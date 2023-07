Qualche settimana fa Lenovo ha portato anche in Italia Lenovo Smart Paper, annunciato al CES 2023 di Las Vegas. Per chi si fosse perso la notizia, parliamo di un eBook reader che fa anche da taccuino digitale, un dispositivo che ricorda molto Amazon Kindle Scribe. Non è certamente un dispositivo economico, visto che costa 499 euro, ma è assolutamente in linea con la concorrenza.

Qualità costruttiva eccellente

La prima cosa che mi ha colpito di Lenovo Smart Paper è l’attenzione ai dettagli e la qualità costruttiva. La confezione di vendita include, oltre al dispositivo, anche una cover magnetica e una penna a risonanza elettromagnetica, che non necessita quindi di alcuna alimentazione. Lenovo ha scelto un modo intelligente per avere sempre la penna con sé, senza che risulti ingombrante, rendendo anzi maggiormente ergonomica la soluzione.

Nel lettore è presente una scanalatura in cui inserire la smart pen, che resta in posizione grazie a un magnete, e lo stesso avviene nella cover, dove è stato realizzato un rigonfiamento che va a coprire proprio la penna. In questo modo risulta impossibile perderla e ne guadagna l’ergonomia, visto che il lettore si tiene meglio in mano grazie proprio a questo accorgimento. Parlo ovviamente di quelle situazioni in cui dovete portare il lettore, visto che se state leggendo la soluzione potrebbe invece dare un po’ di fastidio.

La cover è leggerissima, realizzata con un materiale morbido che aiuta la presa e che non aumenta troppo lo spessore complessivo. Potendolo fare però è bello poter usare Lenovo Smart Paper senza cover (che si fissa magneticamente), visto che ha uno spessore ridottissimo, appena 5 millimetri. Lo schermo, un pannello e-ink da 10,3 pollici con risoluzione di 1872 x 1404 pixel) è a filo con lo chassis e durante la lettura questo è indubbiamente un grosso vantaggio.

Previous Next Fullscreen

Il retro del dispositivo è in metallo, come il resto dello chassis, con una parte satinata e una più liscia, bellissima da vedere e utile a migliorare il grip. Nella parte superiore troviamo il pulsante di accensione, nel caso non vogliate utilizzare la cover. Quest’ultima è in grado di accendere e spegnere lo schermo alla chiusura. Sul lato destro trova posto la porta USB Type-C per la ricarica e il collegamento al computer, e la cover è sagomata in modo da lasciarla sempre raggiungibile, per proteggere lo schermo anche durante la carica.

La scheda tecnica si completa con una CPU Rockchip RK3566 a 1,8 GHz, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, non espandibile. Va comunque detto che è possibile collegarsi al cloud, quello di Lenovo e Google Drive, sicuramente comodo per gestire grandi raccolte di dati o appunti. La batteria da 3.500 mAh dovrebbe garantire la lettura di circa 8500 pagine: nell’uso quotidiano si traduce in un buon paio di settimane di autonomia, contando di leggere libri, navigare saltuariamente in rete e prendere appunti. Questo almeno quello che ho rilevato con un uso medio di un paio d’ore al giorno, con un utilizzo più tranquillo è comunque facile raggiungere un mese prima di dover ricaricare il dispositivo.

Leggere con Lenovo Smart Paper

Quello che, almeno sulla carta, rende particolarmente interessante questo Lenovo Smart Paper è sicuramente la presenza di Android 11 a bordo, che fa pensare a una grandissima libertà di manovra. Dopo aver provato Onyx Boox Note Air2 Plus, mi aspettavo una soluzione molto simile, con la possibilità di installare le applicazioni dei principali brand di e-reader, Kobo e Kindle su tutti, e poter leggere virtualmente qualsiasi cosa.

Lenovo ha invece optato per un approccio totalmente diverso, evitando di installare i servizi Google, a partire dal Play Store. Questo limita in maniera importante la libertà di utilizzo, vincolando l’utente alle applicazioni già preinstallate. È vero che troviamo un gestore file, un client di posta elettronica, un calendario, il browser Firefox e WPS Office, ma Android offre molto di più e questa, a mio avviso, è una occasione mancata.

