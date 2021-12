Molti considerano il cloud gaming una vera alternativa al modo di giocare classico, con hardware fisico, su PC e Notebook. In realtà un vero gamer è assolutamente in grado di distinguere le tangibili differenze tra il cloud gaming ed il “vero gaming” con una scheda video dedicata. Dopo aver provato per una decina di giorni il nuovo piano di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW RTX 3080, devo ammettere che la differenza tra il cloud gaming ed il vero gaming si sta abbassando sempre di più.

Il merito è tutto di NVIDIA che, forte del suo essere leader nel settore del gaming, ha saputo trasportare quel tipo di esperienza in cloud alzando decisamente l’asticella della competizione. Grazie ai suoi server pieni zeppi di GeForce NOW RTX 3080 SuperPod, mega computer dall’enorme potenza di calcolo, ad oggi è l’unica azienda a portare in cloud ben 120 FPS, il vero Ray Tracing con DLSS ed anche il 4K HDR. Piccolo spoiler, NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 è un servizio fantastico, dovreste provarlo.

NVIDIA GeForce NOW RTX 3080: i punti di forza e le novità

Prima di parlare del grande lavoro di ottimizzazione svolto da NVIDIA al suo piano GeForce NOW RTX 3080 è il caso di dare uno sguardo al passato e sottolineare che le basi del servizio di cloud gaming targato NVIDIA era già basato su ottime premesse. Prima di tutto è un servizio veramente curato e selezionato, il parco titoli è enorme, non sconfinato perché ogni titolo deve essere ottimizzato per essere aggiunto alla lista dei compatibili ma ci sono tutti i titoli più importanti come i nuovi AAA con RTX come Cyberpunk 2077, Metro Exodus E.E., Watch Dogs Legion, Control e tanti altri.

Non mancano ovviamente i classici free to play come Fortnite, League of Legend e l’immancabile CSGO. La vera differenza rispetto agli altri servizi di cloud gaming è la possibilità di collegare i vari launcher come Epic, Steam, GOG, Origin e Ubisoft Connect, in questo modo sarò possibile sincronizzare la propria libreria e giocare i propri tioli già acquistati in passato. Non solo, se si acquista un nuovo titolo per giocarlo GeForce NOW e magari in futuro si interrompe l’abbonamento al servizio, il gioco resterà nelle mani del giocatore per giocarlo in maniera fisica. Questo tipo di esperienza rende l’utilizzo di NVIDIA GeForce NOW terribilmente vicino alla quotidianità di un vero PC gamer.

La novità maggiore risiede del pacchetto abbonamento RTX 3080, in parole povere con 99 Euro si avrà accesso diretto per ben 6 mesi ad una RTX 3080 in cloud con possibilità di giocare in 1440p a 120 FPS su PC, MacOS, Android, iOS, iPadOS e addirittura in 4K HDR attraverso la SHIELD TV. Il tutto con una latenza praticamente impercettibile a patto che si rispetti l’unico requisito vero richiesto, una buona connessione. Non è che serva una mega connessione ad onor del vero ma per avere il massimo della stabilità, NVIDIA richiede almeno 34/40 Mbps, una soglia decisamente accessibile in tutta la nazione. Preferibile una connessione cablata via Ethernet o in alternativa, una connessione Wi-Fi a 5 GHz, davvero il minimo indispensabile.

NVIDIA GeForce NOW RTX 3080: plug and play

NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 è un servizio pensato per essere plug and play, oltre la connessione stabile non ci sono altri requisiti da soddisfare. Non c’è bisogno di fare il download dei giochi, una volta sincronizzata la libreria, tutti i titoli saranno accessibili in un click. Se proprio si vuol essere sicuri di avere una buona esperienza ci si può affidare al test di connessione interno che permette di valutare la velocità della connessione, eventuali pacchetti persi e latenza.

GeForce Now è disponibile su tutte le piattaforme con le applicazioni dedicate oppure via browser web (Chrome, Safari ed Edge). Le applicazioni per Windows e MacOS sono identiche, c’è la libreria e le impostazioni del servizio. Tra le altre cose nelle impostazioni delle varie applicazioni è anche possibile settare la qualità dello streaming attraverso dei preset come Bilanciato, Risparmio dati, Competitivo e Personalizzato. Sono dei preset abbastanza intuitivi da comprendere mentre nel campo personalizzato è possibile personalizzare il bit rate, la risoluzione, il frame rate desiderato (ovviamente dipende dal titolo che si gioca) e la possibilità di attivare il V Sync Adattivo.

