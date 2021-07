I video pubblicati sul tuo canale YouTube, pur essendo impeccabili nella forma e nella sostanza, non ottengono le visualizzazioni sperate, né ti consentono di guadagnare nuovo pubblico, in modo da aumentare l’engagement, tra mi piace, condivisioni e commenti.

Tale situazione ti ha gettato nello sconforto, dopo ore e ore spese per creare contenuti di qualità, senza però ricevere il riscontro che aspettavi. Fatichi a comprendere se e dove stai sbagliando, inizia a guardare gli altri canali con avidità, chiedendoti perché loro ce la fanno e te invece no.

Ed ecco che poi cominci a pensare a una scorciatoia, cioè comprare iscritti YouTube, sperando così di aumentare in maniera sensibile le visualizzazioni e promuovere il canale. D’altronde è un po’ lo stesso ragionamento che fanno ogni giorno centinaia di influencer su Instagram, o almeno quelli che vogliono tutto e subito.

Permettici però di dirti che è una strada sbagliata. Di seguito ti spieghiamo perché, oltre a suggerirti una soluzione – questa sì intelligente – per dare valore al canale, aumentare la sua visibilità anche se parti da zero, e comprare iscritti YouTube in modo legale (comprare tra virgolette, ma ci torneremo più avanti).

Comprare iscritti YouTube è legale?

Prima di tutto cominciamo dalle basi. YouTube ha chiarito che l’acquisto di servizi che permettono di avere visualizzazioni e nuovi iscritti in automatico è contro i termini di utilizzo della piattaforma. In poche parole, comprare iscritti YouTube viola il contratto che hai accettato al momento dell’iscrizione su YouTube e dell’apertura stessa del canale, di conseguenza rischi di essere bannato e dire addio a video, iscritti e guadagni.

Se non l’hai mai fatto prima, ti invitiamo dunque a leggere con attenzione i termini e le condizioni di utilizzo del servizio YouTube. Ecco i punti che fanno riferimento a quanto appena detto:

“L’utilizzo del Servizio è soggetto alle seguenti restrizioni. Non è consentito:

Accedere al Servizio usando metti automatizzati (quali robot, botnet o strumenti di scraping), tranne nel caso dei motori di ricerca pubblici, in conformità con il file robots.txt di YouTube; previa autorizzazione scritta da parte di YouTube; o nei modi consentiti dalla legge vigente. Causare o incoraggiare misurazioni inaccurate del coinvolgimento autentico degli utenti con il Servizio, ad esempio pagare o fornire incentivi a individui per incrementare le visualizzazioni, i Mi piace o i Non mi piace di un video, o il numero di iscritti di un canale, oppure per manipolare altrimenti le metriche”.

Rischio chiusura account Google

Inoltre, al capitolo “Sospensione e chiusura dell’account”, sotto il punto “Chiusura e sospensione ad opera di YouTube per giusta causa”, i termini d’uso del servizio riportano un ulteriore avviso di quello che potrebbe succedere a chi decide di comprare iscritti YouTube in maniera fraudolenta:

“YouTube può sospendere o interrompere il tuo accesso, il tuo Account Google o l’accesso del tuo Account Google al Servizio o a parte di esso se hai materialmente o ripetutamente violato il presente Contratto; siamo tenuti ad agire in tal senso per rispettare un requisito legale o in’ingiunzione del tribunale; oppure abbiamo ragione di credere che si sia verificato un comportamento che comporta responsabilità o arreca danno a utenti, ad altre terze parti, a YouTube o alle nostre società consociate”.

Te lo ripetiamo, perché magari il concetto potrebbe passare in secondo piano rispetto a quanto ti diremo nel resto dell’articolo: comprare iscritti YouTube non è legale, va contro il regolamento e rischi la chiusura del canale e il ban di Google.

Pensa solo a cosa succedere se il colosso di Mountain View decidesse di sospendere e bannare il tuo account Google per sempre, account con il quale magari usi il tuo smartphone Android o hai impostato come profilo principale su Gmail per ricevere proposte di lavoro, email di amici e parenti.

Continui ancora a credere che comprare iscritti YouTube, violando palesemente i termini d’uso accettati all’inizio, sia la scelta giusta più giusta da prendere per il tuo futuro? Pensaci bene, perché in caso di ban riuscire a recuperare l’account diventa una missione impossibile (e se sei convinto del contrario è perché non hai mai provato un’esperienza simile).

Perché non conviene comprare iscritti YouTube reali

Esistono delle società che offrono come servizio visualizzazioni e iscrizioni compiute da persone in carne e ossa, senza dunque l’uso di software o bot automatizzati.

Anche in questo caso però ci sono due problemi enormi:

comprare iscritti YouTube reali va contro i termini di utilizzo del servizio di Google

se anche decidi di comprare iscritti YouTube in carne e ossa per garantirti un numero di visualizzazioni importante, diciamo 100 mila visualizzazioni, quante volte dovrebbero guardare il video? E, soprattutto, per quanti secondi?

