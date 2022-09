ASUS ROG è sempre in prima linea per supportare tutte le ultime novità del mercato gaming, le nuove schede madri per i Ryzen 7000 di AMD ne sono la prova. Abbiamo avuto modo di mettere le mani sulla ASUS ROG Crosshair X670E Hero, una scheda madre di fascia alta perfetta non solo per ospitare le CPU più pregiate della serie AMD Ryzen 7000 ma di spremerle al massimo grazie al chipset X670 Extreme con DDR5 e PCIe 5.0.

ASUS ROG Crosshair X670E Hero design

Prima ancora di parlare del socket AM5, di OC, del supporto DDR5 e PCIe 5.0 è il caso di dare uno sguardo alla maniacale costruzione di questa scheda madre. Prima di tutto si tratta di una ATX in piena regola, costruita alla grande, il suo peso trasmette tutta la qualità delle materie prime scelte da ASUS ROG. Spesso e volentieri si tende a sottovalutare l’impatto estetico di una scheda madre, ancor di più si sottovaluta il modo in cui è costruita.

Il PCB è densissimo ma allo stesso tempo pulito ed esteticamente accattivante. Ogni singolo slot o ingresso è stato rinforzato, passando da quelli delle RAM DDR5, i mega dissipatori per i moduli SSD M.2 finendo per le espansioni PCIe con un rinforzo corposo in metallo, decisamente ben apprezzato visto il peso e le dimensioni delle prossime GPU next gen.

Gli amanti degli RGB non rimarranno delusi, ASUS ROG ha inserito un vero e proprio display con Polymo Light che può essere personalizzato in Armoury Crate, il software storico di controllo ASUS, con una marea di animazioni e giochi di luce. Ovviamente sulla scheda madre ci sono tutti i connettori ARGB per sincronizzare le componenti della build con AURA Sync ma la bellezza di Polymo Light è senza pari.

ASUS ROG Crosshair X670E Hero perfetta per i PC Builder

La ASUS ROG Crosshair X670E Hero ha delle esclusive interessanti per chi ama assemblare e mettere spesso le mani al proprio PC. La presenza del Q-Relase button per il rilascio rapido delle schede video è una manna dal cielo per chi cambia spesso scheda video o per chi fa parecchia manutenzione al proprio PC. Tra le altre cose è anche di grande aiuto a chi sta assemblando un PC per la prima volta e magari ha bisogno di ripetere più volte l’operazione.

Altra grande semplificazione si ASUS ROG il blocco meccanico dei moduli M.2 detto Q-Latch, in parole povere non ci sarà più bisogno di quelle fastidiosissime vitine minuscole per fissare i moduli SSD M.2 ma si dovrà semplicemente azionare il blocco. Anche in questo caso il tasso di comodità per un PC Builder si alza parecchio. Così come la presenza del Q-Code per visualizzare eventuali errori ed i due tasti fisici come quello Start che aiuterà l’avvio su una testbench e non solo ed il FlexKey che può essere riprogrammato per spegnere l’illuminazione, attivare il Safe Boot o entrare direttamente in BIOS. Non solo, molti non sanno della presenza del supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4+ a 60 W via USB C frontale su parecchi schede madri ROG, ovviamente questa X670E Hero non è esclusa.

Nemmeno a dirlo, presente il comodissimo Q-connector integrato che velocizza il collegamento del front panel e che dà una grossa mano ai principianti oltre che aiutare i PC Builder esperti e non manca nemmeno il pannello I/O Schield integrato. Nota di merito per la presenza della scheda di espansione ROG PCIe 5.0 M2 Card che in caso di slot occupati o di configurazioni particolari offre la possibilità di installare altri moduli SSD M.2 next gen con una semplicità disarmante e con una capacità di essere aggiornati, sostituiti e gestiti senza dover smontare l’intera build.

Non solo grande attenzione estetica e tanta semplificazione ma soprattutto, prestazioni e dissipazione. La ASUS ROG Crosshair X670E Hero ha dei dissipatori di alluminio enormi che grazie all’aiuto dell’heat pipe permettono ai VRM d operare sempre sotto controllo. Il segreto della conduzione termica di ASUS ROG è nei pad termici ad alta scambio termico che permettono di tirare al massimo anche i processori più potenti. Chiaramente anche il chipset viene dissipator con un dissipatore in alluminio enorme ed anche tutti i moduli SSD M.2 con un doppio pad termico.