Poco comprensibile poi la scelta di installare l’app di eBooks.com, che come ricorda Lenovo offre oltre 2 milioni di titoli. Peccato che quelli in italiano siano davvero pochi. È una scelta che premia indubbiamente i lettori di lingua inglese ma che penalizza chi ama leggere nella nostra lingua. È ovviamente possibile caricare i libri acquistati su qualsiasi libreria online, passando per Google Drive o copiandoli direttamente nella memoria interna ma, almeno personalmente avrei preferito una maggior apertura verso qualsiasi ecosistema.

Una scappatoia ovviamente c’è, proprio perché nel lettore è presente Android: basta procurarsi il file APK dell’applicazione da installare, copiarlo nella memoria interna e il gioco è fatto. In questo modo ho installato le app di Kobo e Kindle e sono riuscito a scaricare senza problemi i libri già acquistati in passato. Tutto facile quindi? Si, abbastanza, a patto di essere utenti smaliziati e conoscere questi trucchi, altrimenti dovrete trovare un sistema decisamente più macchinoso per trasferire i file.

Poniamo il caso che non vogliate installare app di terze parti e che siate in grado di copiare i file nel lettore, operazione decisamente semplice visto che basta collegare lo Smart Paper al PC con un cavetto USB. A meno che non vogliate farvi del male con l’app di eBoos.com, è preferibile utilizzare il lettore interno, più semplice e privo di animazioni.

Quello di eBooks infatti ha un effetto di cambio pagina che trovo poco credibile, soprattutto con la tecnologia eInk, anche attivando la modalità di Lenovo che velocizza in maniera significativa le transizioni. È sicuramente una questione di gusti però trovo poco comodo, per quanto realistico, vedere la pagina che gira.

Il lettore predefinito è decisamente spartano, ha davvero le opzioni base e niente di più. Potete visualizzare l’indice, posizionare un segnalibro, cercare un termine, regolare il testo e tradurre la pagina in un’altra lingua. La regolazione del testo non è certo all’altezza della concorrenza, pur essendo comunque funzionale. Potete scegliere tra quattro stili predefiniti o personalizzare l’aspetto.

Previous Next Fullscreen

La regolazione del carattere si limita solo alle dimensioni, visto che non è possibile cambiare font, si può scegliere l’orientamento dello schermo, anche se è un’opzione resa inutile dal giroscopio che si occupa di ruotare automaticamente la pagina, regolare i margini e l’interlinea. Infine potete scegliere se visualizzare il numero di pagina o il tempo residuo per il capitolo attuale o l’intero libro.

Niente a che vedere con quello che offrono lettori specializzati come quelli Kobo e Kindle, ma comunque ampiamente sufficienti per leggere un buon libro senza perdersi troppo in decine di regolazioni. Per qualcuno, anzi, questo potrebbe pure essere un vantaggio. Quello che però non mi è piaciuto è l’assenza di una qualsiasi personalizzazione delle gesture. Per cambiare pagina bisogna per forza far scorrere il dito verso destra o sinistra, impossibile farlo con un semplice tocco, la modalità più semplice per chi, come me, ama leggere anche a letto. Niente gesture nemmeno per regolare la luminosità (anche se si può impostare quella adattiva e lasciar fare tutto al dispositivo), anche se uno swipe verso il basso dal bordo superiore permette di accedere al menu rapido.

In questo modo è possibile regolare la modalità di refresh, la luminosità, la temperatura del colore, il volume delle eventuali cuffie collegate e gestire la connettività WiFi e Bluetooth. A proposito di cuffie, collegandone un paio potrete attivare quella che Lenovo chiama modalità immersiva, con venti diversi rumori di sottofondo. Pur non amando ascoltare nulla mentre leggo, devo dire che in questo modo, soprattutto con il giusto volume, è possibile leggere in tutta tranquillità anche in una stanza rumorosa, o mentre i bambini guardano i cartoni e voi volete assolutamente finire l’ultimo giallo acquistato.

Grazie alla Smart Paper Pen poi è possibile prendere appunti direttamente sulle pagine del libro che state leggendo, comodo se leggete manuali tecnici o se siete soliti sottolineare dei passaggi o evidenziare certe frasi. Non è una cosa che faccio abitualmente, personalmente trovo aberrante l’idea di prendere appunti sulle pagine di un libro, soprattutto se di carta, ma se avete questa abitudine Lenovo Smart Paper vi permetterà di farlo in tutta tranquillità.

