Con il procedere degli anni sembrano via via delinearsi le principali minacce per la sopravvivenza della società come la conosciamo oggi. Da un lato ci sono le manifestazioni sempre più frequenti degli effetti del cambiamento climatico, in grado di colpire in maniera indistinta un alto numero di Paesi nel mondo. Dall’altro le fake news e gli attacchi informatici, la cui pericolosità viene ancora oggi sottovalutata da molti, nonostante alcuni episodi accaduti negli ultimi anni obblighino a una seria riflessione da parte di tutti.

Il progetto Facebook Protect sviluppato da Meta si ricollega proprio a quest’ultimo scenario. In test per la prima volta negli Stati Uniti dal 2018, in questi ultimi mesi sta facendo parlare di sé anche in Italia e nel resto d’Europa, più però per le difficoltà incontrate da diversi utenti nel processo di adesione, problemi che sono costati ad alcuni anche il blocco del proprio account. Da questo punto di vista è innegabile come ci sia ancora una certa confusione, ma è altrettanto vero che ci siano tutte le premesse per una svolta in positivo legata alla sicurezza del social.

In questo articolo spiegheremo brevemente cos’è Facebook Protect, per poi passare a questioni più pratiche, per esempio mostrando come si attiva.

Facebook Protect è una funzionalità implementata da Meta per proteggere gli account Facebook ritenuti più esposti alle azioni dei criminali informatici, come per esempio politici, candidati, membri dei comitati elettorali, giornalisti e attivisti. La fase di test è iniziata nel 2018 negli USA, con un successivo potenziamento nel 2020, in occasione delle elezioni per il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Da dicembre 2021 il programma è stato esteso a oltre 50 Paesi, inclusa l’Italia, ma nel momento in cui vi scriviamo è evidente come la fase beta non sia ancora terminata.

I problemi sono iniziati quando alcuni utenti si sono visti all’improvviso bloccare il loro account Facebook. Il motivo? Nella maggior parte dei casi, la mancata attivazione dell’autenticazione a due fattori, divenuta obbligatoria con Facebook Protect (come annunciato in un’email inviata da Meta agli utenti interessati dall’implementazione del nuovo programma di sicurezza). In rete c’è però chi si lamenta anche dell’esatto contrario, ovvero di essersi visto bloccare l’account dopo aver attivato Facebook Protect con successo.

In attesa che da Menlo Park arrivi una soluzione definitiva ai problemi riscontrati fin qui, possiamo confermarvi che il programma Facebook Protect migliora la sicurezza degli account personali – e di conseguenza delle pagine associate – grazie all’implementazione obbligatoria dell’autenticazione a due fattori, una tecnologia diffusa ormai in più settori, soprattutto in quello bancario e informatico.

Non sorprende quindi che un gigante come Meta abbia deciso di muovere un passo concreto per difendere la privacy e la sicurezza degli utenti più a rischio, fermo restando che nei prossimi mesi Facebook Protect sarà esteso a tutti gli utenti del social network.

Per attivare Facebook Protect è necessario ricevere l’invito d’iscrizione direttamente da Facebook via email. Al momento, quindi, non è ancora possibile procedere con la richiesta d’iscrizione in maniera autonoma.

Di seguito vi illustriamo quali sono i passaggi da compiere per l’attivazione di Facebook Protect dopo la ricezione dell’email di invito da parte di Facebook di implementare la nuova funzionalità di sicurezza extra pensata per i profili più a rischio:

Premete sul pulsante Attiva Ora nella schermata intitolata Hai 15 giorni di tempo per attivare Facebook Protect. Nella schermata successiva, intitolata Ti diamo il benvenuto su Facebook Protect, pigiate su Avanti per proseguire nel processo di attivazione. Premete di nuovo sul tasto Avanti nella finestra che inizia con l’intestazione Sicurezza avanzata sempre attiva, in modo da consentire a Facebook di effettuare un rapido controllo dell’account (in particolare riguardo all’eventuale presenza di vulnerabilità). Una volta completata la verifica, si apre una nuova schermata dove si viene informati dell’esito del controllo. Se l’account rispetta i requisiti di Facebook Protect, vale a dire password sicura e autenticazione a due fattori attiva, si riceve il messaggio Non abbiamo trovato vulnerabilità nell’account. Per proseguire pigiate sul tasto Fine.

L’ultima schermata è un semplice riepilogo con cui si viene informati dell’avvenuta attivazione di Facebook Protect. Per proseguire oltre e iniziare a usare il vostro profilo, non vi resta che pigiare di nuovo sul tasto Fine posizionato in fondo alla schermata.

E voi avete già ricevuto l’invito via email di Facebook ad aderire al programma Facebook Protect? Se sì, avete riscontrato dei problemi durante la procedura di attivazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto o nelle nostre pagine social, così da condividere la vostra esperienza anche con gli altri lettori.