Il V Sync Adattivo è una grandissima novità ed anche in questo caso, deriva un po’ dalle attuali tecnologie NVIDIA come Reflex per ridurre lo shutter attraverso l’eliminazione dei frame persi e la ripetizione dei frame. Detta in questo modo può sembrare difficile da capire ma in parole povere, Adaptive Sync riduce al minimo la perdita di frame tra i server GeForce NOW RTX 3080 SuperPod e il monitor su cui si gioca, ovviamente tutto in cloud.

Prima di passare all’esperienza in gioco vera e propria, è il caso di precisare che al momento solo i Samsung Galaxy S21 family e S20 FE e Note 20 Ultra 5G sono in grado di restituire i 120 FPS su Android. Altra cosa da precisare è l’impossibilità di avere una vera e propria app dedicata per iOS e iPadOS, le stringenti e a tratti anti competitive regole di Apple permettono solo l’utilizzo della web app attraverso Safari. Si tratta di un problema? No, basta fare il collegamento alla home e l’esperienza sarà identica.

Ho provato NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 un po’ dovunque, creando anche gli accrocchi più strani e non ho mai avuto un singolo problema, l’unica cosa da segnalare è l’esperienza di login nelle varie piattaforme come Steam, Epic, GOG e così via. Sarebbe molto più user friendly fare un singolo login generale e non doverlo fare per forza ad ogni singolo nuovo gioco aperto, in ogni caso non è un reale problema e NVIDIA ha già segnalato che sta lavorando per migliorare questo tipo di interazione.

Detto questo, NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 è un servizio fantastico. Ho utilizzati tanti servizi in streaming nel corso di questi anni ma l’unico che si avvicina realmente all’esperienza di gioco di un PC gamer, è solo GeForce NOW. Chi non ha mai giocato su PC non sa quanto sia bello poter entrare nelle impostazioni di qualsiasi gioco e trovare il set up perfetto tra risoluzione, effetti, dettagli e tanto altro per raggiungere gli FPS desiderati. Nel mondo del PC gaming si ha totale controllo dei propri giochi e su NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 è esattamente la stessa cosa con il vantaggio di poter sfruttare anche il Ray Tracing e il DLSS.

Prendere un nuovo MacBook Pro 14 M1 Pro con quel fantastico display MiniLED a 120 Hz e poterci finalmente giocare in maniera seria come se fossimo su Windows è assolutamente un esperienza goduriosa, ovviamente l stessa cosa vale anche per i MacBook Air M1 e Pro M1 con la limitazione di non poter sfruttare i 12o FPS. Anche su iPadOS è un piacere giocare e in alcuni titoli si può fare anche sfruttando i pad virtuali che su uno schermo grande come quello di un iPad Pro M1 non rubano spazio al contenuto.

Come in molti sapranno, attraverso un dongle si può tranquillamente collegare mouse e tastiera su iPad Pro e simulare un vero set up da gamer, si tratta di una simulazione perché iPadOS volte fa dei capricci e non sempre consente il corretto utilizzo del mouse. In ambito Android non ci sono problemi, ho testato NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 su un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ed è stata un’esperienza decisamente intrigante grazie al supporto di tantissimi controller come ad esempio il Razer Kishi di cui ho scritto qualche tempo fa. Anche su altri smartphone Android nessun tipo di problema, su Pixel 6 tutto gira fluido e senza incertezze.

In ambito Windows, ho evitato di prendere macchine gaming e di giocare con GeForce NOW, sarebbe stato un controsenso ed allora ho provato il servizio sul Surface Laptop 4 con Intel Core i5 di undicesima generazione con grafica integrata Intel Xe, una scheda integrata che non permette di giocare in maniera decente praticamente a nulla in particolare dovendo gestire la risoluzione generosa del Surface. Ebbene con NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 su Surface Laptop 4 ho avuto una delle sessioni di gioco in streaming quanto più vicina possibile al vero gaming. Ad onor del vero l’esperienza migliore in assoluto l’ho avuta su un Mini PC con Ryzen 5 4500U ma con connessione Ethernet che effettivamente rende il tutto molto più solido.

