbps la consigliata;

videochiamata di gruppo (5 persone): 2 Mbps/128 kbps la minima, 4 Mbps/512 kbps la consigliata;

videochiamata di gruppo (7 persone): 4 Mbps/128 kbps la minima, 8 Mbps/512 kbps la consigliata.

Secondo queste velocità, e secondo vari test effettuati, possiamo avere una stima, media, di quanti GB consuma una videochiamata Skype:

videochiamata standard: da poco meno di 1 MB ad un massimo di circa 2 Mbps al minuto ;

ad un ; videochiamata alta qualità: circa 3-3,5 MB al minuto ;

; videochiamata in HD: circa 9-11 MB al minuto;

all’aumentare del numero di persone in videochiamata, aumenta anche il consumo di GB.

Quanti GB consuma una videochiamata WhatsApp

Vediamo adesso quali sono i consumi stimati invece per l’applicazione di messaggistica più diffusa nel 2020 in Italia, parliamo ovviamente di WhatsApp:

Chiamata Vocale: 1,5MB/min o 90MB/ora

Videochiamata a 2(bassa qualità): 4,5MB/min o 270MB/ora

Videochiamata a 2(media qualità): 7,5MB/min o 450MB/ora

Videochiamata a 2 (alta qualità): 22,5MB/min o 1,35GB/ora

Videochiamata di gruppo (fino a 3 persone): 19,2MB/min o 1,15GB/ora

Videochiamata di gruppo (fino a 5 persone): 34,5MB/min o 2,07GB/ora

Videochiamata di gruppo (fino a 7 persone): 65,2MB/min o 3,91GB/ora

Come risparmiare GB quando si fanno videochiamate

Ovviamente il consiglio di base è quello di utilizzare, ove possibile, una connettività con un piano flat ovvero il cui costo non cambia in base al consumo dei GB. In seconda battuta potete, su alcune applicazioni, modificare nelle impostazioni la qualità di trasmissione, abbassandola o alzandola in base alle vostre necessità. In ultimo, forse scontato da dire, nei casi in cui non vi è necessario la parte video, potreste valutare di fare delle semplici chiamate vocali tramite rete dati.

