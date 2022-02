A fine gennaio Iliad ha presentato la sua prima offerta per la fibra. Il prezzo – 15,99 euro al mese per i clienti Iliad – è di gran lunga inferiore rispetto alle offerte fibra attualmente proposte dalla concorrenza. Resta competitivo anche il prezzo previsto per chi non ha una linea mobile Iliad attiva: 23,99 euro.

Di per sé non esistono motivi validi per voler presentare la disdetta per Iliad Fibra, ovviamente però ognuno è libero di rescindere il contratto e passare a un nuovo operatore (a proposito, qui trovi le migliori offerte fibra e ADSL di TIM, Vodafone, Fastweb, WINDTRE e Tiscali): vuoi perché si è insoddisfatti della velocità della connessione Internet, vuoi per frequenti interruzioni del servizio durante l’arco della settimana.

In questo articolo ti spieghiamo come recedere dal contratto Iliad Fibra, illustrando passo-passo la procedura da compiere, e in più ti diremo quanto costa farlo.

Come recedere dal contratto Iliad Fibra

Puoi recedere dal contratto Iliad Fibra in qualsiasi momento compilando una lettera formale in cui comunichi la volontà di recesso. La missiva va inviata con un preavviso di almeno 30 al seguente indirizzo: Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano. Il testo della lettera deve includere anche i tuoi dati personali, il numero di telefono e la copia di un documento di identità valido.

In alternativa, puoi effettuare il recesso da Iliad Fibra anche online effettuando l’accesso alla tua area personale sul sito ufficiale iliad.it. Sarà sufficiente che ti colleghi alla home page e selezioni Area Personale in alto a destra, dopodiché inserisci l’ID utente e la password negli appositi campi e premi sul pulsante Accedi. Se non ti ricordi il nome utente o la password, fai clic sul link Recupera le tue credenziali per avviare la procedura di recupero.

Se preferisci essere seguito da una persona competente, puoi decidere di dare la disdetta a Iliad Fibra presso un qualsiasi Iliad Store, il negozio ufficiale dell’operatore francese. Per trovare l’Iliad Store più vicino a casa tua collegati al sito iliad.it, seleziona la categoria Punti Vendita dal menu principale, digita il nome del comune dove risiedi nel campo Città o CAP, quindi fai clic sul risultato più pertinente e visualizza i risultati che compaiono in tempo reale nella mappa posizionata appena sotto (i negozi Iliad Store sono contrassegnati dalla scritta in rosso Iliad su sfondo bianco).

C’è poi un’ulteriore possibilità: inviare la richiesta di recesso dal contratto Iliad Fibra via fax al numero +39 02 30377960.

Le informazioni qui sopra sono contenute nelle condizioni generali di contratto del servizio fibra di Iliad (clicca qui per scaricare il file in formato PDF). La parte specifica dove si parla del recesso è inclusa nell’articolo 7 intitolato Durata e Recesso. Ecco un breve estratto:

Il Contratto avrà efficacia dal giorno in cui è stato accettato dall’Utente e la sua durata è indicata nella Brochure Prezzi. L’Utente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, attraverso una comunicazione di recesso inviata, con preavviso di almeno 30 giorni e unitamente a dati personali, numero di telefono e copia di un documento di identità, tramite comunicazione scritta a: Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano, fax +39 02 30377960 (sia dall’Italia sia dall’estero), presso gli Iliad Store o tramite l’Area Personale del Sito Internet.

Disdetta Iliad Fibra: come restituire l’iliadbox e gli eventuali altri dispositivi forniti da Iliad

Se intendi disdire Iliad Fibra, sei tenuto a restituire l’iliadbox più gli eventuali altri dispositivi forniti da Iliad (ad esempio l’extender Wi-Fi di Iliad) entro trenta giorni dalla disattivazione del servizio.

Per la riconsegna dei dispositivi Iliad puoi scegliere di programmare il ritiro a domicilio oppure di consegnarlo presso un punto di raccolta dei partner Iliad ove disponibili (dopo averlo imballato seguendo le disposizioni del fornitore del servizio).

Quanto costa recedere dal contratto Iliad Fibra?

Il costo di disattivazione/trasferimento della linea è pari a 19,00 euro oppure 15,99 euro se si è utenti Fibra e Mobile.

A questo si aggiungono i costi previsti in caso di mancata restituzione dei prodotti forniti in comodato d’uso ai clienti Iliad Fibra:

149,00 euro se non restituisci iliadbox nei tempi previsti*

se non restituisci iliadbox nei tempi previsti* 79,00 euro se non restituisci l’extender Wi-Fi di Iliad nei tempi previsti**

*hai tempo fino a 30 giorni dalla disattivazione del servizio;

**solo se hai richiesto il servizio. In tal caso, hai tempo fino a 30 giorni dalla disattivazione di Iliad Fibra.

I costi di recesso dal contratto Iliad Fibra sono indicati nel documento relativo all’offerta iliadbox contenuto nella pagina Brochure Prezzi (clicca qui per scaricare il file in formato PDF). Una volta aperto, scorri in basso fino al primo capitolo “Presentazione dell’offerta iliadbox”: la sezione di riferimento è “Costi di recesso”.

Questo invece il riferimento incluso nelle condizioni generali del contratto:

In caso di recesso dal Contratto, Iliad potrà addebitare l’importo indicato nella Brochure Prezzi, a titolo di copertura dei costi di dismissione o trasferimento della linea sostenuti da Iliad, nei limiti previsti dalla normativa applicabile. Qualora l’Utente receda dal Contratto e, contestualmente, richieda la migrazione dei Servizi e/o la portabilità del numero ad altro operatore, Iliad fornirà all’Utente le informazioni necessarie (incluso il Codice di Migrazione e/o Portabilità) per avviare tale trasferimento. L’Utente si impegna a pagare i corrispettivi dovuti, incluso il corrispettivo mensile, fino all’effettivo passaggio all’operatore di destinazione. In qualsiasi caso di cessazione dei Servizi, l’Utente è tenuto a restituire a Iliad l’iliadbox e gli eventuali ulteriori apparati forniti da Iliad in comodato d’uso/locazione in condizioni di perfetta integrità (salvo l’ordinaria usura d’uso) e insieme a tutti gli accessori, entro 30 giorni dalla disattivazione del Servizio, mediante ritiro dell’apparato presso l’indirizzo dell’utente ovvero consegna dell’apparato, imballato secondo le istruzioni ricevute da Iliad, presso punti di raccolta dei partner di Iliad, laddove disponibili; in caso contrario, Iliad si riserva di addebitare un importo, a titolo di penale, come indicato nella Brochure Prezzi.

In relazione a quanto appena riportato, ti rimandiamo a un altro nostro approfondimento dove avevamo segnalato i costi “nascosti” del contratto Iliad Fibra. Al capitolo “Costi di recesso” trovi una nostra personale riflessione su un passaggio poco chiaro del contratto, come spiegato in maniera puntuale dal nostro Irven Zanolla.

Per il resto, ci auguriamo di averti aiutato a comprendere meglio come recedere dal contratto Iliad Fibra e a conoscere i costi legati alla richiesta di recesso.

