La linea Legion di Lenovo è da tempo immemore una delle prime scelte in ambito notebook gaming da parte de giocatori più incalliti. Il successo però va sempre confermato e nei portatili sono arrivate due novità, i processori Intel Core di tredicesima generazione in combinazione alle schede video RTX 4000. Legion Pro 5i di Lenovo è stato rinnovato per confermare la tradizione.

Lenovo Legion Pro 5i: costruzione impeccabile

La premessa è obbligatoria, il sample nelle nostre mani di Legion Pro 5i è un pre produzione. Non possiamo fare test, dare dati precisi su temperature, prestazioni ed fps ma possiamo dare delle prime impressioni approfondite.

Esteticamente è costruito in maniera magistrale. Enorme passo in avanti per la cerniera che risulta solidissima e restituisce una corsa fluida e sicura, il resto della scocca è un mix di alluminio e policarbonato, c’è una grande attenzione all’airflow e c’è ovviamente una selezione di porte di primo livello. Lateralmente, jack audio combo, otturatore webcam, 2 USB-A 3.2 Gen1. Sul retro il resto, RJ 45, USB-C 3.2 Gen2, HDMI 2.1, 2 USB-A 3.2 Gen1, alimentazione.

Un notebook gaming raramente supporta la ricarica rapida, su questo Lenovo Legion Pro 5i c’è il supporto al Super RapidCharge in grado di caricare tutti gli 80 Wh disponibili in una singola ora (alimentatore da 300 W, supporto USB-C fino a 140 W).

Si smonta con una semplicità disarmante, all’intero un sistema di dissipazione esagerato con ben 4 radiatori, 2 ventole di qualità e delle heat pipe enormi sparse dovunque. Nota di merito per la presenza di più slot SSD M.2 adeguatamente dissipati e per la possibilità di aggiornare o sostituire non solo gli SSD ma anche le RAM SODIMM DDR5 e la scheda Wi-Fi 6E.

Lenovo Legion Pro 5i: le solite conferme

Se dal punto di vista estetico e costruttivo, il Legion Pro 5i è sempre al vertice, arrivano conferme anche per display, audio, tastiera e trackpad. La diagonale del display è da 16″ con risoluzione di 2560×1600 pixel che creano una densità di pixel interessante, il formato è sempre 16:10, tecnologia IPS con supporto ad HDR 400 e ben 165 Hz (con webcam a 1080p nel notch al contrario).

C’è il supporto al Dolby Vision ma molto più importante supporto al G-Sync di NVIDIA con 3 ms di tempo di risposta. Prime impressioni in termini di qualità, velocità e riproduzione di colore, ottime, stesse identiche impressioni per la qualità audio curata da Nahimic con due speaker stereo da 2 W.

La classica tastiera di Lenovo è tornata con 4 zone RGB, è sempre piacevole, adatta sia al gaming che alla scrittura ma andrebbe testata nel tempo. I tasti sono sempre ben distanziati, la precisione nella costruzione è ben percepibile, ogni singolo keycaps è bilanciato per ricercare la massima reattività. Trackpad sempre preciso ed affidabile.

Lenovo Legion Pro 5i: potenza sotto controllo

Interessante la combinazione del Core i9 di tredicesima generazione con la RTX 4070. Di fatto, Legion Pro 5i il sotto il punto di vista delle prestazioni CPU offre tanta ma tanta potenza, il Core i9 viene gestito molto bene nonostante sia impattante dal punto di vista termico.

La RTX 4070 è fantastica dal punto di vista termico, l’abbiamo già testata su altri notebook gaming e non abbiamo problemi a credere che vada alla grande anche su questo Legion. Ad onor del vero, sebbene non possiamo condividere informazioni su temperature, ventole, prestazioni in produttività e gaming, abbiamo lo stesso messo le mani sulla macchina e fatto qualche test.

Ecco, non ci vuole un indovino per capire che un notebook con Core i9 13900HX con 24 core e 32 thread a 5.4 GHz con NVIDIA GeForce RTX 4070 supportata da Tensor Core, RT Core, un buon numero di Cuda Core con DLSS 3 e Frame generator, insomma il meglio sul mercato, possa avere delle prestazioni non entusiasmanti.

Effettivamente questo Lenovo Legion Pro 5i va un gran bene sia in gaming che in produttività che in creazione di contenuti. Non possiamo condividere numeri ma quel sistema di dissipazione fa il suo dovere e permette alle componenti di spingersi tranquillamente al loro limite e regalare forti emozioni.

Lenovo Legion Pro 5i: ma quanto costa?

In attesa di poterne scrivere in maniera completa, il Lenovo Legion Pro 5i è già acquistabile con sconto ufficiale sul sito Lenovo. Si parte da circa 1789 Euro per la combinazione Core i5 e RTX 4050 fino a chiudersi per ben 2949 Euro per la versione full maxata con Core i9 e RTX 4070, tuti i listini prevedono uno sconto tramite coupon “MAGGIO”.

Le prime impressioni di questa macchina sono ottime, a tratti eccellenti ma il tempo trascorso con questo Lenovo Legion Pro 5i è stato troppo poco. Si tratta di uno dei migliori notebook gaming che invoglia a passarci maggior tempo, a spendere le ore per trovare il set up perfetto per tutti i giochi tripla a, a stare lì a giocare con le impostazioni per spremere al massimo ogni singola goccia di prestazioni da queste componenti. Ci aggiorneremo tra qualche tempo per la review definitiva perché le premesse sono ottime e questo Legion Pro 5i ne vale veramente la pena.