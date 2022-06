Le criptovalute stanno riscrivendo la storia dell’economia monetaria. Bitcoin, ribattezzato con il titolo di oro digitale, è la criptovaluta più famosa, ma non è l’unica. Da Ethereum a Binance Coin, da Ripple a Dogecoin, sono tante le valute digitali che fanno gola ai vecchi e nuovi investitori.

In questo articolo abbiamo raccolto le migliori app per criptovalute, attraverso cui acquistare e monitorare centinaia di crypto, da quelle storiche come Bitcoin ed Ethereum a quelle emergenti, di cui nessuno parla ma che potrebbero trasformarsi in un’ottima forma d’investimento.

Migliori app per criptovalute

Di seguito l’elenco delle app per criptovalute consigliate per iniziare ad acquistare le criptomonete, conservarle, rivenderle e monitorare il loro andamento.

Coinbase

Coinbase è ritenuta dagli addetti ai lavori come la migliore app per criptovalute oggi disponibile. Usata da oltre 56 milioni di utenti in tutto il mondo, Coinbase offre l’accesso alla compravendita sicura di Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin e tante altre crypto oggi disponibili. In più consente di avere un pratico wallet per conservare le criptovalute una volta acquistate, scaricando a parte l’app Coinbase Wallet. Un altro tratto distintivo dell’app è la semplicità d’uso, che rende l’esperienza utente piacevole e appagante anche a chi è alle prime armi.

Link download Coinbase (Google Play Store) – Link download Coinbase – Scambia Bitcoin (App Store)

Binance

Binance è l’exchange di criptovalute più famoso al mondo. La piattaforma offre anche un’app adatta sia alle persone che stanno muovendo i loro primi passi nel settore fintech sia agli investitori con più esperienza, garantendo loro un’interfaccia completa e avanzata direttamente sullo smartphone. Con l’app Binance è possibile acquistare la criptovaluta Bitcoin e oltre 600 crypto. Inoltre, è disponibile un wallet sicuro e un’opportunità di guadagno di un tasso d’interesse fino all’8% sulle stablecoin Tether e Binance USD. Insieme a Coinbase concorre per il titolo di migliore applicazione per criptovalute.

Link download Binance: BTC e 600 cripto (Google Play Store) – Link download Binance: Compra Bitcoin (App Store)

Crypto.com

Crypto.com offre un’app per criptovalute che si rivolge in particolare agli utenti che desiderano acquistare e vendere criptomonete appoggiandosi alla carta di debito Visa emessa dall’exchange. La card di Crypto.com offre fino al 5% di cashback sulle spese effettuate con la carta e fino al 14,5% di guadagno annuo sulle criptovalute. In tutto, è possibile comprare e vendere circa 250 crypto. Gli amanti dei viaggi saranno contenti di sapere che l’app Crypto.com offre fino al 10% di cashback sulle prenotazioni effettuate tramite siti partner. Ecco perché Crypto.com è ritenuta una delle migliori applicazioni per comprare criptovalute.

Link download Crypto.com – Acquista BTC, ETH (Google Play Store) – Link download Crypto.com – Acquista BTC, ETH (App Store)

Young Platform

Young Platform è un’app tutta italiana (l’unica) che permette di comprare e vendere alcune delle migliori criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin e Polkadot. Una volta verificato l’account, è possibile ricaricarlo tramite contanti, bonifico, carta di pagamento e Satispay. In tema di sicurezza, Young Platform garantisce una stretta collaborazione esclusivamente con gli istituti bancari italiani. All’interno dell’app sono disponibili anche contenuti esclusivi come corsi gratuiti e guide su temi come trading, blockchain e criptovalute.

Link download Young Platform (Google Play Store) – Young Platform (App Store)

CoinMarketCap

Da anni il sito web coinmarketcap.com rappresenta il punto di riferimento per chi è interessato a seguire l’andamento delle criptovalute giorno per giorno. Ecco perché l’app CoinMarketCap è la soluzione ideale per chi vuole rimanere aggiornato sulla quotazione di una crypto nel suo portafoglio o di un’altra per cui si sta valutando l’acquisto. CoinMarketCap è anche un’app essenziale per le ultimissime notizie sulle criptovalute e, più in generale, sul mondo crypto. Ottima la funzione di aggiungere le criptovalute del proprio portafoglio per monitorare in tempo reale il loro andamento.

Link download CoinMarketCap: Criptovalute (Google Play Store) – Link download CoinMarketCap: Crypto Tracker (App Store)

Conclusioni

La nostra guida sulle migliori app per criptovalute termina qui. Ci auguriamo di avervi aiutato nella scelta della vostra prossima app per acquistare, vendere, gestire e monitorare le criptomonete come Bitcoin, Ethereum e Dogecoin.

Ti potrebbe interessare anche: Trading di criptovalute: come funziona e tutto ciò che è bene sapere