In passato hai scaricato YAP, un’app che consente di disporre di una carta conto prepagata virtuale con IBAN, ma ora hai deciso di volerti cancellare dal servizio e usare un’altra applicazione simile, o più semplicemente tornare alla carta/conto precedente.

C’è però un problema: dopo una serie di controlli sul sito ufficiale, non hai trovato nessuna procedura che mostri come fare. Per questo motivo hai digitato sul motore di ricerca il tuo problema, in modo da reperire una soluzione efficace. Le cose stanno così, vero?

Ti diciamo subito di non preoccuparti più di tanto se fino adesso non sei riuscito a completare la disattivazione. In questo approfondimento mostreremo passo dopo passo come chiudere il conto YAP, così da disabilitare in maniera automatica anche la carta prepagata virtuale associata.

Qui sotto trovi gli argomenti che tratteremo nella nostra guida: se tra questi ce n’è uno che ti interessa più degli altri cliccaci sopra, così da andare subito alla risposta, oppure continua la lettura partendo dal primo capitolo dedicato alla richiesta di chiusura.

Come chiudere il conto YAP

Esistono due modi per chiudere il conto YAP. Il primo prevede l’utilizzo dell’app, il secondo l’invio di un’email al team di assistenza. Tra i due metodi il più veloce è il primo, descritto dettagliatamente sul sito yap.com:

Apri l’app YAP dal tuo smartphone Vai su YAP Help Center Seleziona La tua YAP Fai tap sul bottone Chiudi APP

Tramite la seconda opzione, invece, è possibile richiedere per iscritto la chiusura del conto YAP tramite email. Anzitutto apri la tua casella di posta elettronica e crea un nuovo messaggio, poi inserisci nel campo del destinatario l’indirizzo supporto@yapapp.it, mentre nello spazio Oggetto scrivi Chiusura account YAP.

Ora inizia a comporre il messaggio, richiedendo formalmente la disattivazione del conto e degli altri dati a esso collegati. Nello stesso campo inserisci il tuo nome e cognome, l’indirizzo email, il numero di telefono e quello della carta conto prepagata virtuale dotata di IBAN. In caso dovessi avere del credito residuo nel conto, al termine del messaggio richiedine il rimborso indicando l’IBAN del conto corrente dove desideri ricevere l’accredito.

Gli altri due dati richiesti sono un documento d’identità non scaduto e il numero della carta YAP. Se hai ancora a disposizione il documento utilizzato in fase di registrazione, ad esempio la carta d’identità o la patente, è preferibile che tu scelga di allegare quest’ultimo anziché uno nuovo. Per quanto riguarda invece il numero della carta, qualora l’avessi dimenticato puoi sempre recuperarlo tramite il tuo account YAP (Carta YAP > Copia N° carta).

Importante: come già specificato nell’introduzione, disattivare il conto YAP comporta la cancellazione automatica anche della carta prepagata virtuale.

Operazioni preliminari

Prima di avviare la procedura qui sopra, ti consigliamo di verificare l’eventuale presenza di altre carte di credito o debito collegate in precedenza al conto YAP. In caso affermativo, per scollegarle accedi innanzitutto al conto; dalla schermata principale vai su Ricarica YAP, quindi fai tap su Modifica e pigia il bottone Elimina accanto alla carta da rimuovere. Procedi poi allo stesso modo anche con le altre eventuali carte associate al conto, e soltanto dopo inizia l’iter per cancellare l’account YAP.

Assistenza e tempistiche

L’assistenza via email risponde tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21. La risposta potrebbe non essere immediata, ma dovresti comunque riceverla entro 24 ore dall’invio dell’email. Poiché all’interno vi sono dati sensibili, ti consigliamo di accertarti che quanto scritto sia corretto: ricontrolla dunque il numero IBAN e i dati relativi al titolare del conto (se invii la richiesta per conto di un’altra persona, ad esempio un tuo familiare o amico).

Nota: a questo proposito, per la chiusura di un conto collegato a un minore è richiesto l’intervento di un genitore, o eventualmente di un tutore legale, la stessa persona che in precedenza aveva completato il processo di registrazione.

Dopo l’accettazione della richiesta, normalmente trascorrono fino a un massimo di 45 giorni per completare la chiusura del conto YAP. In questo arco di tempo ti consigliamo di non inviare altre email al team di assistenza, soprattutto se hai già ricevuto un riscontro da parte loro; correresti infatti il rischio di allungare i tempi previsti per la conclusione della pratica, con le tempistiche che potrebbero protrarsi anche oltre i canonici 45 giorni.

In caso di problemi

Seguendo la procedura descritta qui sopra non dovresti incontrare alcuna difficoltà di sorta, ma non c’è mai la certezza che le cose filino lisce dall’inizio alla fine. Nell’eventualità dovessi riscontrare dei problemi nelle operazioni per disattivare YAP, puoi rivolgerti all’assistenza clienti via email o per telefono. Per esporre il tuo problema invia un’email dettagliata all’indirizzo di posta elettronica supporto@yapapp.it. Nel caso invece volessi presentare un reclamo dopo aver ravvisato un’irregolarità, mettiti in contatto con il team inviando un’email a reclami@yapapp.it.

L’altra soluzione è contattare per telefono il servizio clienti, e chiedere delucidazioni in merito ai problemi incontrati durante la chiusura del conto YAP. Il numero di telefono da comporre per ricevere aiuto da un operatore è lo 06.45594069: il servizio è attivo tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18.

