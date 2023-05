Recensione BOOX Note Air2 Plus – Il modo più semplice di raccontarvi come funziona BOOX Note Air2 Plus, il nuovo dispositivo di ONYX, è senza dubbio quello di utilizzarlo per scriverne recensione. A differenza di altri dispositivi simili che ho provato in passato, infatti, questo è in grado di convertire quanto scritto manualmente in testo da importare sul proprio computer per successive elaborazioni.

E grazie alla possibilità di sincronizzare le note con il cloud, ma anche tramite BooxDrop e una pagina web, diventa ancora più facile trasferire gli appunti sul proprio computer, per elaborarli in un secondo momento. Ho usato questo dispositivo per alcune settimane, sia per leggere libri che manuali in PDF e fumetti, ma anche per prendere appunti, segnare delle note e scrivere quello che state leggendo. Oggi dunque vi racconto come è stata la mia esperienza, senza tediarvi con troppi dettagli tecnici, per quello c’è il sito del produttore, parlandovi piuttosto dell’esperienza d’uso che è in grado di offrire Note Air2 Plus.

Un dispositivo tuttofare

Ho da sempre, fin da quando avevo 4 – 5 anni circa, passione per la lettura, che continuo a coltivare tutt’ora, anche se i mille impegni quotidiani mi lasciano poco tempo libero. Anche adoro l’odore della carta stampata, in particolare quella dei libri, da tempo utilizzo e-reader per una questione di spazio. La mia collezione superava ormai i duecento volumi e trovare una collocazione adeguata non era più possibile.

Ecco che i dispositivi elettronici sono stati la mia salvezza, visto che in uno spazio inferiore a quello occupato da un libro è possibile conservarne migliaia. Ho dunque accettato con grande interesse la proposta di provare questo BOOX Note Air2 Plus, un e-book reader con schermo E Ink Carta da 10,3 pollici dotato di un pennino con cui scrivere, proprio come si trattasse di un comune quaderno o di un blocco per gli appunti.

Nel pacco che mi è arrivato (grazie Flavio) oltre all’e-book reader erano presenti una cover indispensabile per evitare graffi allo schermo, Boox Pen 2 Pro, che sto usando per scrivere e che si differenzia dalla penna inclusa nella confezione di vendita per alcuni importanti dettagli, di cui vi parlo tra poco, e un set di punte di ricambio.

Prima di parlarvi nel dettaglio dell’esperienza di scrittura che è quella che rende davvero unico questo Note Air 2 Plus, voglio parlarvi della parte dedicata alla lettura, che è indubbiamente parte fondamentale di un e-book leader. Come detto poc’anzi, schermo è realizzato con un pannello E Ink Carta da 10,3 pollici, con risoluzione di 1404×1872 pixel, 16 toni di grigio con modalità Regal per il refresh completo dello schermo. In questo modo si evita la permanenza del testo nei cambi pagina, uno dei problemi principali di questa tipologia di schermi.

A differenza della quasi totalità degli e- reader, che utilizzano un sistema operativo proprietario, quello di Note Air 2 Plus è basato su Android 11, con tanto di servizi Google, a partire dal Play Store. In questo modo è possibile installare le proprie applicazioni preferite, trasformando di fatto l’e-book reader in un vero e proprio tablet, come ricorda il motto che appare all’avvio e allo spegnimento del dispositivo: “Like a tablet, unlike any tablet”.

Questo significa che ci potete installare davvero tutto, da WhatsApp a YouTube, da Gmail a Chrome, per ampliare l’offerta già presente nella memoria interna. A vostra disposizione ci sono infatti 64 GB di spazio di archiviazione, che permettono di memorizzare un enorme quantitativo di e-book, ma anche una buona dose di file in PDF o CBR (il classico formato dei fumetti), lasciando anche lo spazio per e applicazioni che vi possono tornare utili in molte situazioni.

Grazie al Bluetooth potrete poi collegare un paio di cuffie o uno speaker, per ascoltare la musica mentre leggete (de gustibus non disputandum est) o piuttosto per gli audiolibri, nel caso li preferiate a un bel libro da leggere. La connettività di rete è affidata al WiFi a doppia banda, per trasferire in maniera veloce i contenuti da e verso il lettore, senza dover utilizzare un cavo.

