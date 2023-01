Si chiamano Hcalory Guanti Riscaldati e sono la mia salvezza e la salvezza di tutti coloro i quali si trovano a dover combattere con il problema delle mani fredde dall’autunno alla primavera e quindi per gran parte dell’anno. La circolazione del sangue nelle mie mani è tutt’altro che entusiasmante e mi trovo a dover fare i conti con le mani fredde e quindi con movimenti rallentati, perdita di sensibilità, geloni, dolori e dita gialle e viola ogni qualvolta la temperatura è dai circa 15 gradi in giù.

Da quando uso i guanti riscaldati di Hcalory però la situazione è molto migliorata e riesco a mettere una pezza a questo frustrante problema. Sono disponibili in tre taglie, M, L e XL, realizzati in materiali ottimi e di qualità e soprattutto sono cuciti in modo perfetto, sono isolanti fuori e morbidi dentro. Loro sono l’ideale per chi viaggia in moto, va a sciare e in generale si trova a vivere situazioni nelle quali il freddo le fa da padrone ma anche semplicemente per chi come me soffre di problemi alle mani dovuti a una circolazione non perfetta e una bassa percentuale di massa grassa.

Arrivano a casa in una scatola con all’interno due batterie ricaricabili da 3200 mAh l’una, un caricabatterie e nient’altro, anche perché di nient’altro c’è bisogno. Una volta ricaricate, collegate e inserite le batterie all’interno delle tasche con cerniera, i guanti sono pronti all’uso: basta infilare le mani dentro, tenere premuto il pulsante d’accensione per qualche secondo e aspettare una trentina di secondi per iniziare a sentire un calore che riscalda le dita, il palmo e la mano intera. E devo dire che fanno molto bene il loro lavoro e che sono veramente piacevoli da indossare perché non solo riscaldano le mani ma creano anche una sorta di massaggio grazie al loro interno morbido, senza contare che isolano completamente dalla temperatura esterna mediante il materiale di cui sono fatti e a un laccetto e una fibbia da stringere. Creano al loro interno una specie di camera di calore che riscalda e massaggia e devo ammettere che ciò è una goduria.

Oltretutto sono impermeabili e lavabili e possiedono un indicatore per l’autonomia residua e un altro per segnalare il livello di temperatura selezionato posti sopra il tasto di accensione e spegnimento e quindi consentono in qualsiasi momento di sapere quanta batteria residua c’è e qual è il livello di temperatura impostato fra 45, 55 e 65 gradi Celsius. L’ultima loro chicca permette di utilizzare qualsiasi superficie touch, quindi touchpad di un notebook, smartphone e compagnia bella, attraverso l’indice e il pollice perché entrambe le punte delle dita integrano una speciale superficie che ne consente l’interazione, per cui indossandoli non c’è bisogno di rinunciare a utilizzare questo genere di dispositivi.

L’autonomia dei guanti è di circa 5-6 ore, come dichiarato dall’azienda, fermo restando che varia abbastanza a seconda del livello di temperatura che si imposta. Per concludere, i Hcalory Guanti Riscaldati sono la soluzione ideale per qualsiasi persona ha bisogno di tenere le proprie mani calde, qualunque sia il motivo, perché sono realizzati con materiali di qualità, sono comodi, funzionano bene, supportano l’uso dei dispositivi touch e soprattutto riscaldano effettivamente le mani, per di più con enorme piacevolezza. Sono disponibili all’acquisto su Amazon nella colorazione nera al prezzo di 79,99 euro, con spedizione Amazon.

Acquista Hcalory Guanti Riscaldati su Amazon