Per quanto riguarda l’installazione di sistemi di dissipazione ad aria o a liquido non c’è nessun tipo di problema, questa ASUS ROG Crosshair X670E Hero con socket AM5 resta compatibile con tutti gli attuali dissipatori ad aria o a liquido già compatibili con AM4. Ed in più ROG ha studiato una zona con header dedicati per tutti quelli che amano fare build con custom loop a liquido, è davvero un piccolo dettaglio ma che fa la differenza per assemblare delle build uniche che possono essere gestite molto più semplicemente.

ASUS ROG Crosshair X670E Hero prestazioni

I nuovi processori presentati da AMD introducono la piattaforma desktop AM5 con supporto alla memoria RAM DDR5 e ad un massimo di 24 PCIe 5.0 lane. Il chipset X670 Extreme è quello top di gamma ed ASUS ROG non poteva non inserirlo in una delle sue schede madri di punta, quindi AMD X670 Extreme che offre la massima connettività e capacità di overclocking estreme con supporto PCIe 5.0 per grafica e storage.

Proprio il fattore meno considerato in questi anni torna in auge con la ASUS ROG Crosshair X670E Hero e con i nuovi Ryzen 7000 che danno il loro massimo se strizzati fino all’ultima goccia di prestazioni. C’è spazio di manovra di overclock un po’ per tutti, gli utenti esperti e quelli meno esperti. AI Overclocking permetterà con un semplice click di impostare una buonissima base di overlock che regalerà un boost notevole agli utenti alle prime armi.

Sempre bene ricordare di munirsi di un dissipatore a liquido da almeno 360 mm di buona qualità o di un dissipatore ad aria a doppia torre di fascia alta, le operazioni di overlock per quanto alcune sono guidate e sicure su questa ASUS ROG Crosshair X670E Hero possono comunque creare instabilità. Per gli utenti un po’ più smaliziati ASUS ROG permette di giocare con i test PBO e con il Multi Core OC, il tutto finalizzato ad utilizzare al meglio il Dynamic OC Switcher con la possibilità di andare di fine tuning con il Ryzen Core Flex.

In realtà questa è solo una semplificazione di alcuni processi di overclock che permette questa ASUS ROG Crosshair X670E Hero di spingere al massimo la CPU, il tutto senza dimenticare le frequenze assurde supportare dalle RAM DDR5 in EXPO e AEMP che analizza i chip delle RAM e automaticamente setta il miglior preset bilanciato con frequenza, timing e voltaggi. Lo sweet spot delle DDR5 per i nuovi Ryzen 7000 è tra i 6000 6400 MHz ma con questa X670E Hero sarà semplice arrivarci e probabilmente andare oltre.

Aggiorneremo il capitolo legato alle prestazioni non appena ci arriverà tra le mani un Ryzen 9 7950X o 7900X, mettere un Ryzen 7 7700X su questa motherboard potrebbe ancor andar bene se si ha intenzione di spremerlo, il Ryzen 5 7600X nonostante sia decisamente potente è leggermente sbilanciato nel calcolo totale della build.

ASUS ROG Crosshair X670E Hero conclusioni finali

Ci sarebbe tanto altro da approfondire di questa ASUS ROG Crosshair X670E Hero e non appena assembleremo una build completa sicuramente ci torneremo su perché non abbiamo dedicato del tempo la questione della connettività con Wi-Fi 6E, la Ethernet 2.5G, le sessioni di priorità con GameFirst VI, tutte le potenzialità di Armoury Crate con Fan Expert per rendere anche le build più estreme, silenziose.

Ed ancora si potrebbe proseguire con il numero assurdo di porte a disposizione ad altissima velocità, per non parlare della sezione audio con SupremeFX, il tutto gestito da Sonic Studio III, Radar III e DTS Sound Unbound sempre più presente nei titoli più diffusi. Poi ci sono tantissimi dettagli del BIOS, del chipset, delle capacità di gestire al meglio i 300 W che possono raggiungere i nuovi Ryzen 9.

Senza tirarla troppo per le lunghe, ASUS ROG Crosshair X670E Hero è la base di una piattaforma pronta al futuro che verrà aggiornata e raffinata attraverso le varie versioni BIOS fino al raggiungimento di una perfezione che permetterà di avere una piccola workstation sulla scrivania. Il lavoro svolto da ASUS ROG è ottimo, non solo per i gamer ma anche per chi crea contenuti o chi ci lavorerà con i nuovi Ryzen 7000 sfruttando le potenzialità del chipset X670 Extreme.

La versatilità di questa ASUS ROG Crosshair X670E Hero è impressionante, è con un piede nel futuro ma è già ready to use, tutto a portata di click, quasi build and play. Perfetta per chi cerca il massimo delle prestazioni andando di fine tuning ma è anche l’ideale per il PC gamer enthushiast che vuole il top delle prestazioni con la semplicità di un click.

