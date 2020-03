Come ormai noto da giorni, Amazon ha deciso di sospendere le vendite di beni non essenziali. Stop momentaneo dunque a tutti i prodotti elettronici, a giocattoli, vestiti, prodotti sportivi ed in genere a tutto ciò che non è considerato un bene di prima necessità per liberare le strade, in un momento difficile anche per gli spedizionieri, a ciò che non è sostituibile.

La homepage di Amazon avverte della scelta con un piccolo banner sulla destra che rimanda ad una pagina informativa su tempi di consegna, resi e sicurezza. Ecco il messaggio dell’e-commerce:

Riteniamo che il nostro ruolo al servizio dei clienti e della comunità in questo periodo sia cruciale e desideriamo assicurarci che i nostri clienti ricevano i prodotti di cui hanno più bisogno. Per questo stiamo dando la priorità ai prodotti più richiesti e alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili. Apprezziamo la tua comprensione. Tutti gli ordini già confermati verranno consegnati regolarmente.

Riteniamo utile dunque sintetizzare le categorie che godono di priorità:

Attività regolari per Amazon Pantry, il negozio in cui gli iscritti a Prime possono acquistare alimentari e prodotti per la casa in confezioni per l’uso quotidiano.

Potrebbe interessarti: Occhio ai prezzi gonfiati di Amazon causa coronavirus