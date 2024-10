ASUS si prende il primato di aver lanciato i primissimi notebook con Snapdragojn X Elite, AMD Ryzen AI ed adesso anche Intel Core Ultra Serie 2. Inizialmente si pensava che le soluzioni ARM su Windows 11 potessero dare una pista a quelle x86 ma prima con i Ryzen AI ed adesso con Intel Core Ultra Serie 2 (Lunar Lake) abbiamo visto che non è così.

Ma la notizia non è solo questa, anche chi ipotizzava irraggiungibili i Ryzen AI si è dovuto ricredere, è Intel con questa Serie 2 dei Core Ultra ad aver fatto il salto in vanti più importante. Tanto grande da segnare in maniera importante il cambio di passo dei notebook Windows. Ecco come va l’Intel Core Ultra 7 258V su questo ASUS Zenbook S14.

Il design dello Zenbook S14 è iconico

L’ASUS Zenbook S14 è un piccolo prodigio di design e tecnologia, in grado di catturare l’attenzione al primo sguardo. La cura dei dettagli e l’uso di materiali premium ne fanno uno dei portatili più raffinati in circolazione. ASUS ha introdotto sullo Zenbook S14 il nuovo materiale denominato “Ceraluminium”, un’innovativa fusione tra ceramica e alluminio che conferisce al notebook una sensazione tattile davvero pregiata. Il risultato è un dispositivo che trasmette solidità, pur rimanendo leggero e maneggevole.

La costruzione è impreziosita da un profilo ultrasottile e un peso contenuto, che lo rendono un’ottima scelta per chi cerca portabilità senza sacrificare robustezza. Inoltre, il sistema di dissipazione del calore si integra in modo armonioso nel design, grazie a una griglia geometrica frontale con oltre 2715 bocchette lavorate al CNC, che garantiscono un eccellente airflow senza compromessi estetici.

Il set di porte è completo: troviamo due porte USB-C 4.0, una porta USB-A 3.2 Gen 2, una HDMI, peccato per l’assenza di uno slot SF full size come sullo Zenbook S16. L’accesso ai componenti interni è facilitato: il modulo SSD M.2 (velocissimo) è sostituibile ma tutto il resto è saldato e sarà una costante per i notebook da questa generazione in poi. Il sistema di dissipazione del calore è composto da vapor chamber sottilissima affiancata da due ventole e due radiatori. Un sistema fantastico in grado di tenere a bada i 38 W totali del Core Ultra 7 258W ma dopo vedremo bene le temperature e consumi. Spoiler, sono ottimi.

Prima di passare alle altre sezioni, vale la pena menzionare alcune caratteristiche aggiuntive: non c’è un sensore di impronte digitali per Windows Hello ma c’è la webcam IR per lo sblocco del volto con Windows Hello e che offre funzioni di rilevamento della presenza per aumentare sicurezza e privacy, autoframe, diversi effetti.

ASUS Zenbook S14 tastiera e trackpad

Il design sottile del Zenbook S14 non compromette affatto l’esperienza di digitazione. La tastiera offre un feedback eccellente, con tasti ben distanziati e una corsa fluida. Anche se la pressione dei tasti potrebbe sembrare leggermente pesante, ci si abitua rapidamente, apprezzandone la precisione e la retroilluminazione uniforme e potente.

Il trackpad, ampio e reattivo, è altrettanto degno di nota. La sua precisione e scorrevolezza lo rendono perfetto per un uso prolungato, mentre il supporto per gesture personalizzabili semplifica il controllo di funzioni come luminosità e volume. Il bilanciamento tra trackpad, tastiera e poggiapolsi garantisce un’esperienza d’uso confortevole anche durante lunghe sessioni di lavoro.

ASUS Zenbook S14 display OLED e audio

Come da tradizione ASUS, il display OLED non manca neanche sullo Zenbook S14. Lo schermo da 14 pollici, in formato 16:10, è ottimizzato per la produttività grazie a una risoluzione 3K che garantisce una nitidezza eccezionale. La copertura cromatica è del 100% P3, con supporto HDR certificato TrueBlack600. La luminosità di picco raggiunge i 600 nit, sufficiente a gestire contenuti HDR senza problemi, mentre il refresh rate dinamico fino a 120 Hz rende l’interazione con il sistema operativo e i contenuti visivi incredibilmente fluida.

Il display è anche certificato Pantone per una calibrazione accurata e offre protezione dalla luce blu per ridurre l’affaticamento visivo. Per quanto riguarda la sezione audio ci sono ben 4 speaker Harman/Kardon che producono un sound piacevole con un volume massimo elevato ed una dinamica pulita.

