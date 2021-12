Amazon semplifica gli acquisti sulla sua piattaforma consentendo agli utenti di comprare articoli a rate con Cofidis, azienda francese leader nel settore del credito a distanza. Questo metodo si affianca al pagamento dilazionato in rate da 5 o 12 mesi, a cui hanno accesso diversi utenti selezionati personalmente da Amazon.

Nell’approfondimento odierno ci concentreremo su come funziona Cofidis con Amazon.

Cos’è Cofidis?

Cofidis è un gruppo francese che nasce nei primi anni Ottanta come società finanziaria a distanza. Oggi può contare su oltre 30 milioni di clienti in Europa, forte anche di una capillare presenza nel territorio, con sedi in 9 Paesi dell’Unione europea.

Ti stai forse domandando se Cofidis è sicuro? Assolutamente sì, non c’è motivo di dubitare sul servizio offerto dall’azienda di credito. Non a caso è tra i principali leader in un mercato che conta la nascita ogni giorno di decine di potenziali nuovi competitor.

Come funziona Cofidis con Amazon

Per spiegare in modo dettagliato come usare Cofidis su Amazon, riteniamo che la cosa migliore da fare sia rispondere alle domande più frequenti poste dagli utenti interessati ad acquistare un articolo beneficiando del pagamento a rate con Cofidis.

Segue dunque una sorta di FAQ, domande e risposte che ti aiuteranno a capire meglio come funziona il finanziamento di Cofidis con Amazon.

In sintesi, come funziona Cofidis su Amazon?

Per prima cosa seleziona e aggiungi nel carrello di Amazon un prodotto di importo compreso tra 100 e 1.500 euro. Dopodiché seleziona l’opzione CreditLine come metodo di pagamento: verrai reindirizzato al sito ufficiale di Cofidis, dove ti basterà completare la domanda di apertura credito e attendere l’esito della richiesta. In genere la risposta è immediata, dunque saprai subito se la tua domanda è stata accettata o meno.

Come uso Cofidis su Amazon?

Ecco un riepilogo esaustivo, passo-passo, della procedura:

Aggiungi al carrello di Amazon uno o più articoli che intendi acquistare. Seleziona CreditLine come metodo di pagamento. Scegli la combinazione di durata e importo mensile del prestito a tua disposizione. Completa il modulo presente sul sito Cofidis e carica una copia dei documenti richiesti per l’attivazione della linea di credito (patente, tessera sanitaria, numero iban). Nel sito Cofidis digita la password temporanea che ricevi via SMS al numero di cellulare indicato nel modulo. Attendi la conferma di avvenuta concessione del prestito da parte del Gruppo Cofidis.

Posso usare la carta d’identità?

No, come documento d’identità Cofidis richiede la patente o il passaporto. Assicurati che non siano scaduti (stesso discorso per la tessera sanitaria).

Devo essere in possesso di un reddito dimostrabile per avere accesso al finanziamento?

Sì, per questo motivo durante la compilazione del modulo online Cofidis richiede l’inserimento del numero IBAN del proprio conto corrente personale.

Cofidis accetta carte di pagamento prepagate?

No, e nemmeno conti correnti associati a carte prepagate. Per richiedere con successo il pagamento a rate su Amazon con Cofidis è necessario disporre di una carta di debito o una carta di credito.

Quale durata e importo del prestito possono scegliere?

Cofidis offre l’opportunità di impostare come durata 3, 5, 6, 10, 12, 18 o 24 mesi. Per quanto riguarda invece l’importo della rata, si parte da un minimo di 15 euro.

Il metodo di pagamento CreditLine è disponibile su tutti i prodotti?

No. Sono esclusi articoli digitali, prodotti alimentari, abbonamenti, merce fuori stock e ordini che includono buoni regalo di Amazon.it.

Quando viene addebitata la prima rata?

Cofidis addebita la prima rata il primo giorno del mese e non prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data di spedizione dell’ordine.

Cosa succede se la richiesta di finanziamento viene rifiutata?

La concessione del credito è a completa discrezione del Gruppo Cofidis. Nel caso la domanda di finanziamento venga declinata, potrai sempre acquistare il prodotto su Amazon selezionando un metodo di pagamento diverso.

Il prestito è a tasso zero?

No, il finanziamento concesso da Cofidis per un acquisto su Amazon prevede TAN fisso 0% e TAEG 12,84%, a cui si somma una maggiorazione della prima rata pari allo 0,25% dell’importo del fido nel caso sia la prima volta che si utilizza CreditLine.

Posso riutilizzare subito CreditLine?

No, dopo aver completato un ordine utilizzando come metodo di pagamento CreditLine dovrai attendere 4 giorni prima di beneficiare di nuovo del pagamento a rate di Cofidis.

Esiste un modo per tenere sotto controllo il pagamento delle rate e l’importo ancora dovuto?

Sì, è sufficiente completare la registrazione al sito ufficiale del Gruppo Cofidis e in seguito accedere all’area personale My Cofidis con le proprie credenziali. L’iscrizione al sito cofidis.it è consentita a partire dalle 24 ore successive all’apertura di CreditLine. Tieni conto che l’aggiornamento è periodico e avviene il giorno 23 di ogni mese.

Qual è la differenza tra linea di credito e singolo utilizzo?

L’apertura di una linea di credito prevede interessi più alti rispetto al singolo utilizzo di CreditLine. Nel primo caso, infatti, l’utente deve sottostare a un TAN fisso 17,25% e TAEG 19,26%. Se si opta invece per il singolo utilizzo, le percentuali sono quelle già viste prima: TAN fisso 0% e TAEG 12,84%.

Che cos’è l’imposta sostitutiva?

L’abbiamo nominata in occasione della domanda “Il prestito è a tasso zero?”. Si tratta di una tassa pari allo 0,25% del fido concesso da sostenere esclusivamente per l’apertura di CreditLine. L’importo massimo è pari a 3,75 euro.

E se cancello l’ordine Amazon?

In caso di cancellazione dell’ordine Amazon, il Gruppo di credito francese annulla il piano di rimborso approvato in precedenza, con il denaro che tornerà di nuovo a disposizione dell’utente a distanza di un giorno lavorativo dall’apertura della linea di credito. Se l’ordine viene cancellato al primo utilizzo di CreditLine, l’importo relativo all’imposta sostitutiva non verrà restituito.

Come funziona l’eventuale reso?

La restituzione di uno o più articoli dell’ordine avviene nel rispetto delle politiche di Amazon. Se restituisci parte dell’ordine, il piano di rimborso delle rate viene ricalcolato in base all’importo degli articoli rimasti, mentre se restituisci l’intero ordine Cofidis annullerà l’intero piano rimborsando le eventuali rate già pagate. Il rimborso avviene entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del reso.

Contatti Cofidis

In caso di problemi o per maggiori informazioni, contatta lo staff del Servizio Clienti per i clienti Amazon.it. Il numero verde di Cofidis è l’800.99.40.40, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:00 e nel weekend (sabato-domenica) dalle 9:00 alle 16:00.

