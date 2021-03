Ecco i nuovi processori Intel Core Rocket Lake-S: tutti i dettagli

Sebbene AMD, lato processori, da ormai qualche anno sta dando del filo da torcere agli ingegneri Intel, il colosso statunitense non si tira certo indietro ma anzi, come avremo modo di vedere in questo articolo, risponde colpo su colpo. La presentazione dei nuovi processori Intel Core Rocket Lake-S di undicesima generazione, vede l’arrivo di soluzioni per i computer desktop pensate per migliorare l’utilizzo quotidiano giornaliero e anche durante il gaming.

Le caratteristiche delle CPU Intel Core Rocket Lake-S

Tutti i processori Intel Core Rocket Lake-S sono basati sulla nuova architettura Cypress Cove e sul processo produttivo a 14 nm. L’utilizzo della nuova architettura ha delle ricadute su molti aspetti, sia per quanto riguarda l’efficienza hardware che per il gaming. Entrando nello specifico, Cypress Cove offre fino al 19% in più di istruzioni per ciclo (IPC) rispetto alla passata generazione, ed integra anche le nuove GPU integrate Intel UHD e Intel X.

Ma quali sono i punti di forza dei nuovi processori Intel Core Rocket Lake-S? Intel ce lo spiega in pochi e semplici punti:

incremento delle prestazioni IPC fino al 19% rispetto al modello precedente, come sopracitato;

fino al 50% in più di prestazioni grafiche con le nuove soluzioni integrate;

in più di prestazioni grafiche con le nuove soluzioni integrate; supporto VNNI e Intel Deep Learning Boost per accelerare l’inferenza IA;

overclocking ancora più spinto e più facile da regolare grazie a tool rivisitati.

Il miglioramento delle prestazioni IPC deriva dall’utilizzo di un nuovo sottosistema per la gestione della cache di tipo L1 e L2, mentre il pieno supporto alle memorie RAM DDR4 3200 offre l’accesso ancora più veloce a programmi e applicazioni. Soffermandoci sul processore di fascia alta di questa generazione, Intel Core i9-11900K, notiamo un calo dei core rispetto al modello precedente – 8 core/16 thread contro 10 core/20 thread del modello i9-10900K -, e frequenze di esercizio più basse che arriva comunque a 5.1 GHz in Turbo Boost.

Tutti i processori Intel Core Rocket Lake-S si basano sul socket LGA 1200, quindi perfettamente compatibile con le schede madri serie 400, ma il nuovo chipset migliora le prestazioni generali e la gestione delle periferiche associate. I processori Intel di undicesima generazione offrono il supporto Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 (larghezza di banda a 20 Gbps) e modulo Wi-Fi AX.

Tutti i processori Intel Core Rocket Lake-S

In attesa di ricevere maggiori informazioni circa i prezzi e la disponibilità dei processori per il nostro Paese, ecco tutti i modelli di processori Intel Core Rocket Lake-S di undicesima generazione.