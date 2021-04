Ti sei registrato da poco su Facebook, dopo le insistenti richieste da parte dei tuoi amici o per semplice curiosità, ma non hai capito ancora come si accede. Non preoccuparti, le prime volte capita a tutti di trovarsi un po’ spaesati, soprattutto quando si utilizza un servizio per la prima volta. Prima di te, infatti, ci sono passati tanti altri, e ora possono dire con un pizzico d’orgoglio di aver aiutato altre persone che come loro avevano incontrato all’inizio qualche difficoltà.

Sei pronto a entrare anche tu nel club? Perfetto. In questo articolo ti spiegherò come accedere a Facebook, illustrandoti la procedura passo dopo passo per eseguire il login al tuo account e iniziare così a usare il social network più famoso al mondo.

L’accesso a Facebook dal computer è un’operazione molto semplice. Tutto quello che ti occorre è un browser Internet, come ad esempio Chrome, Safari, Edge o Mozilla, più una connessione Internet attiva per collegarti all’indirizzo www.facebook.com.

Una volta che sei entrato nella home page, ecco la procedura per effettuare il login a Facebook da PC:

Inserisci l’email o il numero di telefono con cui ti sei registrato sotto l’intestazione E-mail o telefono Digita la password nel riquadro posizionato sotto l’intestazione Password Clicca sul tasto Accedi per eseguire il login

Se non ricordi l’email o la password che hai impiegato durante la registrazione del profilo niente paura: ti basterà cliccare sul link Non ricordi più come accedere all’account per avviare la procedura guidata di recupero dell’account. Per maggiori informazioni ti invito a consultare la nostra guida su come recuperare la password Facebook in caso l’abbia smarrita o dimenticata.

L’accesso a Facebook dal telefono richiede il download dell’app ufficiale, disponibile gratuitamente per i dispositivi Android, iOS e gli smartphone Huawei su cui è abilitato lo store AppGallery (anziché il Play Store di Google).

Dopo aver scaricato l’applicazione, ecco come puoi accedere a Facebook con lo smartphone:

Apri l’app Facebook Digita l’indirizzo email o il numero di telefono con cui ti sei registrato durante la creazione dell’account Inserisci la password scelta al momento della registrazione Pigia sul tasto Accedi per entrare nel profilo

Così come visto in precedenza per il login tramite il computer, se hai dimenticato i dati di accesso non preoccuparti, puoi sempre recuperare il profilo seguendo la procedura guidata. Per avviare quest’ultima sarà sufficiente pigiare sulla voce Password dimenticata.

In alternativa puoi sempre eseguire l’accesso tramite il browser, come mostrato nell’immagine qui sotto.

Dopo l’acquisizione di Instagram da parte della società Facebook Inc. di Mark Zuckerberg, le persone iscritte a entrambi i social possono sfruttare la possibilità di entrare nel profilo Instagram tramite il login a Facebook. L’unico requisito richiesto per riuscirci è collegare Instagram a Facebook. Al momento, invece, non è possibile fare il contrario, cioè accedere a Facebook tramite Instagram.

Ti ricordiamo che per collegare i due profili devi conoscere la password di entrambi gli account. Se hai dimenticato o smarrito quella con cui sei solito entrare su Instagram, potrebbe esserti utile la lettura della nostra guida su come recuperare la password Instagram.

Sempre a proposito di password, può capitare di perdere le credenziali di accesso dopo aver cancellato la cronologia dal computer o dallo smartphone. Niente paura però, perché potrai comunque accedere a Facebook anche senza ricordarti la password. Devi sapere infatti che esistono diverse soluzioni che puoi mettere in pratica: oltre al recupero del profilo già consigliato qui sopra, puoi eseguire il login sia tramite l’immagine del profilo sia con il numero di telefono.

Accedere a Facebook con immagine profilo

Per prima cosa illustriamo la procedura per effettuare l’accesso a Facebook con un tocco cliccando sull’immagine del profilo:

Apri il browser Internet e collegati al sito www.facebook.com Controlla se sulla sinistra compare la sezione Accessi recenti Clicca sull’immagine del tuo profilo per il login

Nota: per visualizzare Accessi recenti devi prima abilitare un’opzione specifica tramite le Impostazioni del profilo. A login effettuato, clicca sulla freccia rivolta verso il basso, pigia sull’opzione Impostazioni e privacy, quindi su Impostazioni; nella nuova schermata che si apre selezione l’opzione Protezione e accesso, poi clicca su Modifica accanto a Salva le tue informazioni di accesso, infine seleziona la voce Salva le tue informazioni di accesso. Al successivo accesso ti sarà chiesto se intendi abilitare il login con un tocco su quel browser e/o dispositivo: confermando, non dovrai più ricordarti la password per entrare.

