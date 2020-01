Un nuovo, misterioso MacBook è apparso nel database della Eurasian Economic Commission, approvando un “personal computer portatile” da parte di Apple. È possibile che sia il non ancora annunciato MacBook Pro da 13 pollici con la ‘nuova’ Magic Keyboard dotata di switch a forbice, che abbiamo visto in azione sul MacBook Pro da 16 pollici.

Sul database della EEC il dispositivo non ancora rilasciato è indicato come il modello A2289, con a bordo macOS 10.15. Nonostante in passato l’approvazione della EEC è arrivata, in ordine cronologico, a poche giorni/settimane dall’annuncio di altri prodotti, come l’iPad da 10.5″ prima del WWDC 2017, o iPad 9.7″ prima della sua presentazione a Marzo 2018, potrebbero volerci ancora un paio di mesi prima di vedere questo misterioso MacBook.

Un dettaglio del nuovo design tasti del MacBook Pro 16″, che utilizza switch a forbice invece degli sfortunati tasti a farfalla della precedente generazione

Lo scorso Luglio l’analista Apple Ming-Chi Kuo aveva predetto che la tastiera con switch a forbice Magic Keyboard sarebbe arrivata anche su altri portatili dell’azienda nel corso del 2020. Sullo screenshot del database non è presente alcuna indicazione sul modello del portatile che verrà presentato: potrebbe essere un nuovo modello di MacBook Air, oppure, come molti sospettano, un nuovo modello di fascia alta della serie Pro, con schermo da 13″ e hardware aggiornato, tra cui processori Intel di decima generazione e storage interno raddoppiato da 256GB a 512GB, come già successo per il modello da 16 pollici.

Con cinque nuovi iPhone in arrivo, il neo-rilasciato Mac Pro e questo misterioso MacBook in arrivo, il 2020 si preannuncia come un anno importante per Apple, ricco di sorprese e soprattutto di prodotti al top.