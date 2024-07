Dopo tanta attesa, posticipi e rivisitazioni del caso, Noctua ha finalmente annunciato il suo nuovo dissipatore ad aria di punta Noctua NH-D15 G2, l’erede diretto nel famigerato e tanto lodato Noctua NH-D15, già rivisto dal produttore nella bellissima variante nera chromax.black. Noctua NH-D15 G2 arriva come anticipato con una rivisitazione importante del design del corpo dissipante, mantenendo la classica estetica i soprattutto i colori beige e marrone che da sempre caratterizzano i prodotti dell’azienda austriaca.

Le novità del nuovo dissipatore Noctua sono diverse, ma non passano solo dalla forma e dalle dimensioni del sistema di dissipazione, puntando anche sulle inedite ventole NF-A14x25r G2 che il produttore ha introdotto proprio oggi in questa occasione. Ma vediamo i dettagli tecnici e soprattutto cosa ha cambiato Noctua su questo dissipatore che, dopo tante prove condotte, può gareggiare anche con qualche impianto a liquido AiO.

Noctua NH-D15 G2: com’è fatto il nuovo re dei dissipatori ad aria

Nel comunicato ufficiale rilasciato nelle scorse ore, Noctua enfatizza i miglioramenti ottenuti dal nuovo Noctua NH-D15 G2 sotto il punto di vista prestazionale, puntando però come di consueto ad abbattere la rumorosità e garantendo al contempo la massima efficienza del dissipatore. L’approccio dell’azienda non stravolge del tutto l’idea del suo predecessore (non avrebbe avuto senso), proponendo il classico ma efficacissimo dissipatore a doppia torre con un fitto corpo di alette in alluminio asimmetriche attraversate da ben 8 heatpipe in rame.

A questo generoso corpo dissipante vengono abbinate le ultime ventole rotonde NF-A14x25r G2, ottimizzate per chi ama il silenzio senza rinunciare alle prestazioni, il tutto con un diametro di 140 millimetri e una rotazione di picco a 1.500 RPM con un airflow dichiarato in 155,6 m³/h (a 28 dBA).

Il Noctua NH-D15 G2 è un vero bestione, pesa 1.180 grammi senza ventole e oltre 1.500 grammi in configurazione a doppia ventola; il peso è presto spiegato visto l’utilizzo di rame per l’ampia base e le 8 heatpipe. Passando alla compatibilità, l’azienda garantisce il supporto a tutti i più recenti socket AMD e Intel, offrendo in bundle il nuovo kit SecuFirm2+ Torx-based che, oltre ai vari kit di ritenzione multi-socket, include anche un cacciavite e l’ottima pasta termoconduttiva Noctua NT-H2.

Rimanendo in tema compatibilità, in particolar modo per piattaforme AMD AM5 e Intel LGA 1700, Noctua NH-D15 G2 sarà disponibile in tre diverse varianti: standard, HBC (High Base Convexity) ed LBC (Low Base Convexity). Noctua NH-D15 G2 standard utilizza la classica base in rame dei dissipatori Noctua, più adatto alle soluzioni AM5 ma funzionale anche con Intel LGA 1700 si utilizza il kit NM-ISW1. La variante HBC (High Base Convexity) è invece ottimizzata per i processori LGA1700 fornendo un’eccellente qualità di contatto nonostante la forma concava della CPU; mentre il modello LBC (Low Base Convexity), al contrario, è specificamente ottimizzato per CPU relativamente piatte come AMD AM5 e AM$ o Intel LGA 2066 / 2011.

Scheda tecnica Noctua NH-D15 G2

Compatibilità socket AMD AM5, AM4

Compatibilità socket Intel LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1151, LGA 1150

Altezza senza ventole 168 mm

Larghezza senza ventole 150 mm

Profondità senza ventole 127 mm

Peso senza ventole 1.180 grammi

Altezza con ventole 168 mm

Larghezza con ventole 150 mm

Profondità con ventole 152 mm

Peso con ventole 1.525 grammi

Materiale: rame nichelato per base ed heatpipe, alluminio per le alette

Compatibilità ventole 140 x 150 x 25 mm con fori a 120 mm 140 x 140 x 25 con fori a 120 mm 120 x 120 x 25 mm

Bundle 2x ventole NF-A14x25r G2 PWM 2x adattatori NA-RC16 Low-Noise Adaptor (L.N.A.) 1x splitter PWM NA-YC1 4-pin 1x pasta termoconduttiva NT-H2 1x NA-TPG1 (thermal paste guard) per AMD AM5 1x NA-CW1 (salviettina) 1x SecuFirm2+ kit di ritenzione multi-socket 4x NM-ISW1 per Intel LGA1700 1x cacciavite Torx NM-SD1 T20 Adesivo metallico Noctua

Garanzia 6 anni

Quanto costa e dove comprare Noctua NH-D15 G2 e le nuove ventole NF-A14x25r G2

Come anticipato, Noctua NH-D15 G2 è disponibile in tre varianti, diversificate nella base ma con lo stesso prezzo di listino, ovvero 149,90 euro. Non è poco per un dissipatore ad aria, ma non sarebbe il primo e se le prestazioni saranno confermate (vedremo con dei test sul campo) risulta quasi giustificato per tutto quello che offre.

Riguardo la ventola NF-A14x25r G2, il prezzo è fissato a 39,90 euro, con un’ulteriore variante quadrata in arrivo nei prossimi mesi. Per chi fosse interessato, a seguire vi lasciamo qualche link d’acquisto per il nuovo dissipatore Noctua: