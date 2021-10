I mini pc hanno sofferto molto il periodo di shortage delle CPU e delle GPU ma qualcosa sta cambiando. Girovagando per la rete queste macchine stanno tornando ad essere disponibile ma non tutte sono esattamente valide e promettenti come possono sembrare. Oggi diamo uno sguardo al T-Bao TBOOK MN45 Mini, erede del modello di successo MN25, un mini pc con processore AMD Ryzen 5 di sostanza.

T-Bao TBOOK MN45 design

Esteticamente è migliorato, non è più un box in alluminio super anonimo. Ora è un box in policarbonato molto semplice da smontare e con delle prese d’aria per migliorare l’airflow interno, c’è sempre il supporto standard VESA in modo da poterlo nascondere dietro ad un monitor per ricreare un set up pulito simil all in one. Le porte a disposizione sono un bel po’: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 DisplayPort, Audio combo, 2 Ethernet ed infine due porte USB-C.

Una volta all’interno ci sono due slot da 8 GB di RAM DDR4 3200 MHz SODIMM in modo da sfruttare 16 GB di RAM in dual channel perfetti per la CPU AMD Ryzen 5, totalmente un altro mondo rispetto ai mini pc con RAM saldata così com’è un altro mondo la presenza del modulo SSD M.2 NVMe, migliorato rispetto alla precedente generazione.

In confezione viene fornito un cavo SATA per poter montare un secondo SSD, la scheda Wi-Fi si può aggiornare con semplicità (anche se è un modulo ottimo Wi-Fi 6 di Intel) e c’è da fare i complimenti anche al sistema di raffreddamento con un bel radiatore e una ventola davvero silenziosa sotto stress. In realtà i più nerd saranno in grado di montare addirittura una GPU esterna tramite un semplice adattatore da prendere a parte.

T-Bao TBOOK MN45 scheda tecnica

Il processore all’interno di questo mini pc è un AMD Ryzen 5 4500U con 6 core e 6 thread, frequenza base 2.3 GHz con max boost a 4.0 GHz, il TDP è di 15 W mentre il processor produttivo è a 7nm. Ecco le specifiche tecniche di T-Bao TBOOK MN45:

Processore AMD Ryzen 5 4500U 2.3 GHz – 4.0 GHz Max

Radeon integrata

16 GB RAM DDR4 3200 Hz SODIMM (8 x 2 dual channel)

512 GB SSD M.2 NVMe

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

2 USB-C

2 USB-A 3.0

2 USB-A 2.0

DisplayPort

1 HDMI

Audio combo

Ethernet

T-Bao TBOOK MN45 prestazioni

T-Bao TBOOK MN45 Mini ha delle ottime prestazioni grazie al processore Ryzen 5 4500U. Il mini pc è in grado di smaltire carichi di lavoro importanti anche se svolti sotto multitasking abbastanza pesante. Utilizzare tutti i tool di lavoro più importanti senza delle concrete limitazioni è davvero un colpaccio per un mini pc del genere.

Il merito è anche da attribuire al modulo SSD NVMe di produzione ASint che è molto veloce con valori che si attestano sempre su 2041 MB/s in lettura e 1397 MB/s in scrittura. Il secondo accorgimento riguarda il sistema di dissipazione del calore con una ventola che si attiva solo quando serve ed è silenziosa. La sua silenziosità però non deve tradire, il sistema di raffreddamento funziona molto bene, le temperature sotto stress si mantengono sui 90° raramente si arriva al picco di 100°.

Parlare di gaming potrebbe sembrare esagerato ma questo mini pc è l’ennesima conferma che la combinazione Ryzen 5 e Radeon integrata permette di giocare a qualcosina senza grosse pretese. Qualche vecchio titolo come GTA 5 o anche un Rocket League può essere eseguito anche in FullHD con dettagli bassi per mantenere il frame rate sui 60 fps stabili. Se si cala ancora di più con dettagli al minimo un CSGO supera i 120 fps ed anche Fortnite arriva a toccare i 100 fps. Non sostituirà un mini pc gaming ma è in grado di sostituire molti vecchi notebook e pre assemblati che si trovano nelle case di molti sia per intrattenimento che per lavoro.

T-Bao TBOOK MN45 vs MN25 benchmark

T-Bao TBOOK MN45 software

Al primo avvio del mini pc ci si ritrova già in Windows 10, già pronto, già attivato con licenza digitale ma è una versione vecchia e sarà stesso il sistema operativo ad aggiornare alla versione più recente. Automaticamente vengono presi anche tutti i driver più aggiornati, l’unica operazione manuale che si potrebbe fare è accertarsi di star utilizzando l’ultima versione del chipset AMD.

Nota di merito per la presenza di tutti i requisiti minimi per ricevere a breve l’aggiornamento a Windows 11, non c’è nulla da toccare nel BIOS, è tutto già attivato.

T-Bao TBOOK MN45 conclusioni

Anche quest’anno il T-Bao TBOOK MN45 è un mini pc tutto fare che funziona alla grande con qualche chicca che lo rendono ancora più interessante degli altri. Rispetto alla scorso anno la configurazione è salita nelle specifiche, al momento si trova solo il modello con 16 di RAM e 512 GB di SSD, di conseguenza anche il prezzo è salito, oscilla tra i 600 e i 650 euro su Bangood.

Attenzione, anche quest’anno siamo riusciti a strappare un codice sconto per abbassare il prezzo a 484 euro, un calo di prezzo corposo. Ecco il codice sconto per mini pc AMD Ryzen 5 T-Bao su Banggood:

Il mondo dei mini pc si sta riprendendo, ha subito molto il periodo di shortage, stanno ritornando alla grande e possono essere veramente una soluzione per tantissimi. Anche questo T-Bao TBOOK MN45 grazie al Ryzen 5 supportato con RAM dual channel, il modulo NVMe rapido, il Wi-Fi 6 e tutto il resto può essere utilizzato anche per compiti un po’ più spinti perché le prestazioni ci sono e il sistema di dissipazione regge bene. L’hardware c’è e come al solito solo la fantasia è il limite di utilizzo per una macchina del genere, può avere mille scenari d’uso. Anche quest’anno è un mini pc super consigliato con un miglioramento rispetto alla precedente generazione.

Scatti realizzati con Canon EOS R – Acquista su Amazon