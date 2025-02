La sua prima apparizione è datata Computex 2024 di Taipei, poi è stata rivista ad IFA di Berlino nel lancio della sua piattaforma Lunar Lake di Intel ed infine la MSI Claw 8 AI+ si è presa la scena al CES 2025 di Las Vegas. Abbiamo avuto modo di giocarci più volte con la nuova Claw fino ad arrivare a toccare la versione che attualmente è in preordine su Amazon Italia, la sua versione finale. Ecco le prime impressioni sulla MSI Claw 8 AI+.

MSI Claw 8 AI+: tutto quello che è migliorato

MSI Claw 8 AI+ fin da quando era sotto teca ci è sembrata un netto passo in avanti rispetto alla precedente generazione, dopo averci passato un po’ di ore a giocarci, possiamo confermare che il miglioramento non è solo estetico ma anche ergonomico. Il back della Claw è stato rivisto per migliorare il grip, i trigger sono comodissimi, stessa cosa anche per il posizionamento della combo d-pad e analogici, così come per il resto dei tasti extra.

Il suo peso è salito (così com’è salita la diagonale del display e la batteria interna) ma non è un elemento di disturbo, la MSI Claw 8 AI+ si tiene benissimo in mano e non stanca nemmeno nelle sessioni di gioco più lunghe. Chiaro, un peso inferiore avrebbe sicuramente aiutato ma la solidità costruttiva e le dimensioni di questa nuova Claw hanno decisamente la meglio sul peso.

Il display da 8″ a 120 Hz è assolutamente perfetto, peccato che non sia un OLED ma quella tecnologia lì, sulle handheld è ancora una rarità. La diagonale così ampia permette di giocare con assoluta piacevolezza sia ad un Tripla A e sia ad un titolo più leggero o eSport. La Claw però fin dalla sua primissima incarnazione si era fatta notare per essere la handheld con la qualità audio più elevata in circolazione e dalle prime impressioni, anche quest’anno la MSI Claw 8 AI+ sarà dura da battere sotto il punto di vista audio.

Non abbiamo potuto ancora smontarla, arriverà la recensione completa con tutti i dettagli, ma il sistema di dissipazione e la struttura interna sono elementi aggiornati. La nuova Claw ha temperature molto più basse e c’è anche un modulo SSD M.2 2230 molto più semplice da aggiornare ma attenzione perché per l’upgrade della memoria sarà necessario avvisare MSI. Ovviamente migliorano le prestazioni in gioco, eccome.

MSI Claw 8 AI+: Intel Core Ultra Series 2 è la marcia in più

Non possiamo entrare nel dettaglio delle prestazioni della nuova MSI Claw 8 AI+ ma possiamo già affermare che la scelta del processore Intel Core Ultra 7 258V con grafica integrata Intel Arc 140V è ottimale. Abbiamo già provato la bontà di questa piattaforma su più macchine e proprio la sua grafica integrata ci ha sempre stupito. Nelle ore che abbiamo passato in questa sessione di test della MSI Claw 8 AI+ abbiamo riscontrato l’ovvio: ottime prestazioni in risoluzione FHD con un frame rate stabile, temperature contenute e silenziosità apprezzabile. Abbiamo un embargo da rispettare e non possiamo dire di più ma su Youtube si trovano già tantissimi test indipendenti che confermano le nostre prime impressioni.

MSI Claw 8 AI+ - Specifiche tecniche: Dimensioni: 299 x 126 x 24 mm

x x Peso: 795 grammi

Colorazione: Sandstorm

Display: IPS LCD da 8″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e supporto al VRR

da con refresh rate a e supporto al CPU: Intel Core Ultra 7 258V con NPU da 47 TOPS

con NPU da GPU: Intel Arc 140V

Memoria RAM: 32 GB (LPDDR5x-8533)

(LPDDR5x-8533) Archiviazione: M.2 2230 SSD Slot (NVMe PCIe Gen4)

(NVMe PCIe Gen4) Audio: stereo (due speaker da 2 W ), jack audio da 3,5 mm

(due speaker da ), jack audio da 3,5 mm Sicurezza: lettore delle impronte digitali

Connettività: Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4

e Porte: 2x Thunderbolt 4 , lettore di schede microSD

, lettore di schede microSD Controlli: pulsanti ABXY , stick analogici (retroilluinati RGB), D-pad

, (retroilluinati RGB), Batteria e alimentazione: 80 Wh , alimentatore a 65 W (con Power Delivery)

, alimentatore a (con Power Delivery) Sistema operativo: Windows 11 Home Incluso un mese di PC Game Pass



MSI Claw 8 AI+ è già in preordine su Amazon Italia

Come detto in apertura articolo, MSI Claw 8 AI+ è già in preordine su Amazon Italia con data di consegna stimata prevista per l’8 Marzo 2025. Ci sarà tempo per entrare nel dettaglio con una recensione approfondita con tutti i dettagli del caso ma la nuova Claw è arrivata in USA da un po’, è già nelle mani di alcuni utenti in giro per il mondo e le prime recensioni indipendenti ne parlano benissimo.

Onestamente non stentiamo a credere, non solo dalle nostre prime impressioni ne è uscita molto bene anche in titoli pesantissimi come Cyberpunk 2077 ma anche perché abbiamo già provato il Core Ultra 7 258V e fin dalle prime impressioni ci è sembrato perfetto per una handheld grazie alle prestazioni solidissime della grafica integrata Arc 140V.