Penalizzazione per la scarsa durata di visione dei video

Se ancora non lo sai, uno dei parametri fondamentali con cui YouTube regala visibilità a un video anziché a un altro è il tempo di visione dello stesso. Di conseguenza, se anche quel filmato dovesse ricevere all’inizio un buon numero di visualizzazioni, in futuro verrà penalizzato, proprio per il motivo appena spiegato.

In genere, le persone reali pagate da un’agenzia per guardare i video presenti nel tuo canale aprono il filmato per pochi secondi, diciamo 10-15 secondi. Soltanto così, infatti, possono garantire un alto numero di visualizzazioni, a discapito però di una delle metriche più importanti per l’algoritmo di Google.

E poi, detto tra noi, non ci vuole la scienza per capire che comprare iscritti YouTube non porta persone in target, cioè realmente interessate, e questo disinteresse viene subito segnalato dall’algoritmo, che come diretta conseguenza affosserà il tuo video tra i risultati di ricerca. Anche se questo, in realtà, non è l’unico motivo che ti porterà alla penalizzazione.

Nota: considera sempre inoltre che non si possono comprare gli iscritti su YouTube, perché come già detto va contro il regolamento stesso dei Termini del servizio. Dunque, anche solo una penalizzazione – certa se usi questo tipo di scorciatoia – ti andrebbe di lusso, dal momento che rischi la chiusura del canale e il ban dell’account.

Assenza di interazione

Un altro motivo per cui non comprare iscritti YouTube affidandoti a servizi che promettono persone vere che guardano i video si iscrivono al tuo canale ha per oggetto il tema dell’interazione.

A tal proposito, devi sempre domandarti se queste persone, pagate per guardare i tuoi video e iscriversi al canale, in futuro interagiranno con loro lasciando like, aggiungendo un commento, condividendoli su altri social, eccetera.

Te lo diciamo perché l’algoritmo di YouTube è fin troppo intelligente per capire come ci sia qualcosa di strano se un canale si presenta con molti iscritti ma poi mancano le interazioni al suo interno. Tutto questo, nel medio-lungo periodo, porta a una sicura penalizzazione.

Anche in questo caso non c’è nulla di strano nel comportamento di YouTube (leggi Google). Lo stesso discorso può essere esteso anche ad altri social, come Instagram (dove la pratica di acquistare nuovi follower è molto diffusa, soprattutto tra gli aspiranti influencer) o lo stesso Facebook. Ti sembrerà forse strano, ma per tutti questi servizi online è fondamentale non barare: chiamala meritocrazia online, chiamalo sacrificio, usa il termine che più credi appropriato, ma è importante che inizi a prendere coscienza del fatto che su Internet non c’è spazio (o quasi) per quelli che cercano di raggirare le regole.

Importante: attenzione, con questo non ti stiamo dicendo che l’algoritmo di YouTube sia basato esclusivamente sull’engagement, così come non è basato soltanto sul numero di visualizzazioni, ma è l’insieme di più parametri – tra cui appunto quelli citati qui sopra – che spingono la piattaforma video di Google a promuovere un canale e inserirlo tra i video suggeriti o posizionarlo tra i primi risultati di ricerca.

Comprare iscritti YouTube tramite software automatici e bot: non pensarci nemmeno

Se già pensare di comprare iscritti YouTube reali è quanto di più sbagliato ci possa essere, lo stesso discorso – anzi, pure peggio – va fatto per tutte quelle agenzie che ti promettono visualizzazioni come se non ci fosse un domani e un numero di nuovi iscritti stratosferico dietro un compenso ridicolo, come 10, 30, 50 euro (e se ti chiedono di più, e tu ci caschi, allora si comincia a parlare d’altro).

Punto numero 1: i termini di utilizzo del servizio YouTube mettono nero su bianco che l’accesso alla piattaforma video di Google tramite mezzi automatizzati, tra cui appunto i bot, viola il regolamento.

Punto numero 2: comprare iscritti YouTube mediante bot e software automatici è quanto di più anacronistico ci possa essere nel 2021 (anno di realizzazione di questa guida, ma anche se eravamo nel 2020 o nel 2019 faceva lo stesso). Questo forse valeva un’era preistorica fa, quando ancora gli algoritmi di Google, YouTube, Instagram, Facebook – e chi più ne ha più ne metta – non avevano raggiunto un livello tale di intelligenza, ormai largamente riconosciuto dagli stessi addetti ai lavori (vedi la figura professionale del digital marketer).

Comprare iscritti YouTube in questo modo e sperare che sia la strategia giusta, è un po’ come sperare nel 2021 di pubblicare un testo infarcendolo con la parola chiave esatta in ogni dove per accendere quella maledetta lampadina verde del plugin WordPress Yoast e posizionare l’articolo/guida per quella keyword. Follia.

