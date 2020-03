Per poter utilizzare il servizio VoIP gratuito messo a disposizione da Microsoft, Skype, dovremo necessariamente creare un account Microsoft. Se siamo già in possesso di un account Microsoft, allora potremo utilizzarlo per accedere all’applicazione, utilizzando l’app per i vari dispositivi mobili e PC/Mac a nostra disposizione.

Come creare un nuovo account su Skype su PC

Se utilizziamo Skype prevalentemente su PC o Mac possiamo creare un nuovo account Skype in pochi passaggi, basta seguire il seguente procedimento rispettandolo passo per passo:

Andiamo su www.skype.com

Dalla schermata principale clicchiamo su Accedi, posto in alto a destra

Si aprirà un menù con tre opzioni, clicchiamo sul pulsante Iscriviti

Si aprirà una nuova schermata in cui potremo creare un nuovo account Microsoft per utilizzare Skype

Se non vogliamo fornire il nostro numero di telefono, possiamo cliccare su Usa il tuo indirizzo e-mail

Ora clicchiamo su Crea un nuovo indirizzo e-mail

Scegliamo il nome del nostro indirizzo email e il dominio da utilizzare: al momento, possiamo scegliere tra outlook.it, outlook.com e hotmail.com

Se il nostro nome è univoco, ci verrà chiesto di creare una nuova password che utilizzeremo per accedere sia al nostro nuovo indirizzo di posta elettronica, sia con il servizio di Skype

Seguiamo le istruzioni che compaiono per poter finalizzare la creazione dell’account

Ci verrà chiesto anche di confermare la nostra identità attraverso la verifica tramite SMS: inseriamo il nostro numero di telefono e attendiamo che un SMS ci mostri il codice di verifica da inserire

da inserire Ora possiamo accedere, tramite l’indirizzo email Microsoft, al nostro profilo Skype

Come creare un nuovo account su Skype da smartphone e tablet

Se non avete a disposizione un PC/Mac, o programmate di utilizzare univocamente il servizio VoIP attraverso smartphone o tablet, seguite questi passaggi per creare in pochissimo tempo il vostro account Microsoft, necessario per registrarsi su Skype:

Scarichiamo l’app dal Play Store o App Store

Apriamo l’app e clicchiamo sul pulsante Accedi o crea account

La procedura è simile alla versione per PC Windows, Linux e Mac: per registrarsi su Skype dovremo creare un nuovo account Microsoft

Clicchiamo su Fai clic qui per crearne uno

Andiamo su Crea un nuovo indirizzo e-mail

Inseriamo il nome utente che vogliamo utilizzare per la nostra e-mail

Rispondiamo alle domande per finalizzare la creazione del nostro account

Una volta terminata la procedura saremo direttamente portati alla schermata Home di Skype, e potremo subito iniziare ad aggiungere amici su Skype

Come aggiungere amici su Skype

Avete appena creato un nuovo account Skype, ma non sapete come aggiungere i vostri amici e conoscenti per iniziare subito a comunicare? Non preoccupatevi, ecco come fare:

Dalla barra in basso, all’interno dell’app, clicchiamo su Contatti

Nell’angolo in alto a destra clicchiamo sul pulsante +

A questo punto potremo utilizzare la funzione di ricerca per poter trovare i nostri amici: possiamo trovare le persone inserendo il loro nome Skype, numero di telefono, indirizzo e-mail o nome completo

Esiste anche la possibilità di sincronizzare i contatti: in questo modo, l’app avrà accesso alla vostra rubrica, che verrà analizzata per scoprire se ci sono già indirizzi e-mail o numeri di telefono presenti nel database. In questo modo, i vostri contatti che sono già iscritti a Skype saranno automaticamente aggiunti all’applicazione.

Come rimuovere amici su Skype

Se desiderate rimuovere amici su Skype, magari perché sono dei contatti di lavoro che non utilizzate più o conoscenti che hanno cambiato nome, così da sfoltire la vostra lista contatti, potete farlo in questo modo:

Dalla schermata principale clicchiamo su Contatti , nella barra in basso

, nella barra in basso Individuate, nella lista contatti, la persona che desiderate rimuovere da Skype

Tenete premuto sul contatto e cliccate su Modifica contatto

Nella schermata di modifica, in alto a sinistra, c’è l’icona a forma di cestino, basta premerla per rimuovere il contatto dalla vostra lista amici

Vi ricordiamo che, una volta rimossa dalla vostra lista contatti, non sarete più in grado di contattare la persona; l’altra persona potrà sempre contattare voi.