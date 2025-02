Lo scorso dicembre MSI ha annunciato ufficialmente le console portatili MSI Claw 8 AI+ e Claw 7 AI+, caratterizzate da prestazioni elevate e consumi energetici contenuti grazie alle piattaforme Intel Core Ultra 7 di seconda generazione (per la precisione Ultra 7 258V).

La maggiore delle due, ovvero quella con display da 8 pollici, è disponibile da ieri su Amazonal dove può essere pre-ordinata al prezzo minimo garantito, con consegne a partire dal prossimo 10 marzo (mentre la data d’uscita ufficiale è il 26 febbraio 2025).

MSI Claw 8 AI+ è disponibile al pre-ordine su Amazon

Partiamo dalle “note dolenti”: MSI Claw 8 AI+ è pre-ordinabile su Amazon (venduta e spedita da Amazon) al prezzo di 1099 euro con consegne a partire dal 10 marzo, segno che il prodotto sta andando a ruba. Il pre-ordine consente di sfruttare il “prezzo minimo garantito” che permette di pagare il prodotto al prezzo più basso registrato nel periodo che intercorre tra il pre-ordine e l’effettiva spedizione.

La MSI Claw 8 AI+ in pillole

MSI Claw 8 AI+ è una console da gioco portatile Windows basata su piattaforma Intel Ultra 7 258V a basso consumo energetico; essa offre un display da 8 pollici (risoluzione Full HD in 16:10) e non soffrirà di lag o impuntamenti grazie alla tecnologia Intel XeSS e al sistema di raffreddamento Cooler Boost HyperFlow a doppia ventola e doppio heat pipe. La console integra una batteria da 80 Wh.

MSI Claw 8 AI+ è stata progettata per offrire un’esperienza di gioco di alto livello anche e soprattutto in mobilità, grazie al design ottimizzato per il gaming in qualsiasi contesto. La presenza di due porte Thunderbolt 4, inoltre, permette di collegare la console a monitor esterni e altre periferiche, trasformandola in un vero e proprio mini PC.

MSI Claw 8 AI+ - Specifiche tecniche: Dimensioni: 299 x 126 x 24 mm

x x Peso: 795 grammi

Colorazione: Sandstorm

Display: IPS LCD da 8″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e supporto al VRR

da con refresh rate a e supporto al CPU: Intel Core Ultra 7 258V con NPU da 47 TOPS

con NPU da GPU: Intel Arc 140V

Memoria RAM: 32 GB (LPDDR5x-8533)

(LPDDR5x-8533) Archiviazione: M.2 2230 SSD Slot (NVMe PCIe Gen4)

(NVMe PCIe Gen4) Audio: stereo (due speaker da 2 W ), jack audio da 3,5 mm

(due speaker da ), jack audio da 3,5 mm Sicurezza: lettore delle impronte digitali

Connettività: Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4

e Porte: 2x Thunderbolt 4 , lettore di schede microSD

, lettore di schede microSD Controlli: pulsanti ABXY , stick analogici (retroilluinati RGB), D-pad

, (retroilluinati RGB), Batteria e alimentazione: 80 Wh , alimentatore a 65 W (con Power Delivery)

, alimentatore a (con Power Delivery) Sistema operativo: Windows 11 Home Incluso un mese di PC Game Pass