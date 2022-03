Il progetto è stato ideato da Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri e Alessandro Frizzoni, imprenditori che hanno deciso di investire direttamente le proprie risorse, senza passare per strumenti come ICO (Initial Coin Offering) o simili, screditati da operazioni a dir poco discutibili nel corso degli ultimi anni. Un primo segnale di grande fiducia in grado di testimoniare la serietà del piano iniziale.

Cryptosmart è una società di diritto italiano, regolata dalle normative esistenti nel nostro Paese, con sede operativa a Perugia. La sua caratteristica principale è quella di rappresentare una piattaforma in grado di gestire l’intera catena del valore della criptovaluta: dall’acquisto al trasferimento, passando per la conservazione, la gestione e la spesa, tutto il processo si compone di passi accessibili a chiunque.

Come funziona Cryptosmart?

Il funzionamento di Cryptosmart è in effetti abbastanza semplice. Il primo passo è naturalmente rappresentato dall’iscrizione, che avviene tramite una procedura non dissimile da quella tipica delle piattaforme online, immettendo i propri dati personali all’interno di un form.

Una volta creato il proprio conto, occorre caricare il wallet, ovvero il portafogli elettronico delegato ad accogliere i token acquistati e tenerli al riparo da eventuali attacchi di pirateria informatica. L’operazione è totalmente gratuita e a questo punto è tutto pronto per fare il debutto sul mercato. Naturalmente, per poter procedere in tal senso è necessario conoscerne l’andamento e per farlo Cryptosmart mette a disposizione grafici di trading non solo facilmente leggibili, ma anche personalizzabili.

Da sottolineare anche la presenza di un servizio di assistenza non-stop, al quale è affidato il compito di supportare l’utente in ogni fase del suo investimento e fornire consulenze in grado di diradare ogni possibile dubbio che dovesse insorgere.

Se invece di fare trading si intende utilizzare Bitcoin, Ethereum e altri coin per i propri acquisti, lo si può fare versando per le transazioni intessute commissioni variabili, le quali possono comunque toccare un massimo pari allo 0,2% del valore movimentato.

Cryptosmart Market e CSpay

Una particolare citazione va riservata a due strumenti molto importanti nel sistema congegnato dalla startup umbra. Stiamo parlando di:

Cryptosmart Market , un vero e proprio ponte tra asset virtuali e mondo reale. In pratica chi intende avere uno strumento di pagamento aggiuntivo e comodo può utilizzare delle Gift Card, il cui valore si attesta tra 5 e 400 euro , da utilizzare all’interno di grandi player della GDO come Unieuro, Ikea, Q8, Coin e altri ancora (l’elenco attualmente disponibile è destinato ad arricchirsi con il trascorrere del tempo). Per acquistare una Gift Card basta indicare il numero di telefono della persona destinata a fruirne, di modo che il destinatario possa ricevere un SMS recante il PIN da utilizzare al momento dell’acquisto. Il valore indicato potrà essere utilizzato non solo presso il negozio fisico, ma anche sui servizi e-commerce dell’operatore in questione;

, un vero e proprio ponte tra asset virtuali e mondo reale. In pratica chi intende avere uno strumento di pagamento aggiuntivo e comodo può utilizzare delle il cui valore si attesta , da utilizzare all’interno di grandi player della GDO come Unieuro, Ikea, Q8, Coin e altri ancora (l’elenco attualmente disponibile è destinato ad arricchirsi con il trascorrere del tempo). Per acquistare una Gift Card basta indicare il numero di telefono della persona destinata a fruirne, di modo che il destinatario possa ricevere un SMS recante il PIN da utilizzare al momento dell’acquisto. Il valore indicato potrà essere utilizzato non solo presso il negozio fisico, ma anche sui servizi e-commerce dell’operatore in questione; CSpay, il servizio concepito per le aziende al fine di consentirgli di inviare e ricevere pagamenti “peer-to-peer” in criptovalute, in maniera da poter incassare in contante l’importo pagato dal cliente in denaro virtuale. A seguito dell’integrazione, che si prospetta estremamente semplice, le aziende di ogni dimensione saranno in grado di poter offrire alla propria clientela i pagamenti crypto. Il servizio è a costo zero.

Quali sono i token accettati da Cryptosmart?

Naturalmente, è interessante anche cercare di capire quali sono i token accettati nell’ambito del servizio proposto da Cryptosmart. Al momento, nel paniere di criptovalute gestite sono comprese alcune delle più note, ovvero Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) e Cardano (ADA).

Considerato come l’azienda sia soltanto agli inizi, è comunque lecito supporre che nel corso dei prossimi mesi altre criptovalute saranno aggiunte all’offerta odierna, considerato il gran numero di progetti attualmente esistenti sul mercato.

In particolare, ad aggiungersi potrebbero essere i token collegati allo Staking, ovvero quelle che possono essere bloccate in modo da fornire reddito passivo, come se si trattasse di un conto deposito. Una possibilità offerta dall’azienda senza che chi intende farlo debba peraltro fare praticamente nulla. Sarà infatti Cryptosmart ad incaricarsi di espletare le operazioni tecniche collegate alla gestione dei nodi.

In definitiva Cryptosmart si prospetta come un servizio non solo innovativo, ma anche caratterizzato da una semplicità di utilizzo tale da farne uno strumento utile potenzialmente per qualsiasi genere di utente, anche non in possesso di grandi competenze tecnologiche. Una peculiarità in grado di assicurarne quindi un cospicuo successo accelerando il formarsi di una maggiore consapevolezza in Italia sul fenomeno degli asset digitali.

