Il mercato delle build è letteralmente esploso, sia per l’incredibile carenza di componenti chiave come GPU e sia per l’effettivo incremento del numero di persone pronte ad assemblare il loro primo pc. Forte richiesta di mercato e poca offerta, risultato? Prezzi alle stelle anche per build di fascia media. In tutto questo clamore mediatico-commerciale, sono passate in sordina le motherboard B560 per i nuovi Intel Core di undicesima generazione. Potrebbero essere la soluzione perfetta per chi vuole risparmiare senza rinunciare a nuove funzioni.

ASRock B560 Steel Legend

Abbiamo avuto modo di mettere le mani sulla ASRock B560 Steel Legend nel formato ATX, una delle schede madri più interessanti per rapporto qualità prezzo. Quest’anno le B560 supportano l’overclock delle memorie in combinazione alla 11 generazione di processori Intel che tra le altre cose portano a casa anche un secondo supporto molto richiesto, il PCIe 4.0.

Potrebbe essere già chiaro che la nuova fascia media per le build Intel ha decisamente un altro sapore rispetto alla precedente generazione ma quando anche la qualità intrinseca della scheda madre di alza, allora si è a cavallo. La ASRock B560 Steel Legend può vantare non solo una una buonissima estetica che tutto la fa sembrare tranne che una scheda che punta verso le build economiche.

ASRock tiene molto alla sua linea Steel Legend con i soliti LED RGB che si controllano tramite Polychrome ma se delle lucine non vi interessa molto, è meglio parlare del PCB matte black ad alta densità, dei grandi dissipatori in alluminio, della presenza dello Status Checker, degli slot PCIe rinforzati “Steel Slot”, della presenza della USB 3.3 Gen2x2 Type-C e dei moduli SSD M.2 con dissipatore incluso. Insomma, i LED RGB per l’apparenza, tutto il resto per la sostanza.

Nemmeno a dirlo socket LGA1200, chipset B560, design a 10 fasi e qualche feature esclusiva ASRock come la presenza di Dr.MOS in grado di migliorare le prestazioni e la tenuta termica rispetto ai tradizionali MOSFET. Tanti piccoli dettagli che ASROck assicura per permettere non solo di operare con tutte le tecnologie Intel in totale sicurezza ma anche di divertirsi di trarre fuori il massimo dal proprio processore con tecnologia Base Frequency Boost, in grado di spingere più in la le frequenze anche di un processore Intel Core non-K. Ovviamente la stabilità dipenderà dall’intera configurazione e dal sistema di dissipazione della CPU ma di base, ASRock non punta al risparmio di prestazioni.

ASRock B560 Steel Legend + Intel Core 11 Gen

La serie Steel Legend di ASRock non è certo una novità, sono anni che convince per qualità e concretezza. La formula vincente però arriva grazie al passo in avanti della combo B560 e Intel Core di undicesima generazione. Non si tratta solo della possibilità di utilizzare RAM ad alta frequenza anche nelle build di fascia media o di poter sfruttare le potenzialità del PCIe 4.0 ma di poter fare tutto questo ad un prezzo che già di listino a poche settimane dall’arrivo di Intel Core 11 Gen, è interessantissimo.

La scheda madre ASRock B560 Steel Legend costa circa 150 Euro su Amazon Italia nel suo formato ATX, qualcosa meno nel formato mATX. Si tratta di uno dei prezzo più bassi per il chipset B560, non solo della gamma ASRock ma dell’intero mercato e nei prossimi mesi la competizione sarà ancora più agguerrita tutta a vantaggio dei PC builder.

Il nuovissimo Intel Core i5-11400 si trova già intorno ai 200 Euro e per quel prezzo potersi portare a casa un buon 6 Core 12 Thread con base clock a 2,6 GHz e Max Boost a 4,4 GHz con tecnologia Deep Learning Boost, Turbo Boost 2.0 e come non citare la grafica integrata Intel UHD 730 (Intel Xe) che al netto delle battute sulla carenza delle GPU, fa sempre piacere trovare.

Facendo due calcoli rapidi si può mettere le basi ad un ottimo PC di fascia media con una spesa non superiore ai 370 Euro a poche settimane dall’arrivo sul mercato dei nuovi processore Intel Core i5 11 Gen. La piattaforma B560 è quella da prendere ad occhi chiusi quest’anno, ha ricevuto un bel boost in termini di funzioni e permetterà, tra qualche mese, di poter riprendere a fare build orientate su budget molto contenuti senza sacrificare alcune feature che stanno diventando sempre più importanti in ambito gaming e non solo.

