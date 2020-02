Windows 10X, il nuovo OS a doppio schermo, deve ancora arrivare ma c’è già chi è riuscito a installarlo su alcuni dispositivi. Due sviluppatori, ad esempio, sono stati in grado di farlo funzionare su un Microsoft Surface Go e su un MacBook.

I primi approcci a Windows 10X

Presentato in occasione del Microsoft 365 Developer Day, Windows 10X è già arrivato sui primi dispositivi, per vie terze e tutt’altro che ufficiali naturalmente. Come anticipato, il sistema operativo dedicato ai computer dotati di secondo schermo, alla Microsoft Surface Neo per intenderci, è stato oggetto di alcuni tentativi d’avvicinamento.

Uno sviluppatore, ad esempio, è riuscito a installarlo su un MacBook, seppur con alcuni ovvi limiti: ad esempio la mera divisione dello schermo in due metà, ma funziona il casting sui display esterni.

Andata a buon fine l’installazione anche su un Microsoft Surface Go, sul quale un altro sviluppatore è riuscito a far funzionare Windows 10X, come dimostra questo scatto. Anche in questo caso le rinunce sono molte, con il supporto del driver che è di fatto minimo.

Comunque, si tratta di primi tentativi che anticipano, e di parecchio, il rilascio del nuovo OS di Microsoft, previsto per la fine dell’anno. D’altronde l’emulatore serve più che altro agli sviluppatori per favorire l’avvicinamento a Windows 10X, ma per chi i curiosi, eventualmente, c’è anche una guida (per esperti) con i vari passaggi per l’installazione.