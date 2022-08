A differenza di quanto si possa pensare non è affatto semplice trovare un buon mini pc con processore Intel Core ad un prezzo ragionevole. MinisForum però ha la risposta e si chiama EliteMini TH50 con Core i5 serie H, quella ad alto TDP, il tutto accompagnato da ottima costruzione interna e esterna. Va specificato in apertura, il prezzo è onesto ed è già una notizia in questo 2022.

MinisForum EliteMini TH50 design

Si tratta di un box costruito in alluminio con inserti in plastica, uno dei più belli mini pc mai provati, quasi un peccato nasconderlo dietro al monitor con l’attacco VESA. Le porte a disposizione sono un bel po’: 4 USB 3.1, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 2 RJ45, jack da 3,5 mm, microfono ed infine una porta USB-C Thunderbolt 4. MinisForum EliteMini TH50 supporta fino a 3 monitor o uno singolo fino a 8K.

Basta rimuovere qualche vitina per ritrovarsi su due accessi rapidi per montare due SSD SATA. La RAM è saldata, il modulo SSD M.2 è un Kingston dalle prestazioni sufficienti, il modulo Wi-Fi sostituibile è Mediatek ed è un Wi-Fi 6E di ultima generazione.

Andando più a fondo si nota un gran bel sistema di dissipazione, il vero valore in più di questo MinisForum EliteMini TH50. Singola ventola bianca per essere a tema con la scocca, due grandi radiatori e due heat pipe per tenere a bada il Core i5 11320H. Richiuso il tutto, questo mini pc risulta molto bello, completo di tutte le porte e ben studiato sotto il profilo di dissipazione e airflow.

MinisForum EliteMini TH50 scheda tecnica

Il processore all’interno di questo mini pc è un Intel Core i5 11320H con 4 core e 8 thread, frequenza base 3.2 GHz con max boost a 4.5 GHz, il TDP è di oltre 35 W mentre il processor produttivo è a 10 nm. Ecco le specifiche tecniche di MinisForum EliteMini TH50:

Processore Intel Core i5 11320H

Intel Iris Xe 96 unità di esecuzione

16 GB RAM

512 GB SSD M.2 NVMe Kingston

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5

1 USB-C Thunderbolt

4 USB-A 3.1

2 USB-A 2.0

DisplayPort

1 HDMI

Jack 3,5 mm

Microfono

Kensington lock

2 RJ

MinisForum EliteMini TH50 prestazioni

I numeri sulla carta potrebbero ingannare, questo MinisForum EliteMini TH50 non ha nessun tipo di problema di prestazioni, è assolutamente in grado di svolgere tanti compiti di lavoro, anche quelli un pochetto più duri. Per dare un paragone numerico, abbiamo confrontato alcuni dati e benchmark di questo mini pc Intel con il Silicon M2 di Apple, uno standard qualitativo che si è imposto negli ultimi anni.

Prendiamo per esempio una conversione con Handbreak di un video 4K in FullHD dal peso di un 1GB, la conversione avviene in circa 3:38 sul mini pc Intel mentre sul sul Silicon M2 l’operazione viene chiusa in 2:30 netti. Cinebench restituisce circa 1468 punti in single core e 5587 in multicore per il mini pc Intel, 1577 punti in single core e 8575 in multicore per M2. Geekbench 5 restituisce risultati in linea con quanto già visto, con uno score in single core di 1439 e di 5721 in multicore per il mini pc mentre 1875 e 85660 per Silicon M2.

Come visto da smontato questo MinisForum presenta un sistema di dissipazione assolutamente adeguato per il Core i5 11320H, anche l’airflow è assolutamente soddisfacente. Nei benchmark la temperatura massima è stata di 76 gradi, decisamente validi per un minipc. La ventola invece per le operazioni quotidiane non si sente, non da fastidio, invece sale un po’ durante uno stress test ma va bene così, resta sotto i 50 dB anche in questo caso tutto nella norma.

La scheda video integrata è una Intel Iris Xe con 96 unità d’esecuzione che fa almeno 60 fps in FullHD nei titoli che sono alla sua portata come GTA V, Rocket league, Valorant etc. Restano impensabili i Tripla A ma può essere una macchina valida per retro gaming ed emulazione. Inoltre c’è anche la porta Thunderbolt 4 per poter collegare anche una GPU esterna e vista la potenza della CPU, non è una cattiva idea.

MinisForum EliteMini TH50 software

Al primo avvio del mini pc ci si ritrova già davanti alla configurazione iniziale di Windows 11 ed è una rarità, spesso i mini pc arrivano con Windows 10 da aggiornare a 11. Windows 11 è già attivato con licenza digitale, automaticamente vengono presi anche tutti i driver più aggiornati, non c’è nulla da toccare nel BIOS, è tutto già attivato e non c’è spazio di manovra per tirare di più la macchina.

MinisForum EliteMini TH50 conclusioni

MinisForum ha creato un mini pc Intel decisamente interessante, senza risparmiare nulla. L’unico appunto è per la RAM non aggiornabile ma almeno la base di partenza è da 16 GB in entrambe le versioni. Anche il prezzo non è affatto male, il MinisForum EliteMini TH50 parte da 439 dollari per la versione 16/256 e chiude a 459 dollari per la 16/512 che è quella preferibile visto il prezzo umano richiesto per avere il taglio di memoria maggiore.

MinisForum EliteMini TH50 a 439 dollari sul sito ufficiale MinisForum

Le prestazioni ci sono tutte, la dissipazione pure ed è un fattore importantissimo. Il MinisForum EliteMini TH50 è un mini pc silenzioso e prestante, utile un po’ per tutti i compiti, ha anche un bel design. Validissimo per utilizzo quotidiano casual o per chi vuole iniziare a sperimentare con programmi più pesanti senza spendere cifre assurde.