Comprare iscritti YouTube in modo legale

L’unica soluzione intelligente per dare visibilità al tuo canale e comprare iscritti YouTube a pagamento (tra virgolette) è sfruttare il servizio Google Ads per YouTube. Google Ads (ex AdWords) è la piattaforma dell’azienda di Mountain View pensata per la pubblicità online, impiegata dalle attività per promuovere i propri servizi su YouTube o sul motore di ricerca Google. Oltre al budget che vuoi destinare alla tua campagna pubblicitaria per un determinato video, puoi anche scegliere il Paese dove desideri che venga visto e il pubblico (in base all’età e agli interessi).

Se hai una pagina Facebook e in passato hai usato il servizio Facebook Ads, troverai tra le due piattaforme molti punti in comune. Bada bene però che Google Ads non ti permette di comprare iscritti YouTube, sicuramente però ti aiuta nell’aumentare la visibilità del canale in maniera del tutto legale, e soprattutto hai molte più possibilità che le persone raggiunte dalla campagna pubblicitaria siano interessate ai tuoi contenuti e decidano di iscriversi.

Ovviamente non è obbligatorio pagare Google Ads per far crescere il canale in termini di visualizzazioni e iscritti. Infatti, ciascun canale di YouTube può crescere anche in maniera naturale, magari sfruttando un pubblico che già ti segue su altri social, come ad esempio Facebook, Instagram o TikTok.

Se però non hai alcun tipo di seguito e vuoi dare una spinta ai tuoi primi video, facendoti conoscere a un pubblico potenzialmente interessato ai tuoi contenuti, lo strumento offerto da Google Ads è senza dubbio il migliore che esista.

Al contrario degli altri servizi a pagamento, l’ex piattaforma AdWords è assolutamente legale per aumentare gli iscritti su YouTube, anche perché appartiene alla galassia di servizi realizzati da Google.

Perché comprare iscritti YouTube non conviene: il feedback degli utenti

Un altro elemento importante che ci fa dire che comprare iscritti YouTube non conviene da tenere è il feedback degli utenti, fondamentale per delineare una strategia vincente per far crescere il tuo canale. Se hai migliaia di persone che si iscrivono in automatico, non aspettarti poi che ti siano di reale utilità

Che cosa stiamo cercando di dirti con questo? Che se un utente viene pagato da una società per guardare i tuoi video 5-10-15-30 secondi, come puoi sperare che in futuro diventi un utente interessato a ciò che dici o fai?

Sono i commenti degli utenti in target, cioè veramente interessati agli argomenti che tratti sul tuo canale, a farti migliorare giorno dopo giorno, facendoti capire quale sia il contenuto che più apprezzano e quale invece sarebbe da migliorare, oppure ancora quali contenuti vorrebbero che tu realizzassi per loro.

Tutto questo fa sì che tu costruisca poco a poco una strategia vincente, grazie alla quale, trascorso il primo periodo più difficile (che può durare anche anni), riuscirai a ottenere soddisfazioni importanti, anche da un punto di vista economico.

Fidati di noi, stai alla larga dai servizi che ti consigliano di comprare iscritti YouTube, non faresti altro che buttare i soldi dalla finestra e il tuo tempo. Considera l’apertura di un canale YouTube come un punto d’inizio, e non di arrivo; non aspettarti di ricevere tutto e subito, cura invece in maniera maniacale i contenuti, sii onesto con il tuo pubblico e ascoltalo.

Prima di trarre finalmente le conclusioni, abbiamo pensato potesse esserti utile ascoltare la voce di un professionista di video marketing – Paolo Grisendi (che su YouTube è conosciuto per il suo canale PaoloG YouTube e Video Marketing) – sull’argomento che abbiamo trattato oggi. Sono 9 minuti di video che, secondo noi, dovrebbero essere visti secondo dopo secondo.

Conclusioni

La nostra guida dedicata al tema “comprare iscritti su YouTube conviene oppure no” termina qui. Se dopo quanto spiegato in questo articolo ritieni comunque di dover fare un tentativo con una delle agenzie di marketing che ti promette persone in carne e ossa come spettatori online dei tuoi video, poniti prima queste quattro domande:

Quanto guarderanno i miei video?

In che modo interagiranno con loro?

Saranno persone in target?

Quanto tempo passerà prima che YouTube scopra che sto violando i termini di utilizzo del servizio?

Le risposte a ciascun quesito dovrebbero indirizzarti verso una scelta consapevole, o almeno è quello che ti auguriamo.

Hai utilizzato in passato servizi per comprare iscritti YouTube? E se sì, qual è stata la tua esperienza? Lascia un commento sotto l’articolo per farci conoscere la tua opinione in merito!

