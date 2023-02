C’è sempre un rapporto di odio e amore per gli alimentatori tra i PC builder, tutti sanno la loro importanza ma poi sono in pochi a affidarsi a soluzioni di qualità. La verità sta come al solito nel mezzo, da una parte gli appassionati preferiscono allocare la maggior parte delle risorse economiche altrove, dall’altra tanti produttori hanno giocato al ribasso sulla qualità di questo componente fondamentale.

In un contesto del genere, irrompe sul mercato come un fulmine a ciel sereno il nuovissimo ASUS ROG Loki SFX-L Platinum. Dopo il possente Thor, ASUS si ispira a Loki per il suo nuovo alimentatore, pesca sempre dalla mitologia norrena e non poteva scegliere figura più adatta a questo PSU. Loki è da sempre descritto come fuori dalle regole convenzionali, proprio come questo ASUS ROG Loki SFX-L Platinum che è pronto a cambiare le regole del gioco per i PC builder.

ASUS ROG Loki SFX-L Platinum compatto ma potente

Chi ama costruire PC Build compatte sa già che ci sono alcuni scogli da dover superare, uno dei tanti è proprio la scelta del PSU. Trovare un alimentatore che stai comodo nelle Build Mini ITX o anche mATX non è assolutamente facile. I case di queste build sono spesso dei veri e propri lego, c’è da incastrare tutte le componenti nei modi più fantasiosi ed il pericolo di qualche componente che non entri a dovere c’è sempre, anche se sulla carta tutto dovrebbe essere in regola.

L’alimentatore offre un ulteriore elemento di complessità, la potenza. Spesso chi assembla PC Mini ITX viene limitato nella scelta delle componenti come CPU e GPU per due motivi, la dissipazione e i Watt necessari per alimentarle. In passato trovare un alimentatore compatto in grado di fornire un buon numero di Watt per una build di fascia alta era una vera e propria impresa, oggi lo è meno.

I produttori dei case Mini ITX hanno iniziato a vendere in bundle il case con anche l’alimentatore integrato, proprio per venire incontro alle esigenze dei consumatori. Una scelta che però non fa comodo a tutti, in particolare a quelli che voglio avere il totale controllo sulla build.

Ecco le parole spese per questa premessa sono necessarie per capire in che contesto irrompe questo ASUS ROG Loki SFX-L Platinum. Si tratta di una soluzione da parte di ASUS ROG in grado di mettere d’accordo tutti. La versione in prova è da 750 W ma si arriva anche a 1200 W tutto nelle medesime dimensioni, 125 x 125 x 63,5 mm. Formato SFX-L in piena regola che tradotto in termini semplici, potete stare tranquilli che questo PSU entrerà in qualsiasi case Mini ITX o mATX, ovviamente può essere utilizzato anche per le classiche build ATX.

Esteticamente è bellissimo, chiara l’ispirazione al ROG Thor (che alimenta la nostra RTX 4090), ci sono LED RGB compatibili con Aura Sync e c’è anche una ventola da 120 mm ARGB. La ventola ha un design Axial-tech per veicolare maggior airflow e produrre il minor rumore possibile, ASUS ROG Loki SFX-L Platinum emette meno di 25 db portandosi a casa la certificazione Lambda A+. Tra le altre cose c’è la modalità 0 db per ferma le ventola fino al 40% del carico PSU.

La certificazione è 80 Plus Platinum con efficienza energetica del 92%, praticamente il top da affiancare a tutte le nuove componenti di ultimissima generazione. Le nuove AMD Radeon 7000 ed in particolare le nuove NVIDIA GeForce RTX 4000 sono avvisate.

ASUS ROG Loki SFX-L Platinum è già future proof

In particolare proprio le nuove RTX 4000 sono praticamente il best buddy di questo ASUS ROG Loki SFX-L Platinum. Ricordate tutte le lamentele su quel mostro a quattro teste di NVIDIA, sì esatto l’adattatore da 4 8 pin al nuovo 16 pin. Ecco il ROG Loki SFX-L è già predisposto al nuovo standard in modo da rendere quel bruttissimo accrocchio solo un lontano ricordo. il ASUS ROG Loki SFX-L Platinum è pienamente compatibile con il nuovo standard ATX 3.0 ed ha già incluso un bel cavo sleeve a 16 pin in grado di erogare fino a 600 Watt.

Insomma tra condensatori giapponesi, heatsink, cavo a 16 pin, dimensioni minuscole, questo ASUS ROG Loki SFX-L Platinum è già pronto alle sfide dei futuri PC Builder che proveranno a fare sistemi sempre più piccoli con componenti sempre più moderne.

ASUS ROG Loki SFX-L Platinum: la qualità si paga, il giusto

Quando si parla di sistemi compatti, le cifre in ballo non sono mai basse. I case Mini ITX costano, paradossalmente, molto di più dei più grandi ATX, ogni singolo cavo custom costa anche 5 volte di più il suo prezzo di mercato ed anche gli alimentatori costano più del dovuto. Si tratta di un comportamento normale da parte dei vari brand che vanno a marginare su prodotti di nicchia.

ASUS ROG in questo caso, viste anche le condizioni socio economiche, poteva aggiungersi alla lista dei produttori che alzano immotivatamente il prezzo dei loro prodotti solo perché pensati per sistemi piccoli. Invece no, ASUS ROG non l’ha fatto. Chiaramente il ASUS ROG Loki SFX-L Platinum costa, si parte da 229 Euro di listino per la versione da 750 W ed ovviamente si sale per le versioni più potenti ma almeno in questo caso si sta pagando un prodotto di qualità, pensato bene prima di essere costruito bene.

Ad onor del vero, lo street price sta già calando, su Amazon è già facile trovarlo a qualche euro i meno ma il punto non è questo. Chi cerca un prodotto del genere è già disposto a spendere un bel po’ per la sua build, non sta lì a risparmiare soldi su questa o quell’altra componente per investirli magari in una scheda video più potente. Chi cerca un ASUS ROG Loki SFX-L Platinum è un vero appassionato che vuole solo il meglio per alimentare le proprie componenti e vuole farlo con la certezza di avere una garanzia di 10 anni che ASUS ROG è in grado di offrire.

Se pensate che possa essere impossibile innamorarsi di un semplice alimentatore, vi sbagliate di grosso, questo ASUS ROG Loki SFX-L Platinum arriva al momento giusto e con una qualità senza pari. Via libera alle Build con RTX 4090 in dimensioni sempre più piccole, ASUS ROG Loki è un game changer.