Ecco la scheda tecnica del ASUS Zenbook S14 in prova: Processore Intel Core Ultra 7 258V

GPU integrata Intel ARC 140V

NPU Intel AI Boost 47 TOPS

32 GB RAM LPDDR5X

1 TB SSD M.2 PCIe 4.0

Display OLED 14″ 3K 120 Hz 16:10

4 speaker

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

2 USB-C 4

1 USB-A 3.2

HDMI

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 72 Wh

Webcam IR Windows Hello

Lunar Lake/Core Ultra Serie 2: naming a parte, lo Zenbook S14 vola

L’ASUS Zenbook S14, dotato del nuovo Intel Core Ultra 7 285V, è un vero esempio di equilibrio tra efficienza e potenza. Questo processore, che fa parte della famiglia Lunar Lake, è costruito con tecnologia a 3 nanometri di TSMC e dispone di 8 core suddivisi in 4 P-core e 4 E-core per un totale di 8 thread. La frequenza base è di 2.2 GHz, che può spingersi fino a 4.8 GHz in modalità Boost. Con un TDP massimo di 38W, il processore resta ben al di sotto di questo limite durante la maggior parte delle operazioni, rendendolo uno dei chip più efficienti di questa generazione. Uno dei suoi punti di forza principali è proprio l’efficienza energetica, che si nota già nelle attività quotidiane, dove il consumo oscilla tra 2 e 8 W, scendendo anche sotto in determinati contesti. Anche la grafica integrata ha fatto un salto di qualità: la Intel ARC 140V, basata sull’architettura Battlemage, è dotata di 8 Xe-core e supporta il ray tracing. La presenza di una NPU da 47 TOPS e un media engine di nuova generazione completa il quadro di una piattaforma estremamente avanzata, con una potenza complessiva che arriva a 115 TOPS. Dal punto di vista strutturale, la piattaforma Lunar Lake segna un cambiamento netto rispetto al passato, con un nuovo processo produttivo che gestisce meglio temperature e consumi. Tuttavia, la RAM LPDDR5X saldata potrebbe rappresentare una piccola nota negativa per alcuni, ma è una scelta ormai comune in molti notebook moderni. Nonostante le dimensioni ridotte rispetto al modello da 16 pollici con Ryzen, questo Zenbook S14 riesce a gestire le temperature in modo ottimale grazie a un sistema di raffreddamento avanzato composto da due ventole, due radiatori e una vapor chamber. Questo sistema mantiene il Core Ultra 7 sotto i 90°C anche sotto carichi pesanti, con le ventole che si attivano solo in scenari estremi, senza mai risultare troppo rumorose. La vera sorpresa di questo notebook è la stabilità nelle prestazioni. Durante operazioni come la configurazione, il download di file e i test, non si sente mai la ventola accendersi. Anche nelle situazioni più intense, come benchmark o carichi pesanti, il sistema riesce a mantenere temperature intorno ai 60°C, evitando qualsiasi forma di throttling termico. Questa gestione intelligente delle risorse si traduce in una fluidità sorprendente nell’uso quotidiano. Un altro aspetto notevole è il comportamento in standby: il notebook consuma praticamente nulla quando è chiuso, perdendo appena il 2% di batteria in un’intera notte. Questo lo rende perfetto per chi cerca un dispositivo che possa essere ripreso in mano dopo ore di inattività senza perdere tempo. Intel ha finalmente raggiunto la concorrenza, permettendo anche su Windows 11 di avere prestazioni massime senza la necessità di essere collegati alla corrente, un risultato che prima apparteneva quasi esclusivamente ai MacBook. La domanda sorge spontanea: perché preferire uno Snapdragon X Elite su ARM con alcuni limiti, quando possiamo avere questa esperienza completa su x86 con Windows? Le prestazioni complessive del Core Ultra 7 sono ottime, soffre un pizzico nelle operazioni multi core (che sono ancora incredibilmente rare) ma per tutto il resto, utilizzo quotidiano, lavorativo o nella creazione di contenuti, è ottimo. Anche la GPU integrata ARC 140V sorprende, superando le aspettative rispetto alle soluzioni grafiche integrate del passato. Le prestazioni della grafica integrata sono ormai decisamente convincenti, superando in alcuni casi persino la proposta di AMD. Con questo Zenbook, è possibile giocare senza problemi a titoli impegnativi come Cyberpunk 2077 in Full HD a impostazioni basse, mantenendo una media di 48-50 fps e garantendo una fluidità di gioco sorprendente. Con giochi meno esigenti, il framerate supera abbondantemente i 60 fps. Ecco qualche benchmark di Intel Core Ultra 7 258V vs AMD Ryzen AI 9 HX 370 vs Snapdragon X Elite vs Apple Silicon M3 Pro: Previous Next Fullscreen

