Nel mese corrente Sony ha aggiunto tre nuovi titoli al servizio PlayStation Now, che consente di giocare a centinaia di titoli per PlayStation 4 e PlayStation 3 tramite internet. È un servizio in cloud che rende disponibili i giochi per PS4, PS4 Pro e in alcuni casi anche per PC, il tutto con un abbonamento mensile.

I tre nuovi giochi disponibili per PlayStation Now sono stati già aggiunti al catalogo: si tratta di Lego Worlds, Cities: Skylines e The Evil Within.

Lego Worlds su PlayStation Now

Un gioco stile sandbox che permette di costruire interi mondi in 3D attraverso il suo motore procedurale. Il sistema di esplorazione è simile a quello dell’ormai collaudato Minecraft, con la differenza che i blocchi fondamentali sono tutti costituiti dagli ormai iconici blocchi Lego.

Cities: Skylines su PlayStation Now

Un altro gioco sandbox che consente di costruire un’intera città, in modo molto dettagliato e fedele alla realtà. Potete divertirvi per ore provando a ricostruire una città realmente esistente, magari un piccolo paesino o villaggio per incominciare.

Esiste la possibilità di poter giocare con soldi infiniti e le varie innovazioni sbloccate, ma la parte più divertente è appunto partire da zero e gestire completamente la crescita della nostra città. Serviranno infrastrutture di rete, elettricità, acqua potabile, impianti, case, uffici e tanto altro ancora.

The Evil Within su PlayStation Now

Dal creatore di Resident Evil non possiamo non aspettarci un titolo horror blando, tutt’altro: l’esperienza che The Evil Within tenta di creare è quello di un mondo tetro e irto di insidie, governato da forze sovrannaturali e maligne, da cui proviamo disperatamente a scappare, e soprattutto, a sopravvivere.

Il gioco si caratterizza per una visuale in terza persona, che possiamo affrontare in diversi modi, combattendo o nascondendoci dalle minacce che si presentano sulla nostra strada. È un gioco di sopravvivenza che punta tutto sulle emozioni e sull’azione, in cui si tratta approfonditamente di temi relativi al mondo dell’occulto.

L’unico gioco con una data di scadenza, oltre il quale non sarà possibile giocare o scaricare il titolo, è Cities: Skylines, che sarà disponibile per sei mesi sul servizio in abbonamento di Sony.