Scrivere su Lenovo Smart Paper

Uno dei punti di forza di Lenovo Smart Paper è proprio la sua capacità di diventare all’occorrenza un taccuino digitale, che può tornare davvero utile in tantissime situazioni. Che gli appunti siano importanti per Lenovo lo si capisce dal posizionamento, nel menu iniziale (a cui si accede con uno swipe verso l’alto come accade sugli smartphone Android), dell’icona per la loro apertura.

Potete modificare gli appunti già presi o creare nuove note, e sincronizzarle con il cloud, a patto ovviamente di averli configurati. Aprendo una nuova pagina troverete un menu sul lato sinistro, che può essere ridotto a icona, un pulsante per cambiare lo sfondo, con ben 45 template tra cui scegliere, un pulsante per aggiungere un livello, comodo per gli schizzi, e uno per registrare note vocali. Una volta registrata la nota potrete riascoltarla, a patto di avere le cuffie collegate, molto comodo se volete segnarvi dei rapidi promemoria o dei chiarimenti sugli appunti presi. È possibile registrare più note vocali e ascoltare in successione in un secondo momento.

Tra gli sfondi a disposizione ne ho trovati alcuni di inattesi ma che dimostrano come Lenovo Smart Paper possa davvero essere utile per moltissime funzioni. Oltre ai classici fogli a righe e quadretti, con tantissime variazioni, abbiamo elenchi puntati, spartiti musicali ma anche delle riproduzioni di campi da volley, calcio, basket e baseball, ideale quindi per un coach che voglia disegnare al volo degli schemi da mostrare alla propria squadra.

Il menu dedicato alla Smart Paper Pen permette di scegliere tra nove diverse penne, ciascuna con diversi spessori e colori, una gomma per cancellare (niente gomma virtuale sulla penna quindi), un selettore e un pulsante per aggiungere una nuova pagina alla nota corrente.

Come tutte le soluzioni concorrenti, anche la penna Lenovo supporta diversi livelli di pressione, 4096 in questo caso, così da simulare al meglio una penna reale. Potete così realizzare degli schizzi a matita, scrivere con una stilografica, ripassare disegni con un fineliner e moltissimo altro.

Se un disegno o uno schizzo posso essere salvati e condivisi così come sono, gli appunti presi a mano diventano utili solo se vengono tradotti in testo. Da questo punto di vista devo dire che Lenovo ha fatto un super lavoro, con un algoritmo di riconoscimento della scrittura praticamente perfetto.

Mi sono particolarmente impegnato a scrivere male (non che mi riesca difficile) ma il sistema OCR ha riconosciuto tutto senza difficoltà, trasformando tutto in una nota di testo da salvare poi sul cloud (in formato WPS che viene comunque gestito da Drive come un file TXT). Certo si perdono enfasi, grassetti e tutto il resto, ma non dovrete perdere tempo a riscrivere il testo manualmente per poi condividerlo con qualcuno.

La sensazione di scrittura, complice anche la superficie dello schermo, è davvero ottima, sembra di scrivere su un pezzo di carta con una penna a punta sintetica (a me ricorda il rumore delle Tratto Pen, per intenderci). Peccato solo per l’assenza di una gomma virtuale, avrebbe reso ancora più realistica la sensazione, ma è una piccola mancanza alla quale si può indubbiamente sopravvivere.

In conclusione

Se dal punto di vista della lettura di libri o manuali, questo Lenovo Smart Paper mi ha lasciato qualche perplessità, dovuta in particolare alle poche possibilità di personalizzazione, la parte dedicata alla scrittura mi ha convinto in pieno. Ottimo riconoscimento del testo, grande varietà di sfondi e penne, precisione nella scrittura e realismo nel feedback, tattile e sonoro. Se Lenovo saprà correggere questi piccoli difetti di gioventù, questo Smart Paper avrà davvero le carte in regola per essere il migliore sotto ogni punto di vista. Resta comunque un ottimo dispositivo per leggere e scrivere, per avere migliaia di libri con sé e altrettanti blocchi per appunti, un ufficio tascabile sempre a disposizione.

Potete acquistare Lenovo Smart Paper sullo store ufficiale Lenovo a 499,99 euro, prezzo che include anche cover e Smart Paper Pen.