ASUS Zenbook S14 AI

La tastiera dello Zenbook S14 include un nuovo tasto AI dedicato che consente l’accesso diretto a Copilot in Windows. Tuttavia, si apre solo una versione web di Copilot che limita le sue funzionalità, impedendo persino di fare uno screenshot su richiesta. Inoltre, è presente la funzione Cocreator in Paint, che cerca di trasformare una semplice bozza di disegno in un’opera vagamente artistica combinando la bozza con i suggerimenti dell’AI, anche se i risultati ottenuti non sono particolarmente impressionanti. La funzione Live Captions offre traduzioni in tempo reale tramite AI durante le riunioni online o la visualizzazione di video, convertendo le conversazioni in sottotitoli nella lingua desiderata. Inoltre, non c’è traccia di Recall, una funzione precedentemente annunciata da Microsoft e successivamente ritirata a tempo indeterminato per motivi legati alla privacy.

In aggiunta, l’Asus Zenbook S14 offre StoryCube, uno strumento avanzato per la gestione degli asset digitali alimentato dall’intelligenza artificiale, che organizza automaticamente le tue foto e i tuoi video, semplificando notevolmente la gestione dei contenuti multimediali. La funzionalità ASUS Adaptive Dimming, potenziata dall’AI, regola la luminosità dello schermo in base alla tua presenza, mantenendo un’ottimale visibilità. ASUS Adaptive Lock contribuisce a mantenere il tuo spazio sicuro e a risparmiare energia spegnendo lo schermo quando non si è vicino. Inoltre, la Cancellazione del Rumore ASUS AI sfrutta un ampio database di deep learning per ridurre il rumore di fondo durante le chiamate e le riunioni, assicurando un audio chiaro e nitido.

ASUS Zenbook S14 autonomia: record per Windows su x86

L’ASUS Zenbook S14 è dotato di una batteria da 72 Wh, un modulo bello grande per essere un portatile sottile e leggero. In modalità “standard”, si può contare su un range di 12-15 ore di utilizzo misto, come navigazione web, streaming video ed editing di documenti. Per una piattaforma x86 sono risultati record.

Lo Zenbook S14 gestisce benissimo il consumo in standby, mostrando solo una leggera diminuzione della batteria del 2% anche dopo una notte intera. La funzione di riattivazione rapida permette di riprendere il lavoro senza significativi cali di batteria. Ci ripeteremo sicuramente ma avere questo tipo di durata della batteria senza dover scegliere una macchina Windows on ARM è la chiave di vittoria dei nuovi Core Ultra S2 e di questo ASUS.

ASUS Zenbook S14 conclusioni: lo standard per i notebook Windows

La presunta rinascita dei notebook Windows iniziata dagli Snapdragon X Elite, sottoscritta dai Ryzen AI, arriva a compimento con i nuovi Intel Core Ultra Serie 2. Oggi i laptop Windows con i Core Ultra Serie 2 sono macchine totalmente diverse rispetto al passato, cambiano il workflow di un notebook, ne agevolano la piacevolezza, la solidità delle prestazioni e la sicurezza dell’autonomia. Questo Zenbook S14 di ASUS ne è la prova.

Un notebook sottile e leggero, da 14″, ma con una durata della batteria importante, con la possibilità di avere sempre il massimo delle prestazioni senza essere collegato alla corrente ed anche in grado di giocare titoli importanti in FHD, sempre a batteria, è un qualcosa di raro per il mercato Windows. Oggi è realtà ed è merito della forte concorrenza in ambito notebook tra i player più importanti. Plauso ad Intel per il lavoro svolto, plauso ad ASUS per come ha studiato questo Zenbook S14.

Il problema principale è lo stesso di sempre, il prezzo. ASUS Zenbook S14 costa 1799 Euro di listino, un prezzo alto, un prezzo anche in linea con le capacità di questo notebook ma sicuramente poco invogliante. Questa nuova generazione con Core Ultra Serie 2 merita di essere provata da quante più persone possibili, un prezzo più basso agevolerà la diffusione e cambierà quel vecchio e radicato preconcetto nei confronti dei laptop Windows. Vale la pena provare questo Zenbook S14, vale la pena testare i nuovi Core Ultra Serie 2, una volta provati è impossibile tornare indietro.