Ho avuto tutte esperienze tremendamente positive, il merito è del grande lavoro tecnico svolto da NVIDIA per poter offrire alte risoluzioni e tanti FPS senza rinunciare ad una bassa latenza tra le varie parti del sistema. Chiaramente non siamo ancora ai livelli del gaming fisico attraverso un PC gaming con scheda video RTX, monitor ad alto refresh rate e le ottimizzazioni Reflexma il gap è diminuito e poter giocare ad uno sparatutto come CSGO senza avvertire problemi di sorta è davvero una bellissima esperienza.

CSGO è stato un po’ il banco di prova, è un gioco frenetico dove la precisione è tutto e dove anche pochi ms di latenza possono fare la differenza. Io non sono esattamente un campione di eSport in CSGO, sono un casual gamer in quel gioco e non ho avvertito nessun tipo di problema, un pro player magari sentirà la differenza ma GeForce NOW non è un servizio per pro gamer.

Gli ultimi giochi AAA come Cyberpunk, Control, Watch Dogs sono i titoli perfetti da giocare con NVIDIA GeForce NOW RTX 3080. Permettono di avere esperienza visive importanti, il Ray Tracing è qualcosa di spettacolare in titoli come Cyberpunk 2077 e poterlo giocare tutto maxato con anche la possibilità di recuperare FPS attraverso il DLSS è la vera marcia in più del cloud gaming di NVIDIA. Si tratta inoltre di titoli dove è più importante l’impatto visivo, la trama e le dinamiche di gioco, rispetto ai ms di latenza e alla kill perfetta. Sono titoli enormi, dove c’è bisogno di tanta potenza hardware ed avere una RTX 3080 nella nuvola è un vero lusso.

NVIDIA GeForce NOW RTX 3080: perché dovresti provarlo

Parliamoci chiaro, non è ancora possibile farsi un PC gaming senza spendere tantissimo e comprando magari la scheda video comodamente su Amazon. Siamo ancora nel pieno dello shortage e sebbene, lentamente, la situazione stia migliorando non tutti possono accedere alle ultime innovazioni in ambito gaming e giocare i nuovi titoli come si deve con effetti al massimo e RTX attivo.

NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 dovrebbe essere provato da tutti, dal casual gamer che ha sempre giocato su console al gamer che non può o non riesce ad aggiornare il proprio PC. Si tratta di un servizio in abbonamento dal rapporto qualità-prezzo elevato. Il piano Priority costa circa 49 Euro per 6 mesi di abbonamento e permette di giocare con RTX On, avere accesso prioritario ai server con sessioni di gioco i 6 ore ed in più c’è Crysis Remastered in regalo.

Il piano che ho provato in questo pezzo è quello da 99 Euro per 6 mesi di abbonamento, è quello che mette a disposizione una RTX 3080 in cloud con accesso esclusivo ai server con sessioni fino a 8 ore, 1440p a 120 FPS, 4K HDR e tutte le altre novità descritte poco su. Ah, anche per il pre order del piano RTX 3080 di GeForce NOW c’è in regalo Crysis Remastered. Tranquilli tutti, gira Crysis. Se non avete capito questa battuta, dovreste veramente entrare nel mondo del “vero gaming”.

Inutile fare il paragone tra il prezzo di una vera RTX 3080 e l’abbonamento NVIDIA GeForce NOW RTX 3080. Ormai non esiste più il prezzo di listino per la RTX 3080 ed in ogni caso per pareggiare lo street price di una RTX 3080 attuale (circa 1700, 1800 euro su Amazon Italia) con il piano di GeForce NOW ci vorrebbero anni, tanti anni.

Munitevi di una discreta connessione e provate la nuova esperienza di NVIDIA GeForce NOW RTX 3080, è il servizio di cloud gaming più avanzato in circolazione ed è anche quello che più si avvicina alla vera esperienza di un PC gaming di fascia alta. Considerando che la maggior parte dei gamer giocano ancora con una GTX 1060 o con le schede integrate dei notebook, NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 apre le porte del futuro per questi giocatori, ad un prezzo onesto.

Scatti realizzati con Canon EOS M6 Mark II – Acquista su Amazon