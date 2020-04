Oggi tocca a Google, che fa la sua mossa e regala due mesi di abbonamento a Google Stadia Pro. Il motivo lo si legge nella prima riga del comunicato stampa relativo “stiamo affrontando un momento molto difficile, mantenere la distanza sociale è oggi più importante che mai“.

Così la casa di Mountain View spiega il perché del regalo pasquale che fa a tutti noi, ribadendo come i videogiochi possano essere uno dei tanti strumenti che possano essere d’aiuto ad affrontare la quarantena e a resistere ancora.

Come attivare i due mesi gratis di Google Stadia Pro

Di qui i due mesi gratis di Google Stadia, che consentono all’Italia e agli utenti di altri 13 Paesi di accedere gratuitamente al servizio di game streaming di casa Big G, a partire da oggi, 8 aprile 2020.

Per usufruirne non c’è altro da fare che iscriversi a Google Stadia da qui, e completare la registrazione inserendo i dati richiesti. Fatto questo potete scaricare l’app Android o iOS (link in fondo) e iniziare a giocare.

Per chi fosse già iscritto a Stadia Pro non c’è nulla da fare, Google non addebiterà il costo d’abbonamento per i prossimi due mesi, tutto qua.

Vi ricordiamo che trascorso questo periodo di promozione, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo di 9,99 euro al mese (qui per annullarlo).

Download app Google Stadia Android

Download app Google Stadia iOS