A questo proposito risulta molto utile, per chi come me vuole ridurre al minimo l’utilizzo di cavi, l’applicazione BooxDrop, un’applicazione che permette di trasferire libri, foto, file, note e altro da e verso il proprio computer, senza che sia necessario installare alcuna applicazione proprietaria o effettuare configurazioni particolari. Basta memorizzare l’indirizzo fornito, aprirlo su una pagina del vostro browser preferito, e sfogliare la memoria interna del Note Air2 Plus, caricando o scaricando i contenuti. Ho usato questo metodo anche per trasferire la recensione, scritta sull’e-reader, dopo averla convertita in un file di test, per portarla sul sito dopo averla ovviamente corretta e impaginata.

A questo proposito il riconoscimento del testo è davvero ottimo, anche scrivendo in maniera non troppo accurata, sono rarissimi gli errori o le parole non riconosciute, su una recensione come questa ad esempio sono state meno di dieci. A proposito della penna, va detto che non ha bisogno di alcuna alimentazione ed è di tipo capacitivo, da usare sia per scrivere che per utilizzare il dispositivo. La Pen2 Pro inoltre, venduta separatamente, permette di cancellare il testo scritto con la parte alta della penna, quasi come fosse una di quelle matite con gomma incorporata. A parte è possibile acquistare anche la cover magnetica, che si fissa senza clip al retro del lettore e che permette di accenderlo e spegnerlo aprendo o chiudendola.

Nonostante gli schermi di tipo e-ink non siano adatti alla riproduzione di video, BOOX ha creato una configurazione particolare per ovviare al refresh rate, abbassando la qualità col risultato di riuscire a riprodurre video in maniera accettabile. Scordatevi di vedere un film di azione, una partita di calcio o un Gran Premio di Formula 1, ovviamente, vedreste solo qualche fotogramma confuso, ma per i video meno movimentati il risultato è davvero sorprendente, per quanto neanche lontanamente paragonabile a uno schermo tradizionale.

A proposito di schermo, è presente un E-Ink Center che permette di regolare le impostazioni del pannello, per regolare toni chiari e scuri e migliorare la leggibilità, con una funzione che adatta i parametri in base all’applicazione in esecuzione. Da questo punto di vista, insomma, Note Air2 Plus è un tablet anomalo, con i limiti imposti dal tipo di schermo scelto ma con un’autonomia senza rivali, anche con un uso molto intenso, e con la possibilità di leggere.

Una soluzione perfetta per chi come me ama leggere ma vuole comunque avere la possibilità di fare una ricerca in Rete, controllare le app di messaggistica o segnare un appuntamento sul calendario. Il bello della proposta di BOOX è che si può fare tutto questo con un solo dispositivo, rinunciando ovviamente a giochi e film. Se è un sacrificio accettabile allora Note Air2 Plus è quello che fa al caso vostro.

Prima di parlarvi della parte più importane, quella della lettura, spendo due parole per il launcher predefinito. È sviluppato da Onyx ma volendo può essere sostituito con uno dei tanti presenti nel Play Store, anche se si vanno a perdere tutte le scorciatoie per le funzioni principali, in particolare Note e Libreria. Sul lato sinistro dello schermo sono mostrate 6 scorciatoie per le sezioni principali, e tramite la barra di stato è possibile aprire il centro di controllo per gestire i vari aspetti del dispositivo, proprio come accade in un normale tablet.

L’e-reader perfetto

Mi rendo conto che il titolo è decisamente forte ma non è una cosa casuale. Non parlo di caratteristiche tecniche, seppur di altissimo livello, né di ecosistema, visto che BOOX non ha uno store da cui acquistare titoli in un formato esclusivo.

Parlo di libertà, dovuta al supporto a qualsiasi formato, dai classici EPUB, MOBI, AZW3 e PDF, perfino i CBR e CBZ dei fumetti sono supportati, una vera pacchia per chiunque. E per i formati proprietari, o per i contenuti protetti da DRM? Nessun problema, la presenza di Android permette di scaricare le app dei vari store, da Amazon a Kobo, solo per citare i più famosi, per leggere anche i contenuti acquistati su loro store senza che debbano andare persi o senza che sia necessario utilizzare metodi discutibili per renderli liberi.