Accedere a Facebook con numero di cellulare

Un altro modo per effettuare l’accesso a Facebook senza password è usando il numero di cellulare, grazie al quale è possibile completare con successo la procedura di recupero email e chiave segreta.

Per usare il tuo numero di telefono per accedere a Facebook la procedura è la seguente:

Collegati alla home page del sito facebook.com Clicca sulla voce Non ricordi più come accedere all’account Digita il numero di telefono nel campo Email o telefono Pigia sul tasto Cerca per avviare la ricerca del profilo Aggiungi il segno di spunta accanto alla voce Invia codice tramite SMS nella schermata Reimposta la password Clicca sul tasto Continua Aggiungi il codice di sei caratteri che hai ricevuto via SMS sul cellulare nel campo Inserisci il codice Pigia sul bottone Continua Clicca sul pulsante Salta per collegarti al tuo profilo

Nota: se nell’ultimo passaggio decidi di cliccare su Salta manterrai la password precedente. Se preferisci utilizzarne un’altra, avendo così la possibilità di memorizzarla in un luogo sicuro, una volta effettuato l’accesso procedi in questo modo:

Clicca sulla freccia rivolta verso il basso posizionata in alto a destra

Vai su Impostazioni e privacy

Seleziona Impostazioni

Clicca sull’opzione Protezione e accesso nella nuova schermata che si apre

Individua il tab Accesso e clicca sulla voce Modifica accanto a Modifica password

Digita la vecchia password nel campo Attuale

Scrivi la nuova parola di accesso nel campo Nuova

Scrivi una seconda volta la nuova parola di accesso nel campo Digita nuovamente la nuova password

Clicca sul tasto Salva modifiche per eseguire il salvataggio della password

Se non ricordi la parola segreta usata in precedenza per il login, clicca sul link Hai dimenticato la password? Conferma o aggiungi e-mail o numero di telefono, poi segui la procedura guidata.

È vero che senza la registrazione di un nuovo profilo l’esperienza sul social network non può essere la stessa di quella vissuta da un utente che possiede un account, ma nessuno comunque ti vieta di navigare su Facebook in incognito. Potresti infatti voler semplicemente provare come funziona, o meglio, cosa ti attende, così da avere in mano tutti gli strumenti per decidere se procedere con l’iscrizione oppure no.

Questa la procedura per navigare su Facebook senza registrarti:

Collegati all’indirizzo www.facebook.com Clicca sulla voce Pagine posizionata in fondo alla pagina Digita il nome della Pagina desiderata nel campo Cerca pagine Clicca sul tasto Cerca per avviare la ricerca Seleziona una delle Pagine presenti nell’elenco che ti verrà mostrato nella nuova schermata

Lo stesso procedimento può essere fatto anche per esplorare le schede dei Luoghi presenti sul social network di Mark Zuckerberg. Invece, non è più disponibile – come lo era in passato – la directory delle Persone, per la quale occorre necessariamente essere loggati. Se sei interessato a guardare un profilo di un’altra persona, e non vuoi per il momento registrare un nuovo profilo, esiste comunque un modo molto semplice. Infatti, devi solo aprire un qualsiasi motore di ricerca, digitare il nome della persona che vuoi vedere, e accanto scrivere la parola Facebook; a questo punto non ti rimane che pigiare sul tasto Invio per avviare la ricerca, quindi selezionare il profilo interessato.

Nota: vedrai i post e le foto della persona in questione soltanto se ha impostato il livello di Privacy dei contenuti su Pubblico.

Non tutti sanno che la nota piattaforma social consente di passare da un account a un altro senza dover ogni volta uscire. Anche in questo caso si tratta di un’operazione molto semplice, alla portata di tutti.

Ecco la procedura per passare da un account Facebook ad un altro senza uscire dal profilo in uso:

Collegati a uno dei due profili Clicca sull’icona della freccia rivolta verso il basso posizionata in alto a destra Seleziona l’opzione Cambia account Clicca sul profilo a cui vuoi passare

Tieni conto comunque che potresti riscontrare dei problemi legati alla gestione di due account in contemporanea, come ad esempio la sospensione ripetuta dell’account, oltre all’obbligato di fornire un documento d’identità e una foto di un tuo primo piano per verificare che sia veramente tu il titolare del profilo. Per evitare tali “rogne”, prendi in considerazione l’idea di rimuovere l’account che hai aggiunto: ti è sufficiente cliccare sulla X posizionata accanto all’immagine del profilo che compare una volta eseguito il logout, nulla di più semplice.

Conclusioni

E con questo è davvero tutto. Ci auguriamo di aver risposto in maniera esaustiva al tuo quesito iniziale – “Come entrare nel mio profilo Facebook” – spiegandoti tutti i modi che esistono per accedervi. In caso di dubbi o domande non esitare a chiederci aiuto, lasciando un commento qui sotto.

Sullo stesso argomento potrebbe interessarti anche la nostra guida su come essere invitati su Clubhouse.