Ovviamente il lettore proprietario di BOOX è la scelta migliore per la lettura, ho notato un render più veloce delle pagine e un refresh più accurato, cosa che invece non è così scontata utilizzando app di terze parti, che diventano quasi inutili. L’illuminazione frontale, ottenuta con 32 LED è molto omogenea, non ho notato quelle classiche aree più scure tipiche dei lettori con un numero ridotti di LED.

Lo schermo è a filo con la cornice e i LED di illuminazione non sono visibili in alcun modo, nemmeno alla massima luminosità, segno che la qualità costruttiva e l’attenzione per i dettagli sono altissime. L’ergonomia è buona, nonostante le dimensioni lo rendano di fatto impossibile da utilizzare con una sola mano, anche in virtù di un peso che supera i 400 grammi.

L’utilizzo della custodia permette però di appoggiare il dispositivo a un tavolo e la rotazione automatica fa il resto, adattando il testo alla posizione. Anche la lettura a letto è decisamente semplice e godevole, con la luminosità che può essere regolata manualmente, scorrendo con un dito sul lato destro del dispositivo, o automaticamente, in base alle condizioni ambientali, per leggere senza disturbare nessuno.

Le impostazioni di lettura includono la possibilità di avere sempre l’indice sottomano, regolare dimensione e spessore del carattere, font (ce ne sono oltre 200 tra cui scegliere), contrasto e molto altro. Se vi piace prendere appunti, magari su libri di testo, manuali, ma anche per approfondimenti successivi, potete usare la penna per sottolineare frasi e scrivere, qualunque sia il formato del libro o fumetto che state leggendo.

La barra degli strumenti poi permette di disabilitare il tocco, selezionare il tipo di scrittura, cambiare pagina e la cosa più bella è che può essere personalizzata, inserendo gli strumenti più utili a ciascuno, quasi senza limitazioni. E se dovete confrontare due revisioni dello stesso documento, potete anche attivare la modalità split screen, con la possibilità di avere due copie dello stesso documento, due documenti diversi o un blocco note per prendere appunti in modo più semplice, senza “sporcare” le pagine del libro.

L’esperienza di scrittura, dal canto suo, è quanto di più realistico si possa avere. La penna che scorre sul particolare vetro Asahi, fa un suono molto simile a quello di una penna a punta morbida sulla carta, con una sensazione davvero molto piacevole anche all’udito. La punta della penna è realizzata con un materiale morbido soggetto a usura nel tempo, e può essere sostituita utilizzando gli appositi ricambi in vendita sullo store ufficiale del produttore. La penna poi si aggancia magneticamente al lato destro dell’e-reader e se acquistate anche la custodia magnetica verrà tenuta al sicuro dalla fascia che chiude la cover, per evitare di perderla accidentalmente. Nella confezione di vendita è comunque presente una Penna normale per iniziare a scrivere fin da subito.

Ottima l’autonomia quando viene usato come e-reader, ma anche usandolo in modalità mista sono sempre riuscito a coprire una intera settimana, un risultato decisamente straordinario dovuto in buona parte allo schermo utilizzato.

In conclusione

Dopo aver provato decine di e-reader devo dire di essere rimasto sorpreso da questo BOOX Note Air2 Plus, sia per la sua qualità davvero alta sia per l’enorme quantità di funzioni che mette a disposizione. È un tablet per navigare in Rete, un bocco per gli appunti intelligente, un libro e un lettore musicale, un’agenda dove segnare i propri impegni e dove leggere la posta elettronica. Insomma, il partner perfetto per chi ha una vita impegnata ma che sa ritagliarsi i giusti spazi per un hobby importante come la lettura.

Potete acquistare BOOX Note Air2 Plus su Amazon al prezzo di 499,99 euro. per qualcuno potrebbe essere un prezzo eccessivo, soprattutto se viene utilizzato come paragone un qualsiasi altro lettore di e-book, anche se il prezzo è solo di poco superiore ai modello della concorrenza, come Amazon Scribe e Kobo Elipsa 2E, che però sono indietro anni luce per quanto riguarda le funzioni.

Io l’ho promosso a pieni voti e l’ho preferito, come dispositivo per la lettura, a qualsiasi dispositivo provato finora e anche voi dovreste dargli una possibilità, ovviamente se siete dei lettori appassionati ma da un e-reader cercate anche qualcosa di più. Solo una versione con schermo a colori potrebbe farmi cambiare idea, ammesso che vengano riprodotti in maniera sufficientemente fedele.